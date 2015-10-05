|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:48
У большинства левых мыслителей, начиная от Маркса и до наших дней, есть одна забавная фишка. Они все считают избыток свободного времени безусловным благом, который эксплуататоры отнимают у трудящихся в собственную пользу. Впрочем, психологические корни такого отношения к свободному времени достаточно ясны. Чем выше у человека амбиции, тем больше он винит отсутствие свободного времени в собственной действительной или кажущейся ему самому недореализованности.
В самом начале свой знаменитой статьи «Bullshit Jobs» безвременно ушедший от нас Дэвид Грэбер ссылался на несбывшееся пророчество Джона Мейнарда Кейнса, который в 1920-м году предсказал, что через 100 лет автоматизация достигнет такого уровня, что людям надо будет работать не больше 3-х-4-х часов в день. Как же так получилось, спрашивал Грэбер, что автоматизация достигла такого уровня, о котором Кейнс и мечтать-то не мог, а мы работаем только все больше и больше. И сам же и отвечал: невероятно увеличилось количество “bullshit jobs”, то есть работ, от которых нет никакой пользы и смысла.
Грэбер оценивал количество подобных работ примерно в 40%. Как человек, который, в отличие от Грэбера, половину своей жизни проработал в больших корпорациях, я могу с уверенностью сказать, что его оценка занижена никак не меньше чем в два раза. Но дело не в этом. Дело в том, что Грэбер полагал, что если все эти буллшитные работы каким-то неизвестным науке образом извести, а вместо этого платить людям достойный универсальный базовый доход (UBI), то немедленно наступит всеобщее счастье и благорастворение воздУхов.
С моей точки зрения, UBI в той или иной форме абсолютно неизбежен, да в некоторых странах он фактически уже и существует, но мера это страшная и, в общем-то, по сути, людоедская. Дело в том, что хотя есть такие люди, которые умеют извлекать из своего свободного времени какую-то пользу, большинство людей, будучи лишенными необходимости зарабатывать себе на хлеб в активном возрасте, просто спиваются, старчиваются, сходят с ума, или превращаются в агрессивных социопатов. Эволюция не подготовила человека к праздности. И в ближайшее время ничего с этим поделать нельзя.
А теперь, возвращаясь к Грэберовским буллшитным работам. Откуда они берутся? В настоящее время их в основном производят корпорации. Но корпорации – это и есть основа современного общества. Никакого капитализма в нем давно уже не осталось. И основная задача корпораций заключается не в производстве каких-то полезных вещей, а именно что в производстве работ.
Или, чтобы быть еще конкретнее, корпорации структурируют наше время и, тем самым, не дают нам сойти с ума. Проблема состоит не в том, что буллшитных работ много. Проблема в том, что на сегодняшний день их не достаточно. То есть корпорации пока не могут произвести их в нужном количестве.
Утешение же можно найти в том, что сейчас на одного человека, который пытается делать хоть какую-то реальную работу, находится примерно пять человек, задача которых помешать ему ее делать. Всякий корпоративный работник, или государственный служащий, или человек, который пытается организовать собственный бизнес не может не понимать, о чем я говорю.
Поэтому, этот условно полезный работник со своей работой не справляется, и делают ее уже не один человек, а пять. Которым, в свою очередь, мешают еще двадцать пять человек. И, таким образом, мы постепенно, но, все-таки, движемся в сторону полной занятости. И это внушает некоторый оптимизм.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3632
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 10 жов, 2025 14:15
fox767676 написав: rjkz написав:
Но для меня только один виновник основной виновник этого.
Если общество не способно к саморефлексии и работе над ошибками, то смысла во всем ноль.
Открыть границу под расписки что выезжающие отказываются от репараций\контрибуций после смерти путина.
Нв это же главная ставка Зеленского, он так говорил "ставте на меня, я моложе"
Т.е по его логике когда начнется массовая смертность людей 1950-1955 г.р. по возрасту, то это будет предвестником перемогы.
Украинцам такое заходит
Я помню еще ковидные времена - массы лайков собирали хохмы в фб что "ковид убивает в первую очередь стариков, ну вы поняли что скоро в кремле поменяется"
Инфантилы готовы победить путина ценой смерти всех пенсионеров, соседей, политических противников
Честно говоря, я тут вообще ничего не понял.
Кто на ком стоял?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17860
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8733 раз.
- Подякували: 5511 раз.
-
-
Профіль
-
-
10
6
7
Додано: П'ят 10 жов, 2025 14:19
fox767676 написав: rjkz написав:
Але не можна ставити все з ніг на голову.
Не можна прирівнювати (це що робить Трамп) агресора й жертву агресії.
Ну ніяк не можна!
Что с ног на голову ?
Человек 28.02 выставлял условия для прекращения войны - "чтобы приняли в НАТО\ЕС"
И сидит улыбается.
бы*** за границей и в регионах, где редки обстрелы - восторженно хлопает.
Путина тоже в 2000 не взяли в НАТО - обиду затаил.
Любому мало-мальски думающему человеку заметны схожие психические дисфункции обоих.
Вы думаете если бы у него были сопоставимые ресурсы, он бы по-другому себя чем путин вел?
Я когда это первый раз увидел, думал что из его сериала
Чем не "мочить в сортире"?
Бы, бы и бы.
Исторя не знает сослогательного наклонения.
Я, может, 10 лет назад хотел вам на коврик у входной двери надзюрить, но я этого же не сделал?
Так давайте меня за это забьем камнями.
Вы может хотели вооон ту блондинку. Давайте вас посадим за харрасмент.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17860
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8733 раз.
- Подякували: 5511 раз.
-
-
Профіль
-
-
10
6
7
Додано: П'ят 10 жов, 2025 14:21
rjkz написав:
Честно говоря, я тут вообще ничего не понял.
Кто на ком стоял?
Да я уже не рассчитываю что вы что-то поймете.
Продолжайте считать что вы делали все правильно, просто жертва злого рока, и надо просто ждать пока вымрут все 70+, чтобы с ними и путин
Я вот считаю что виноват в том, что пренебрег мудростью
"Если вы не займетесь политикой, то политика займется вами"
Надо было самому распихать всех локтями и поставить ногу на грудь вашим ничтожным лидерам.
А ничтожные люди могли родить только ничтожных лидеров.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4474
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 413 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 жов, 2025 14:30
fox767676 написав:
"Если вы не займетесь политикой, то политика займется вами"
Надо было самому распихать всех локтями и поставить ногу на грудь вашим ничтожным лидерам.
А ничтожные люди могли родить только ничтожных лидеров.
)
Так шо мішає? Вперед! Хоть для початку мером якогось райцентру
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3632
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 10 жов, 2025 14:38
Banderlog написав: fox767676 написав:
"Если вы не займетесь политикой, то политика займется вами"
Надо было самому распихать всех локтями и поставить ногу на грудь вашим ничтожным лидерам.
А ничтожные люди могли родить только ничтожных лидеров.
)
Так шо мішає? Вперед! Хоть для початку мером якогось райцентру
Лук. 12:39
Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой.
я пошел другим путем встраивания в тнк
о чем говорить с колхозниками, даже если они типа уроженцы городов-миллиоников и считают себя центроевропейцами ? Нужно заходить сверху, уровнем выше, того где проблемы
Были в РИ куча хлопоманских(народнических) партий, всякие земцы-конституциналисты. Кто про них вспомнит? Смыло пеной истории. А ребят которые в это время Вене книги читали, весь мир помнит.
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 10 жов, 2025 14:59, всього редагувалось 3 разів.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4474
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 413 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 жов, 2025 14:44
rjkz написав: fox767676 написав: rjkz написав:
Но для меня только один виновник основной виновник этого.
Если общество не способно к саморефлексии и работе над ошибками, то смысла во всем ноль.
Открыть границу под расписки что выезжающие отказываются от репараций\контрибуций после смерти путина.
Нв это же главная ставка Зеленского, он так говорил "ставте на меня, я моложе"
Т.е по его логике когда начнется массовая смертность людей 1950-1955 г.р. по возрасту, то это будет предвестником перемогы.
Украинцам такое заходит
Я помню еще ковидные времена - массы лайков собирали хохмы в фб что "ковид убивает в первую очередь стариков, ну вы поняли что скоро в кремле поменяется"
Инфантилы готовы победить путина ценой смерти всех пенсионеров, соседей, политических противников
Честно говоря, я тут вообще ничего не понял.
Кто на ком стоял?
Навіть на тиждень випадаючи з украинского інфополя потім складно зрозуміти переписку Енгелса з Каутским.
Це в fox767676 гумор якщо шо.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9765
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1884 раз.
- Подякували: 2357 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: П'ят 10 жов, 2025 14:53
Если общество не способно к саморефлексии и работе над ошибками, то смысла во всем ноль.
неужели это может вызвать какие-то вопросы ?
вся эволюция с диалектикой построены на этом.
исторический детерминизм уже не указ ?
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4474
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 413 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:03
fox767676 написав: ЛАД написав:
ПВ каком году заложили предпосылки?
В 1991?
В 1997, когда подписали «Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины»?
В 2010, когда продлили это соглашение на 25 лет?
В 1991 и 1997 мы и не могли не согласиться на это.
2010 ничего уже не поменял. "Соглашение" действовало до 2017, а уже в 2014 Крым был захвачен РФ.
И если даже считать базу флота предпосылкой войны, то это предпосылка захвата Крыма, а не полномасштабной войны.
Хотя, по-моему, и предпосылка так себе. Военно-морская база, к примеру, на Окинаве, занимающая 18 % острова, существует уже 80 лет, но о какой-нибудь войне между США и Японией, вроде, не слышно. И это не единственная база.
В 1954 коварные
Вот не подумал.
Но тогда уж в 1783 году, когда построили базу. Или даже в 1772, когда её начали строить. Екатерина II далеко смотрела. Через века.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36705
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5362 раз.
- Подякували: 4863 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:07
fox767676 написав:
Если общество не способно к саморефлексии и работе над ошибками, то смысла во всем ноль.
неужели это может вызвать какие-то вопросы ?
вся эволюция с диалектикой построены на этом.
исторический детерминизм уже не указ ?
Остальное сильно затуманивает эту основную фразу.
На ней стоило и остановиться.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36705
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5362 раз.
- Подякували: 4863 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|7738
|
|