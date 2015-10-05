Додано: Суб 11 жов, 2025 13:38

Вот зачем вы вылезли при*** большей частью русскоязычные с русскими фамилиями на свой вонючий майдан тогда вылезли ? Еще рассказывали мне что бандера это Ок, и даже поляки ничего не имеют против ? Я когда отцу своему парировал в нулевых ктороый в гуще событий 40х был, на украинско-польском этническом пограничье, что бандера не такой уж плохой , типа и с немцами немножко воевал, мне такой эмоциональных шквал коонтраргументов был. И тетка, которая всю жизнь в 3 км от Польши прожила. тоже самое. А вы со своих днепропетровсков,харьковов, в лучшем случае киевов, полезли своими исконно русскоязычными ртами хихикать "волыская резня, хихи-хаха","да нас вслел за Польшей второй витриной сделают"

Вы дурачье, безродное, бросившее своих родитлей и защиту надуманных идеалов на произвол, куда вы полезли, и продолжаете лезть ??? Уж заткнулись , диванные разрущители империй и не отсвечивали со своего экзиля. Даже если путина свергнут как английского шпиона, мы все равно с этого ничего не получим, корме прекращения огня, развитые устраняют препятствия для развития и идут дальше, неразвитые мриют о "витрине"

лошня распропагандированная страну располовинила и продолжает мриять

rjkz подуркует подуркует и встроится в русскую диаспору со своей русской фамилией, будут высоцкого с макаревичем слушать. А украинцы у разбитого корыта

на поколения