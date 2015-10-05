Вот место силы, вот Титаны духа подпитывали друг друга интеллектуальной энергией. Я на улицах Киева и Ялты встречал Корчинского, Орхана Джемаля, Сергея Паука Троицкого. А уже депутатиков ВРУ так вообще, на одного даже прикрикнул и как воду гляжел - сепаром оказался, хоть и из партии ляшка. Из-за парковки конфликт.
Бандерлог я тогда сказал своим коллегам - "перед кем вы тушуетесь??? депутат ВРУ - оп--ное существо которого любой парасюк может ссаными тряпками погнать". Так и случилось через пару месяцев . Еще как-то в мегамаркете известного свободовца с косичкой видел, выругался в него - "***ас", а его еще через месяц любовник жены-правосек избил. Глава какого-то донецкого райцентра меня до большой войны на такси в Киеве подвозил. И актер Алексей Горбунов в 2009. Тогда уже за 95 топил("надо такую молодежь во власть").Дурачок. А вы мне предлагаете в сильраду идти. плюнули в душу так, что возьму тайм-аут надолго.
На Ялтинской набережной 2002 Ну хипан в милитари с моднейшими усами ))
про всяк випадок
вересні 2025 року в інтерв’ю для Ютуб-каналу Kalinikta-Cyprus Троїцький назвав Путіна "петербурзьким чортом, який переїхав у Кремль у 2000 році", розповів про "пир під час чуми" та причини воскресіння старих забутих виконавців, а також про справжні цілі війни:
"Останні 3 роки відбуваються страшні політичні події. Йде оця окопна заваруха, як при царі Горосі. Мета цієї війни — не «віджаття» території, а утилізація російського населення з українськими та російськими паспортами РФ. Чим довше триває, тим більше людей у пеклі згорить. У Москві, коли ти спускаєшся в метро, у громадські місця, то чоловіків, хлопців від 23 до 45–50 років взагалі немає. Сидять одні тітки, дудіки.... І якісь там старики й бабусі. Вони кудись усі зникли: хто від мобілізації, хто там згорів. І коли йде ось така кривава утилізація, застосовується маса нових технологій... влаштовується пир під час чуми, щоб обиватель не бачив, як його поступово знищують..."
ну і "новоросію" він тролив
И так во всем — сначала Крым отжали, потом потеряли, потом снова отжали, потом снова потеряли, потом присоединили, людей туда отправили, а потом люди оказываются в аду. Вот такие качели".
По его мнению, россиянам надо сконцентрироваться на себе.
"Так что концентрируемся на себе. На своих идеалах. Вот 9 Мая все борются с фашизмом, и все борются и борются. Когда ж его победят, фашизм-то? Хер ли про него говорить вообще? Нужно говорить о себе, о возрождении русской деревни, возрождении русских семей", - сказал Троицкий.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Паук" уверен, что Россия должна отстать от Украины и сосредоточиться на возрождение мифической "русской идеи".
вообще в рф резко против войны в основном фрики, ультралевые или ультраправые маргингалы типа жукова или паука. а центристы типа "нормальные" люди, в лучшем случае обтекаемо за все хорошее. вот и делаем выводы
О кого копья ломали? Я Пауку у нас чуть не втащил в 2010м. Мы с ним фотографировались в 2008м и 2009м у нас после канцев(организатор постарался), но в 10м я был наголо обрит и весил чуть за 120ть(был чётко Барецкий с аватарки) и перепив со скинами(их, малолеток, лидер оказался мой кент ещё с садика), я захотел на новый телефон новую фотосессию, Троицкий был против, и я его чуть не помял(как Мамба пилотшу)
) та я тож много кого встрєчав. Десь ото так як форест гамп но на морі не відпочивав, мені гори нравляться) Депутати мож і різні є, но на то в них помічники консультанти імєються, для любовніків жени. Значить в сільраду не хочете? Даж не знаю ... а дірєктором кладбіща десь в львові чи одесі? Справитесь? Не закопають колєги по бізнесу?)
вот этот бы видосик найти и серию глума про "новороссию"
— В общем-то иду себе в своей любимой оранжевой каске, смотрю вдруг — стоят Чубайс и Шойгу. Все вокруг искрится, дымится, а они, например, не знают, что делать. А я им говорю: «У вас же провода, например, не заземлены». Шойгу дал указание своим людям, они скотчем заземлили два провода, и в этот момент сразу по всей Москве заработал свет, в общем-то, люди смогли выйти из лифтов, например. Я спас всю Москву от ада, например. Естественно, все это замалчивается. Меня ведь хотели представить к медали, например, но люди Чубайса забашляли громадные деньги, чтобы этого не произошло.