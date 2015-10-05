RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 769770771772
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:12

Re: Психологія та саморозвиток

Вот место силы, вот Титаны духа подпитывали друг друга интеллектуальной энергией.
Я на улицах Киева и Ялты встречал Корчинского, Орхана Джемаля, Сергея Паука Троицкого. А уже депутатиков ВРУ так вообще, на одного даже прикрикнул и как воду гляжел - сепаром оказался, хоть и из партии ляшка. Из-за парковки конфликт.

Бандерлог я тогда сказал своим коллегам - "перед кем вы тушуетесь??? депутат ВРУ - оп--ное существо которого любой парасюк может ссаными тряпками погнать". Так и случилось через пару месяцев .
Еще как-то в мегамаркете известного свободовца с косичкой видел, выругался в него - "***ас",
а его еще через месяц любовник жены-правосек избил.
Глава какого-то донецкого райцентра меня до большой войны на такси в Киеве подвозил.
И актер Алексей Горбунов в 2009. Тогда уже за 95 топил("надо такую молодежь во власть").Дурачок.
А вы мне предлагаете в сильраду идти.
плюнули в душу так, что возьму тайм-аут надолго.

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_i ... ler_stalin
Что может быть общего у Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина, Льва Троцкого, Иосипа Броз Тито и Зигмунда Фрейда? Оказывается - место жительства: в 1913 году все они жили в Вене, совсем недалеко друг от друга.
Зображення
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4477
З нами з: 13.06.20
Подякував: 413 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 17:22

fox767676
Паука то ты в обыденной жизни видел или на канц Коррозии ходил? Когда и где это было?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5427
З нами з: 16.06.15
Подякував: 294 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 18:33

барабашов

На Ялтинской набережной 2002
Ну хипан в милитари с моднейшими усами ))



про всяк випадок

вересні 2025 року в інтерв’ю для Ютуб-каналу Kalinikta-Cyprus Троїцький назвав Путіна "петербурзьким чортом, який переїхав у Кремль у 2000 році", розповів про "пир під час чуми" та причини воскресіння старих забутих виконавців, а також про справжні цілі війни:

"Останні 3 роки відбуваються страшні політичні події. Йде оця окопна заваруха, як при царі Горосі. Мета цієї війни — не «віджаття» території, а утилізація російського населення з українськими та російськими паспортами РФ. Чим довше триває, тим більше людей у пеклі згорить. У Москві, коли ти спускаєшся в метро, у громадські місця, то чоловіків, хлопців від 23 до 45–50 років взагалі немає. Сидять одні тітки, дудіки.... І якісь там старики й бабусі. Вони кудись усі зникли: хто від мобілізації, хто там згорів. І коли йде ось така кривава утилізація, застосовується маса нових технологій... влаштовується пир під час чуми, щоб обиватель не бачив, як його поступово знищують..."

ну і "новоросію" він тролив


И так во всем — сначала Крым отжали, потом потеряли, потом снова отжали, потом снова потеряли, потом присоединили, людей туда отправили, а потом люди оказываются в аду. Вот такие качели".



По его мнению, россиянам надо сконцентрироваться на себе.

"Так что концентрируемся на себе. На своих идеалах. Вот 9 Мая все борются с фашизмом, и все борются и борются. Когда ж его победят, фашизм-то? Хер ли про него говорить вообще? Нужно говорить о себе, о возрождении русской деревни, возрождении русских семей", - сказал Троицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Паук" уверен, что Россия должна отстать от Украины и сосредоточиться на возрождение мифической "русской идеи".


вообще в рф резко против войны в основном фрики, ультралевые или ультраправые маргингалы типа жукова или паука.
а центристы типа "нормальные" люди, в лучшем случае обтекаемо за все хорошее.
вот и делаем выводы
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4477
З нами з: 13.06.20
Подякував: 413 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 19:19

Re: Психологія та саморозвиток

вот наш протагонист , об которого мы копья всю ночь ломали - центрист
это хорошо в условиях Украины
но он безмозглый центрист, а вот это очень плохо
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4477
З нами з: 13.06.20
Подякував: 413 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 19:33

Re: Психологія та саморозвиток

О кого копья ломали?
Я Пауку у нас чуть не втащил в 2010м.
Мы с ним фотографировались в 2008м и 2009м у нас после канцев(организатор постарался), но в 10м я был наголо обрит и весил чуть за 120ть(был чётко Барецкий с аватарки) и перепив со скинами(их, малолеток, лидер оказался мой кент ещё с садика), я захотел на новый телефон новую фотосессию, Троицкий был против, и я его чуть не помял(как Мамба пилотшу)
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5427
З нами з: 16.06.15
Подякував: 294 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 19:39

  fox767676 написав:Вот место силы, вот Титаны духа подпитывали друг друга интеллектуальной энергией.

А вы мне предлагаете в сильраду идти.
плюнули в душу так, что возьму
) та я тож много кого встрєчав. Десь ото так як форест гамп :lol: но на морі не відпочивав, мені гори нравляться)
Депутати мож і різні є, но на то в них помічники консультанти імєються, для любовніків жени.
Значить в сільраду не хочете? Даж не знаю ... а дірєктором кладбіща десь в львові чи одесі? Справитесь? Не закопають колєги по бізнесу?)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3633
З нами з: 24.06.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 20:17

  барабашов написав:О кого копья ломали?
Я Пауку у нас чуть не втащил в 2010м.
Мы с ним фотографировались в 2008м и 2009м у нас после канцев(организатор постарался), но в 10м я был наголо обрит и весил чуть за 120ть(был чётко Барецкий с аватарки) и перепив со скинами(их, малолеток, лидер оказался мой кент ещё с садика), я захотел на новый телефон новую фотосессию, Троицкий был против, и я его чуть не помял(как Мамба пилотшу)


Круто.
А я угощал вишневым соком Захара Борисовича Мая,когда после концерта и амфетамина у него пересохло горло.
https://www.youtube.com/watch?v=wzANEe4AWkc
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 846
З нами з: 11.09.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 20:17

Re: Психологія та саморозвиток

  барабашов написав:О кого копья ломали?


Да есть один черчиль чернявенький в бункере

вот этот бы видосик найти
и серию глума про "новороссию"
— В общем-то иду себе в своей любимой оранжевой каске, смотрю вдруг — стоят Чубайс и Шойгу. Все вокруг искрится, дымится, а они, например, не знают, что делать. А я им говорю: «У вас же провода, например, не заземлены». Шойгу дал указание своим людям, они скотчем заземлили два провода, и в этот момент сразу по всей Москве заработал свет, в общем-то, люди смогли выйти из лифтов, например. Я спас всю Москву от ада, например. Естественно, все это замалчивается. Меня ведь хотели представить к медали, например, но люди Чубайса забашляли громадные деньги, чтобы этого не произошло.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4477
З нами з: 13.06.20
Подякував: 413 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 769770771772
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 7762
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15090)
10.10.2025 20:13
Ринок ОВДП (9897)
10.10.2025 17:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.