а що ще сказати, якщо аргументів немає?
визнати помилку - це не для ЛАДа. радянська школа - викручуватися та брехати до останнього. останнім часом й російська. два в одному
Додано: Нед 12 жов, 2025 10:57
Додано: Нед 12 жов, 2025 11:26
ти довго напружувався, щоб завдати зв'язне питання? це треба відмітити, треба відповісти
дивись, якщо ти вирішив мене спіймати, що я не можу назвати точну дату розвалу - так це ніхто не може, модна лише вгадати. з історії - в 1986 думки про розвал срср вважалися маргінальними - пройшло п'ять років. в Румунії можете почитати, як раптово все почалося.
Раша деградує - шаленими темпами. які ознаки? по-перше економіка та фінанси - про дефіцит бюджету вже всі знають, й всі заначки вже майже закінчились - лишились лише накопичення населення та власне друкарський станок. насправді він працює й так, але є різниця між емісією рублів під всі ці фонди та просто емісією. витрачати на війну 30-40% бюджету - це не зміг навіть срср. так ми витрачаємо 50% - але нам закривають ці 50%, на відміну від Раші - де все - за свої.
про кризу цілих галузей вже теж багато чули - вугільнодобувна промисловість, металургія, машинобудування. про газ взагалі мовчимо - там все просрали. нафта - продаж по демпінговим цінам, а сучасних технологій видобування немає - санкції.
тобто країна йде в прірву. але завдяки особливостям автократії поточний лідер впевнено туди крокує, бо схожі підхід після мене будь-що. й все це заради чого? заради Донбасу, який майже знищено - й ресурсів відновити просто немає? це багато хто розуміє, хоча поки публічно й не кажуть. та й взагалі хто скаже - одні й ті ж обличчя у владі останні 25 років, там тотальна консервація влади - губернаторами охоронців призначають
а чим це закінчиться - оце цікаво. варіантів багато. зараз більш можливий заколот еліт - табакерка або інші варіанти. он Туркменбаші - серцевий напад в 66 років, кажуть через кілька місяців після обслідування в німецькій клініці - а особистий лікар спочатку хоронить, а потім стає наступним ханом - буває взагалі смерть путіна - а хто після нього? дуже заманлива посада, й по-перше хто встигне вхопити, по-друге, чи погодяться з цим інші. оце точка біфуркації.
ще варіанти подій - а як себе поведе Чечня, коли дотації припинять? та й взагалі, хто там буде керувати? я не вірю в адама, не зважаючи на всі його медалі, - не втримає владу? Саха-Якутія - оце цікаве місце. там зосереджені дуже великі поклади всіх багатств Раші, а мешкає 1 млн людей (з яких якутів десь 50%). якби їх видобували ті ж американці, якути напевне жили б як в ОАЕ. самі вони звісно нічого не зможуть - але можуть допомогти інші вузькоокі шахтарі - як на Донбасі в 2014 - цей ящик Пандори вже відкрито.
але це очевидні місця - а що насправді вибухне - ніхто не знає. можна сказати напевне - вибухне. бо повторюсь, країна не розвивається, а деградує дуже швидко.
не надто складно? не зовсім психологія - але трошки політології-соціоекономіки
ps прохання не витирати, а перенести - хоча б в Економіку простим словами. бо речі очевидні, але не всім - тому ці зрадофіли й вилазять - звісно окрім тих, хто на ставці
Додано: Нед 12 жов, 2025 13:14
я - талиб, выше этой запуганной суеты запутавшихся в самообмане людишек, добровольно согласившихся быть топливом в мировом пожаре
был бы как они - не имел бы и того что есть
был бы смелее - основал бы всемирный халифат и тысячелетнюю династию
но это точно не про сморчка в френче, он не осмелился даже ни одной книги прочитать и указать шпане на ее место, будучи президентом с 73% поддержки
Додано: Нед 12 жов, 2025 13:26
Додано: Нед 12 жов, 2025 13:36
династію чінгізідів 2.0? Доречі од старої ще щось залишилось?
P/s раз пішла така пянка
Додано: Нед 12 жов, 2025 13:44
Генетическими потомками Чингисхана являются миллионы мужчин по всему миру, как следует из генетических исследований, показывающих, что около 8% мужчин на территории бывшей Монгольской империи имеют его Y-хромосому.
А духовное наследие даже перебралось в голливудское фегнтези, где в Конан-Варваре Шварц цитировал "Ясы" Чингиз-хана.
Духовное я считаю важней чем генетическое.
С т.з. тысячелетнести - в Италии есть влиятельные семьи возводящие генеалогию к патрициям Древнеримской Республики
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 12 жов, 2025 13:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 12 жов, 2025 13:46
fox767676
Це скільки він жінок за життя «осчасливив»?
Додано: Нед 12 жов, 2025 13:47
він не був розбещеним розратником, діяв швидко і по справі
діти, онуки мали гареми
території було вдросталь , тому навіть при внутрішньодинастичній боротьбі сім'ї конкурентів не знищувалися
Додано: Нед 12 жов, 2025 14:11
Я ні на кого не натякаю, але… 😅😅
