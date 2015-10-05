RSS
  #<1 ... 772773774775
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 14:09

  fox767676 написав:Вот зачем вы вылезли при*** большей частью русскоязычные с русскими фамилиями на свой вонючий майдан тогда вылезли ?

Майдан 1 и 2 был предопределен решением Л.Д. Кучмы назначить в приемники креатуру от своего сына - Виктора Я. Хотя кошерный и более дальновидный зять настывал на кандидатуре профессионального аппаратчика комсомольца Сергее Т.
Думаю самая большая опасность для рф сейчас исходит от Донбасса в её составе.
Если люди с типично донецким характером просочатся хоть на какие-то должности - всё, хана им.
UA
 
Повідомлень: 9770
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2357 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 14:46

Ну если же скинули посреди срока президента которого компактно поддерживают в русскоязычных регионах - ну так сделайте хоть реверанс в их сторону, дайте еще больше прав русскому языку и поставте еще памятниов условно пушкину.
А не наоборот, создавая видимость переворота и этнокультурного противостояния.
Ну и если решили переориентироваться на другого старшего брата-славянина, не сочтите за труд поинтересоваться что он на самом деле думает о ваших новых героях.
Эта же Азбука.
Нет же - "все мы делали правильно, просто так звезды встали что в кремле черт сидит, не повезло. Надо больше проклятий в его и русни сторону писать и петь, должно материализоваться."
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4490
З нами з: 13.06.20
Подякував: 414 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 15:29

  fox767676 написав:но вот то бурление, простите , говен зимой 2013-2014 - это что ???
c чего сыр-бор посредине срока, при +/- стаблильной экономике ??

При ВФЯ было перераспределение особо крупной собственности. Авиакомпании, агрохолдинги, меткобинаты гиганты....
Ну как перераспределение. Жесткий наезд и предложение порешать за передачу 50%. Тем кто согласился давали режим наибольшего благоприятствования в налоговой, таможне, прокуратуре...
Перепуганные олигархи устроили мятеж.
Мелкий и средний бизнес при ВФЯ вообще не трогали.

В отличии от сейчас, когда из за бесконтрольности со стороны центральной власти наезжают (с последующим предложением порешать) на все что ещё смеет шевелится.

Последующие события это череда манипуляций со стороны запада по нейтрализации неправильних олигархов и протеже детям Кучмы (лондонский обком) по назначению правильной власти.

Если ты считаешь, что отдельно взятый Парасюк мог самостоятельно что то менять в стране? я не могу тебе помоч.
UA
 
Повідомлень: 9770
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2357 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 15:50

  fox767676 написав:Нет же - "все мы делали правильно, просто так звезды встали что в кремле черт сидит, не повезло. Надо больше проклятий в его и русни сторону писать и петь, должно материализоваться."

Це той самий день коли чорт з кремля прийняв рішення розпочати війну.

https://www.youtube.com/shorts/wXiCGJ3RRzg

До цього його "воділі за нос" з підтримкою Зе на виборах 2019.
Люди які привели Зе до влади, використали ресурс та агентуру РФ в Україні, а хлопчик виявися не його....
маньяки мстиві, нічого нового
https://www.youtube.com/watch?v=1D1WovoiC3c
UA
 
Повідомлень: 9770
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2357 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
