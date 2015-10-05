Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:48

У большинства левых мыслителей, начиная от Маркса и до наших дней, есть одна забавная фишка. Они все считают избыток свободного времени безусловным благом, который эксплуататоры отнимают у трудящихся в собственную пользу. Впрочем, психологические корни такого отношения к свободному времени достаточно ясны. Чем выше у человека амбиции, тем больше он винит отсутствие свободного времени в собственной действительной или кажущейся ему самому недореализованности.



В самом начале свой знаменитой статьи «Bullshit Jobs» безвременно ушедший от нас Дэвид Грэбер ссылался на несбывшееся пророчество Джона Мейнарда Кейнса, который в 1920-м году предсказал, что через 100 лет автоматизация достигнет такого уровня, что людям надо будет работать не больше 3-х-4-х часов в день. Как же так получилось, спрашивал Грэбер, что автоматизация достигла такого уровня, о котором Кейнс и мечтать-то не мог, а мы работаем только все больше и больше. И сам же и отвечал: невероятно увеличилось количество “bullshit jobs”, то есть работ, от которых нет никакой пользы и смысла.



Грэбер оценивал количество подобных работ примерно в 40%. Как человек, который, в отличие от Грэбера, половину своей жизни проработал в больших корпорациях, я могу с уверенностью сказать, что его оценка занижена никак не меньше чем в два раза. Но дело не в этом. Дело в том, что Грэбер полагал, что если все эти буллшитные работы каким-то неизвестным науке образом извести, а вместо этого платить людям достойный универсальный базовый доход (UBI), то немедленно наступит всеобщее счастье и благорастворение воздУхов.



С моей точки зрения, UBI в той или иной форме абсолютно неизбежен, да в некоторых странах он фактически уже и существует, но мера это страшная и, в общем-то, по сути, людоедская. Дело в том, что хотя есть такие люди, которые умеют извлекать из своего свободного времени какую-то пользу, большинство людей, будучи лишенными необходимости зарабатывать себе на хлеб в активном возрасте, просто спиваются, старчиваются, сходят с ума, или превращаются в агрессивных социопатов. Эволюция не подготовила человека к праздности. И в ближайшее время ничего с этим поделать нельзя.



А теперь, возвращаясь к Грэберовским буллшитным работам. Откуда они берутся? В настоящее время их в основном производят корпорации. Но корпорации – это и есть основа современного общества. Никакого капитализма в нем давно уже не осталось. И основная задача корпораций заключается не в производстве каких-то полезных вещей, а именно что в производстве работ.



Или, чтобы быть еще конкретнее, корпорации структурируют наше время и, тем самым, не дают нам сойти с ума. Проблема состоит не в том, что буллшитных работ много. Проблема в том, что на сегодняшний день их не достаточно. То есть корпорации пока не могут произвести их в нужном количестве.



Утешение же можно найти в том, что сейчас на одного человека, который пытается делать хоть какую-то реальную работу, находится примерно пять человек, задача которых помешать ему ее делать. Всякий корпоративный работник, или государственный служащий, или человек, который пытается организовать собственный бизнес не может не понимать, о чем я говорю.



Поэтому, этот условно полезный работник со своей работой не справляется, и делают ее уже не один человек, а пять. Которым, в свою очередь, мешают еще двадцать пять человек. И, таким образом, мы постепенно, но, все-таки, движемся в сторону полной занятости. И это внушает некоторый оптимизм.