вот народ
погубили Украину, поехали уничтожать США
неохорват тут еще прыгает
в Украине доигрался в унсо и революции, но и в Хорватии вредные привычки не бросил, пошел играться в усташей
Додано: П'ят 10 жов, 2025 07:40
Re: Психологія та саморозвиток
Додано: П'ят 10 жов, 2025 07:58
Re: Психологія та саморозвиток
смотрите.
платить ЛАДу и песикоту рос.пенсию в кремле не собираются
допускать к рос.выборам Вас и продиджи- тоже
т.е как минимум формальный суверенитет аля РБ остается
это многократно лучше того пи** к которому все идет по инерционному сценарию, с вашего и вашей группы поддержки позволения
Потому что дальнейшие разрушения Украины приведут к ее обезлюдиванию, а восстановить что-то сможет только кто-то кто гарантирует територии безопасность, включая ядерную. Это точно не Запад. Возможно сотрудничество с Турцией, КНР могло бы снизить риски поглощения москвой, но мы же самые умные. самых козырных партнеров себе выбираем, которвым правда дела до нас особого нет
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 10 жов, 2025 08:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 08:14
Додано: П'ят 10 жов, 2025 08:23
Re: Психологія та саморозвиток
разные типы майданов приводят к разным типам воен
майдан 2014 мог закончиться соглашеним штайнмаера-1, рф максимум усилилась бы в севастополе.
сорвал друг Коломойского, герой майдана 2014, квнщик Вова Парасюк
потом была формула штайнмаера-2 для донбасса, которую поддерживали как москва так и Запад, сорвал друг Коломойского, герой стадиона и электорального майдана 2019, квнщик Вова Зеленский
Додано: П'ят 10 жов, 2025 08:40
виходить квн не зря комуняки закривали? Оказалось там расплоднік ...
Додано: П'ят 10 жов, 2025 08:41
Предпосылки были заложены значительно раньше, когда согласились оставить на своей территории базу флота. Весь вопрос был только в том, когда сложатся подходящие условия и когда найдется подходящая личность?
Вины это ни с личности, ни со страны не снимает.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 08:52
там база флота була і до того з часів катерини 2, крим це контроль над чорним морем і торгівлею зерном, без цього росія не імперія. Іменно зерно є основою європейського імперського проекту росії без цього вона московське ханство.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 08:58
Re: Психологія та саморозвиток
На Донбассе никаких баз не было
Додано: П'ят 10 жов, 2025 09:13
Re: Психологія та саморозвиток
Додано: П'ят 10 жов, 2025 09:36
Re: Психологія та саморозвиток
возможно
понимание многих вещей приходит с годами
я пока не созрел до такого уровня консерватизма
как лучше - держать народ в черном теле как в КНДР или ослабить упряжку как в Перестройку с риском полететь в тартарары? Не у многих получается оптимально балансировать и тюнить общественный климат
