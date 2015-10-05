Вот место силы, вот Титаны духа подпитывали друг друга интеллектуальной энергией. Я на улицах Киева и Ялты встречал Корчинского, Орхана Джемаля, Сергея Паука Троицкого. А уже депутатиков ВРУ так вообще, на одного даже прикрикнул и как воду гляжел - сепаром оказался, хоть и из партии ляшка. Из-за парковки конфликт.
Бандерлог я тогда сказал своим коллегам - "перед кем вы тушуетесь??? депутат ВРУ - оп--ное существо которого любой парасюк может ссаными тряпками погнать". Так и случилось через пару месяцев . Еще как-то в мегамаркете известного свободовца с косичкой видел, выругался в него - "***ас", а его еще через месяц любовник жены-правосек избил. Глава какого-то донецкого райцентра меня до большой войны на такси в Киеве подвозил. И актер Алексей Горбунов в 2009. Тогда уже за 95 топил("надо такую молодежь во власть").Дурачок. А вы мне предлагаете в сильраду идти. плюнули в душу так, что возьму тайм-аут надолго.
На Ялтинской набережной 2002 Ну хипан в милитари с моднейшими усами ))
про всяк випадок
вересні 2025 року в інтерв’ю для Ютуб-каналу Kalinikta-Cyprus Троїцький назвав Путіна "петербурзьким чортом, який переїхав у Кремль у 2000 році", розповів про "пир під час чуми" та причини воскресіння старих забутих виконавців, а також про справжні цілі війни:
"Останні 3 роки відбуваються страшні політичні події. Йде оця окопна заваруха, як при царі Горосі. Мета цієї війни — не «віджаття» території, а утилізація російського населення з українськими та російськими паспортами РФ. Чим довше триває, тим більше людей у пеклі згорить. У Москві, коли ти спускаєшся в метро, у громадські місця, то чоловіків, хлопців від 23 до 45–50 років взагалі немає. Сидять одні тітки, дудіки.... І якісь там старики й бабусі. Вони кудись усі зникли: хто від мобілізації, хто там згорів. І коли йде ось така кривава утилізація, застосовується маса нових технологій... влаштовується пир під час чуми, щоб обиватель не бачив, як його поступово знищують..."
ну і "новоросію" він тролив
И так во всем — сначала Крым отжали, потом потеряли, потом снова отжали, потом снова потеряли, потом присоединили, людей туда отправили, а потом люди оказываются в аду. Вот такие качели".
По его мнению, россиянам надо сконцентрироваться на себе.
"Так что концентрируемся на себе. На своих идеалах. Вот 9 Мая все борются с фашизмом, и все борются и борются. Когда ж его победят, фашизм-то? Хер ли про него говорить вообще? Нужно говорить о себе, о возрождении русской деревни, возрождении русских семей", - сказал Троицкий.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Паук" уверен, что Россия должна отстать от Украины и сосредоточиться на возрождение мифической "русской идеи".
вообще в рф резко против войны в основном фрики, ультралевые или ультраправые маргингалы типа жукова или паука. а центристы типа "нормальные" люди, в лучшем случае обтекаемо за все хорошее. вот и делаем выводы
О кого копья ломали? Я Пауку у нас чуть не втащил в 2010м. Мы с ним фотографировались в 2008м и 2009м у нас после канцев(организатор постарался), но в 10м я был наголо обрит и весил чуть за 120ть(был чётко Барецкий с аватарки) и перепив со скинами(их, малолеток, лидер оказался мой кент ещё с садика), я захотел на новый телефон новую фотосессию, Троицкий был против, и я его чуть не помял(как Мамба пилотшу)
fox767676 написав:Вот место силы, вот Титаны духа подпитывали друг друга интеллектуальной энергией.
А вы мне предлагаете в сильраду идти. плюнули в душу так, что возьму
) та я тож много кого встрєчав. Десь ото так як форест гамп но на морі не відпочивав, мені гори нравляться) Депутати мож і різні є, но на то в них помічники консультанти імєються, для любовніків жени. Значить в сільраду не хочете? Даж не знаю ... а дірєктором кладбіща десь в львові чи одесі? Справитесь? Не закопають колєги по бізнесу?)
барабашов написав:О кого копья ломали? Я Пауку у нас чуть не втащил в 2010м. Мы с ним фотографировались в 2008м и 2009м у нас после канцев(организатор постарался), но в 10м я был наголо обрит и весил чуть за 120ть(был чётко Барецкий с аватарки) и перепив со скинами(их, малолеток, лидер оказался мой кент ещё с садика), я захотел на новый телефон новую фотосессию, Троицкий был против, и я его чуть не помял(как Мамба пилотшу)
вот этот бы видосик найти и серию глума про "новороссию"
— В общем-то иду себе в своей любимой оранжевой каске, смотрю вдруг — стоят Чубайс и Шойгу. Все вокруг искрится, дымится, а они, например, не знают, что делать. А я им говорю: «У вас же провода, например, не заземлены». Шойгу дал указание своим людям, они скотчем заземлили два провода, и в этот момент сразу по всей Москве заработал свет, в общем-то, люди смогли выйти из лифтов, например. Я спас всю Москву от ада, например. Естественно, все это замалчивается. Меня ведь хотели представить к медали, например, но люди Чубайса забашляли громадные деньги, чтобы этого не произошло.
fox767676 написав:Вот место силы, вот Титаны духа подпитывали друг друга интеллектуальной энергией.
А вы мне предлагаете в сильраду идти. плюнули в душу так, что возьму
) та я тож много кого встрєчав. Десь ото так як форест гамп но на морі не відпочивав, мені гори нравляться) Депутати мож і різні є, но на то в них помічники консультанти імєються, для любовніків жени. Значить в сільраду не хочете? Даж не знаю ... а дірєктором кладбіща десь в львові чи одесі? Справитесь? Не закопають колєги по бізнесу?)
rjkz написав:Кто не давал? А вспомните, когда Украина готовила контрнаступ (у меня претензия что подготовка была излишне медийной), спикер Джонсон (республиканская партия, соратник Трампа и ныне) заморозил военные поставки пока рф не устроила глубокоэшелонированную оборону, которую нереально было прорвать не положив всю армию. А эти фразы Трампа ни о чем не говорят - он должен был выиграть эту войну за неделю, а возится почти 4 года. Сильные мира сего "договорились" с пуйлом. На Украину никто не ставил. Они уже все спланировали и поделили. А тут такой конфуз. "-Бубликов умер. -Как умер? Почему? Я не отдавала такого распоряжения". Вы еще наверняка не знаете некоторых интересных подробностей, которые произошли в первый день после объявления результатов голосования за пост Президента. Тогда-бы сложили 2+2. И поняли, почему ультиматумы объявляются, а последствий нет. И почему в Анкоридже была совместная поездка в автомобиле. "Все уже украдено до нас"(с)
что вы несете какой спикер джонсон помешал байдену летом 2022 дать Украине столько оружия чтобы смести группировку рф с юга , пока они там не успели закрепиться инфраструктурно и институционально? ну и зеленский хамил не только Трампу, неужели вы не читали про встречу с байденом осенью 2021? Там мискоммуникация по всем направлениям, еще при байдене предположили что он плохо владеет английским и не понимает что ему говорят (но при этом самонадеяяно пренебрегает услугами переводчиков) В копилочку неадекватности
Именно спикер не ставил на голосование выделение большого пакета помощи Украине. Точка. И я не про 2021год. При чем тут 21? Большинство крайне правых респов были против помощи Украине. Почему? Партия "ястребов войны" против ссср, который ныне воплощает раша, против помощи стране реально воюющей против раши? С чего-бы это. Вы может не в такой мере в курсе, но я тут в этом информационном поле. И я не знаю что там кому сказал Зеленский, но я знаю на ком вина за срыв контрнаступления в начале войны в Запорожской облсти. И все эти респы держались той позиции, которую задавала "генеральная линия партии". Это тот момент, когда можно было выйти не только на границы 2021 года но и дальше. Реально. Когда была построена глубокоэщелонированная оборона - начали давать.