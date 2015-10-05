покишо Україна розвалена більше. Але ждем блекаут в москві
Додано: Суб 11 жов, 2025 13:13
Додано: Суб 11 жов, 2025 13:38
Вот зачем вы вылезли при*** большей частью русскоязычные с русскими фамилиями на свой вонючий майдан тогда вылезли ? Еще рассказывали мне что бандера это Ок, и даже поляки ничего не имеют против ? Я когда отцу своему парировал в нулевых ктороый в гуще событий 40х был, на украинско-польском этническом пограничье, что бандера не такой уж плохой , типа и с немцами немножко воевал, мне такой эмоциональных шквал коонтраргументов был. И тетка, которая всю жизнь в 3 км от Польши прожила. тоже самое. А вы со своих днепропетровсков,харьковов, в лучшем случае киевов, полезли своими исконно русскоязычными ртами хихикать "волыская резня, хихи-хаха","да нас вслел за Польшей второй витриной сделают"
Вы дурачье, безродное, бросившее своих родитлей и защиту надуманных идеалов на произвол, куда вы полезли, и продолжаете лезть ??? Уж заткнулись , диванные разрущители империй и не отсвечивали со своего экзиля. Даже если путина свергнут как английского шпиона, мы все равно с этого ничего не получим, корме прекращения огня, развитые устраняют препятствия для развития и идут дальше, неразвитые мриют о "витрине"
лошня распропагандированная страну располовинила и продолжает мриять
rjkz подуркует подуркует и встроится в русскую диаспору со своей русской фамилией, будут высоцкого с макаревичем слушать. А украинцы у разбитого корыта
на поколения
Додано: Суб 11 жов, 2025 14:00
Сталин умер, Берию разоблачили что поменялось кроме как остановка стрельбы в Корее? Репарации Южной выплатили? Из ГДР и Польши ушли?
Я почему про успеваемость спрашиваю
ну полное же дно, помноженное на прожекторство во имя своих мрий
Додано: Суб 11 жов, 2025 14:09
Майдан 1 и 2 был предопределен решением Л.Д. Кучмы назначить в приемники креатуру от своего сына - Виктора Я. Хотя кошерный и более дальновидный зять настывал на кандидатуре профессионального аппаратчика комсомольца Сергее Т.
Думаю самая большая опасность для рф сейчас исходит от Донбасса в её составе.
Если люди с типично донецким характером просочатся хоть на какие-то должности - всё, хана им.
Додано: Суб 11 жов, 2025 14:23
очень удобно маскировать свое д... конспирологией
ок 2004 формально оправдан
хотя та экзальтация и мессиянизация ваю это был очень тревожный пролог
но ожидаемо обосрались - замедление экономики, провал внешней политики полный
вопрос к ПР - зачем они наступили на грабли с токсичным вфя
но выиграл закономерно
но вот то бурление, простите , говен зимой 2013-2014 - это что ???
c чего сыр-бор посредине срока, при +/- стаблильной экономике ??
Онижедетей-правосека побили? А это будующие тцк-шники и бегунцы были - щах и мат.
И у меня нет вопросов к жителям западных регинов, тем более тех кто тгда совсем молодой был. Меня поражает позиция киевлян 40+. Они из своей малой родины, из столицы в центре гос-ва(603тыс км, 48 млн) с многовекторной политикой, сделали периферию восточной периферии, ну северный сектор газы. И это еще в лучшем случае
И не хотят ничего признавать.
Какой тут смысл инвестировать деньги, время в этот дурдом
Додано: Суб 11 жов, 2025 14:46
Ну если же скинули посреди срока президента которого компактно поддерживают в русскоязычных регионах - ну так сделайте хоть реверанс в их сторону, дайте еще больше прав русскому языку и поставте еще памятниов условно пушкину.
А не наоборот, создавая видимость переворота и этнокультурного противостояния.
Ну и если решили переориентироваться на другого старшего брата-славянина, не сочтите за труд поинтересоваться что он на самом деле думает о ваших новых героях.
Эта же Азбука.
Нет же - "все мы делали правильно, просто так звезды встали что в кремле черт сидит, не повезло. Надо больше проклятий в его и русни сторону писать и петь, должно материализоваться."
