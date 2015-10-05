fox767676 написав:но вот то бурление, простите , говен зимой 2013-2014 - это что ???
c чего сыр-бор посредине срока, при +/- стаблильной экономике ??
При ВФЯ было перераспределение особо крупной собственности. Авиакомпании, агрохолдинги, меткобинаты гиганты....
Ну как перераспределение. Жесткий наезд и предложение порешать за передачу 50%. Тем кто согласился давали режим наибольшего благоприятствования в налоговой, таможне, прокуратуре...
Перепуганные олигархи устроили мятеж.
Мелкий и средний бизнес при ВФЯ вообще не трогали.
В отличии от сейчас, когда из за бесконтрольности со стороны центральной власти наезжают (с последующим предложением порешать) на все что ещё смеет шевелится.
Последующие события это череда манипуляций со стороны запада по нейтрализации неправильних олигархов и протеже детям Кучмы (лондонский обком) по назначению правильной власти.
Если ты считаешь, что отдельно взятый Парасюк мог самостоятельно что то менять в стране? я не могу тебе помоч.