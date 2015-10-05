Додано: Нед 12 жов, 2025 11:26

Реинкарнация совка должна развалиться на губернии и только тогда для прилегающих демократических (хоть и все еще коррумпированных) стран опасность новых войн будет минимизированна.

Допускаю, что в если (или когда?) раша развалится, там начнутся войны меньшего масштаба между (условно) Ичкерией и Кабардино-Балкарией, между питерской ОПГ и масковской и тд.

поки що думка про розвал Раші викликає тут нездоровий скепсис. але дуже багато процесів, які працюють на це. й війна ці процеси сильно каталізувала...



Какие маркеры развала будут вылазить за какой то срок "-до краха осталось..."???

Доллар па200 походу отставить

Нефть па40 и ниже тоже

ти довго напружувався, щоб завдати зв'язне питання?це треба відмітити, треба відповістидивись, якщо ти вирішив мене спіймати, що я не можу назвати точну дату розвалу - так це ніхто не може, модна лише вгадати. з історії - в 1986 думки про розвал срср вважалися маргінальними - пройшло п'ять років. в Румунії можете почитати, як раптово все почалося.Раша деградує - шаленими темпами. які ознаки? по-перше економіка та фінанси - про дефіцит бюджету вже всі знають, й всі заначки вже майже закінчились - лишились лише накопичення населення та власне друкарський станок. насправді він працює й так, але є різниця між емісією рублів під всі ці фонди та просто емісією. витрачати на війну 30-40% бюджету - це не зміг навіть срср. так ми витрачаємо 50% - але нам закривають ці 50%, на відміну від Раші - де все - за свої.про кризу цілих галузей вже теж багато чули - вугільнодобувна промисловість, металургія, машинобудування. про газ взагалі мовчимо - там все просрали. нафта - продаж по демпінговим цінам, а сучасних технологій видобування немає - санкції.тобто країна йде в прірву. але завдяки особливостям автократії поточний лідер впевнено туди крокує, бо схожі підхід після мене будь-що. й все це заради чого? заради Донбасу, який майже знищено - й ресурсів відновити просто немає? це багато хто розуміє, хоча поки публічно й не кажуть. та й взагалі хто скаже - одні й ті ж обличчя у владі останні 25 років, там тотальна консервація влади - губернаторами охоронців призначаютьа чим це закінчиться - оце цікаво. варіантів багато. зараз більш можливий заколот еліт - табакерка або інші варіанти. он Туркменбаші - серцевий напад в 66 років, кажуть через кілька місяців після обслідування в німецькій клініці - а особистий лікар спочатку хоронить, а потім стає наступним ханом - буваєвзагалі смерть путіна - а хто після нього? дуже заманлива посада, й по-перше хто встигне вхопити, по-друге, чи погодяться з цим інші. оце точка біфуркації.ще варіанти подій - а як себе поведе Чечня, коли дотації припинять? та й взагалі, хто там буде керувати? я не вірю в адама, не зважаючи на всі його медалі, - не втримає владу? Саха-Якутія - оце цікаве місце. там зосереджені дуже великі поклади всіх багатств Раші, а мешкає 1 млн людей (з яких якутів десь 50%). якби їх видобували ті ж американці, якути напевне жили б як в ОАЕ. самі вони звісно нічого не зможуть - але можуть допомогти інші вузькоокі шахтарі - як на Донбасі в 2014 - цей ящик Пандори вже відкрито.але це очевидні місця - а що насправді вибухне - ніхто не знає. можна сказати напевне - вибухне. бо повторюсь, країна не розвивається, а деградує дуже швидко.не надто складно? не зовсім психологія - але трошки політології-соціоекономікипрохання не витирати, а перенести - хоча б в Економіку простим словами. бо речі очевидні, але не всім - тому ці зрадофіли й вилазять - звісно окрім тих, хто на ставці