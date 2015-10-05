|
Психологія та саморозвиток
Додано: Суб 11 жов, 2025 23:00
ЛАД написав: rjkz написав:
..............
Вот я антипорох. Но не он начал АТО, кто не помнит. Выборы проходили (если мне память не изменяет) в мае 2014 года. К тому моменту был захвачен Крым и были уже боестолкновения на Донбассе.
И именно тогда можно и нужно было показывать зубы, а не смотреть как через дырявую границу проходит техника и "попочленцы".
АТО начинал именно Порох. Те боестолкновения на Донбассе, которые были до того, это мелочи.
По поводу Крыма никто АТО не начинал.
А зубы надо было показывать до
захвата Крыма. А мы молча проглотили. Только потом поднимали шум в ООН и протестовали против показа его на картах в составе РФ.
Да, у меня было и есть стойкое мнение, что порох способствовал раздуванию войны.
Вместе с ахметом.
И хотя я тоже тогда разделял мнение, что постепенное отдаление от москвы безопаснее...посмотрите что произошло с Беларусью. С Грузией. То же самое ждало и Украину и Молдову. Или то что Украина имеет сейчас. И это было уготовано Молдове в случае "Киев за 3 дня".
Я не знаю, что было бы с Молдовой в случае "Киев за 3 дня" и не могу сказать, что меня это сильно волнует.
Хотя как раз у них возможны варианты. Они как-то давно хотели воссоединиться с Румынией - был бы шанс.
А когда я смотрю и сравниваю, "что произошло с Беларусью. С Грузией" и сравниваю с тем, что происходит с Украиной, то я не могу сказать, что мне больше нравится вариант Украины.
Или вы думаете, что есть что-то разное в походе на Киев в 2022 и в походе на Прагу в 1968 и в Будапешт 1956?
Разного много.
Разные цели и разные результаты.
Разное планирование и подготовка. И Прагу, и Будапешт заняли без разрушений и с малым количеством жертв.
Об Украине, надеюсь, вы и сами всё знаете, хотя и не чувствуете на себе.
Реинкарнация совка должна развалиться на губернии и только тогда для прилегающих демократических (хоть и все еще коррумпированных) стран опасность новых войн будет минимизированна.
Допускаю, что в если (или когда?) раша развалится, там начнутся войны меньшего масштаба между (условно) Ичкерией и Кабардино-Балкарией, между питерской ОПГ и масковской и тд.
А может будет "На финско-китайской границе все спокойно".
Что должно получиться и что будет когда-то в будущем обсуждать не буду. Конструированием истории не занимаюсь. А история порой устраивает весьма неожиданные повороты.
А вариант войн "между питерской ОПГ и масковской" в стране, напичканной ЯО и АЭС... Ну-ну.
Что-то мне подсказывает, что именно пражский сценарий рисовался кремлевсскому уове. А причина - удержать полный контроль над территорией и присоединение сразу или со временем к союзу 2.0.
Не так сталося як гадалося.
Ну а предмет что беларуский или грузинский сценарий вас устраивает.
Меня-бы не устроил. Если кого-то такое устраивает, то у него были намного легче и больше возможности туда уехать. Там все еще понимают русский язык и не против принять "братьев".
В НЙ много грузин, которые говорят или на Инглише или на грузинском.
Никакого русского. С чего-бы это? Разного возраста. Что, 45 летний мужик выросший при ссср в Грузии не знает русского? В жизни не поверю.
Додано: Нед 12 жов, 2025 00:58
rjkz написав:
А причина - удержать полный контроль над территорией и присоединение сразу или со временем к союзу 2.0.
союз 2.0 це міф. РФ не комуністичний совєтський союз.
Ми воюєм з капіталістичною демократичною державою, нехай навіть з приміссю авторитаризму. Напомню історію росія раніше вийшла з ссср ніж Україна.
Не збираються вони кормити Україну своїми нафтодоларами.
Поставити маріонетичний уряд так, допустити в себе до виборів 30 млн "заражених" націоналізмом та ідеєю майдану наврятчи. З вродь проросійською днр в них вже проблеми не зважаючи на згуртованість навколо війни.
fox767676 написав:
Ну если же скинули посреди срока президента которого компактно поддерживают в русскоязычных регионах - ну так сделайте хоть реверанс в их сторону, дайте еще больше прав русскому языку и поставте еще памятниов условно пушкину.
А не наоборот, создавая видимость переворота и этнокультурного противостояния.
Ну и если решили переориентироваться на другого старшего брата-славянина, не сочтите за труд поинтересоваться что он на самом деле
думает о ваших новых героях.
Эта же Азбука.
Нет же - "все мы делали правильно, просто так звезды встали что в кремле черт сидит, не повезло. Надо больше проклятий в его и русни сторону писать и петь, должно материализоваться."
Ты когда такое пишешь,лучше в Уругвай сразу переедь.
И я не шучу.
Слава Украине (три раза)
Banderlog написав: rjkz написав:
А причина - удержать полный контроль над территорией и присоединение сразу или со временем к союзу 2.0.
союз 2.0 це міф. РФ не комуністичний совєтський союз.
Ми воюєм з капіталістичною демократичною державою, нехай навіть з приміссю авторитаризму. Напомню історію росія раніше вийшла з ссср ніж Україна.
Не збираються вони кормити Україну своїми нафтодоларами.
Поставити маріонетичний уряд так, допустити в себе до виборів 30 млн "заражених" націоналізмом та ідеєю майдану наврятчи. З вродь проросійською днр в них вже проблеми не зважаючи на згуртованість навколо війни.
Для нормального и адекватного человека, союз2.0- это миф, а для уовы - влажная мечта.
рп имела демократические перспективы до 2000 года, потом постепенно все вернулось к диктатуре. И это то, что не сразу поняли на Западе. Или поняли, но "деньги не пахнут".
Никто не станет ставить знак равенства между капитализмом и авторитаризмом.
В раше эти две вещи сомещаются.
В Китае фактически тоже капитализьм. И шо? Он от этого не перестает быть автократическим?
Какая разница как называется партия, которая правит и как имя недомерка, который может править пожизненно пусть и с формальными признаками "демократии".
Или вы верите в возможность свободного волеизъявления на раше и на оккупированных территориях? Если да, то и "референдумы" пора признавать.
раша сейчас - это не демократическое образование. Так как там есть частной собственности на средства производства, то это не социализм.
Ок, если именно слов "социалистических" вас не устраивает, я его заменю на "каких-то". сскр. Да и слово "советских" можно заменить на автократических.
сакр. союз автократических каких-то республик. с центром принятия решений в кремле.
Так вас устраивает?
Господар Вельзевула написав: fox767676 написав:
Ну если же скинули посреди срока президента которого компактно поддерживают в русскоязычных регионах - ну так сделайте хоть реверанс в их сторону, дайте еще больше прав русскому языку и поставте еще памятниов условно пушкину.
А не наоборот, создавая видимость переворота и этнокультурного противостояния.
Ну и если решили переориентироваться на другого старшего брата-славянина, не сочтите за труд поинтересоваться что он на самом деле
думает о ваших новых героях.
Эта же Азбука.
Нет же - "все мы делали правильно, просто так звезды встали что в кремле черт сидит, не повезло. Надо больше проклятий в его и русни сторону писать и петь, должно материализоваться."
Ты когда такое пишешь,лучше в Уругвай сразу переедь.
И я не шучу.
Слава Украине (три раза)
+1
Или на рашу.
Shaman
Простите, отвечать на ваши "аргументы" - себя не уважать.
rjkz написав:
.........
Что-то мне подсказывает, что именно пражский сценарий рисовался кремлевсскому уове. А причина - удержать полный контроль над территорией и присоединение сразу или со временем к союзу 2.0.
Рисовался.
Но не хватило ни ума, ни силёнок.
Ну а предмет что беларуский или грузинский сценарий вас устраивает.
Меня-бы не устроил. Если кого-то такое устраивает, то у него были намного легче и больше возможности туда уехать. Там все еще понимают русский язык и не против принять "братьев".
В НЙ много грузин, которые говорят или на Инглише или на грузинском.
Никакого русского. С чего-бы это? Разного возраста. Что, 45 летний мужик выросший при ссср в Грузии не знает русского? В жизни не поверю.
Вы сравниваете не те сценарии.
В идеале меня тоже не устаивают беларуский или грузинский сценарий.
Но мы живём не в идеальном мире. Если выбирать между беларуским/грузинским сценарием или тем, что имеем сегодня, то сегодняшний можно выбрать. Если живёшь в НЙ.
Или вы тоже готовы воевать за запрет русского языка и возможность кричать "Москаляку на гілляку"? И сколько людей вы согласны положить за это? Сколько калек должно появиться ради благородной цели? Сколько эл-станций, предприятий, домов, людских судеб должно быть разрушено?
Вы почему-то воевать не захотели, заранее уехали. И я вас за это ни разу не осуждал.
Но оставшимся здесь вы почему-то начинаете рассказывать, какой сценарий лично вас устроит. Хотя по итогу вас устроил сценарий НЙ.
А ваши рекомендации кому куда уезжать лучше оставить при себе. Для себя вы выбрали.
А на каком языке разговаривает грузин в НЙ, волнует исключительно его лично. Никакой роли это не играет больше ни для кого. В частности, для его родины. От этого его родина не выиграет, и не проиграет.
Так же, как для Украины абсолютно не важно, на каком языке разговариваете в НЙ вы.
А вообще, зачем вы подняли эту тему на этой ветке?
Есть для этого специальная ветка и вы там найдёте ряд сторонников. Того же шамана, песикота, ещё нескольких.
P.s. Вы немного раньше осуждали своих знакомых, которые провожали вас в вышиванках.
А чем они хуже вас?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 12 жов, 2025 04:50, всього редагувалось 1 раз.
Господар Вельзевула написав: fox767676 написав:
Ну если же скинули посреди срока президента которого компактно поддерживают в русскоязычных регионах - ну так сделайте хоть реверанс в их сторону, дайте еще больше прав русскому языку и поставте еще памятниов условно пушкину.
А не наоборот, создавая видимость переворота и этнокультурного противостояния.
Ну и если решили переориентироваться на другого старшего брата-славянина, не сочтите за труд поинтересоваться что он на самом деле
думает о ваших новых героях.
Эта же Азбука.
Нет же - "все мы делали правильно, просто так звезды встали что в кремле черт сидит, не повезло. Надо больше проклятий в его и русни сторону писать и петь, должно материализоваться."
Ты когда такое пишешь,лучше в Уругвай сразу переедь.
И я не шучу.
Слава Украине (три раза)
Что именно вам не понравилось?
Можно конкретнее?
P.s. Модераторы, может вы перенесёте часть постов в профильную ветку?
