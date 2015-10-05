RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 775776777778
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 15:36

  UA написав:
  Hotab написав:fox767676


что около 8% мужчин на территории бывшей Монгольской империи имеют его Y-хромосому.

Це скільки він жінок за життя «осчасливив»?

Тобі навіть одна не дає :mrgreen:

Я навіть не знаю, треба тут щось відповідати, настільки «глибоко» ти оце юмарнув 😅
Як увалив, так увалив, стендапер-старпер ти наш))
Hotab
 
Повідомлень: 16756
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2511 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 15:43

  fox767676 написав:я - талиб, выше этой запуганной суеты запутавшихся в самообмане людишек, добровольно согласившихся быть топливом в мировом пожаре
был бы как они - не имел бы и того что есть
был бы смелее - основал бы всемирный халифат и тысячелетнюю династию

Бред величия присутствует, других симптомов не выявлено.
На консилиум из Песикота с Хотабом не хочешь?
UA
 
Повідомлень: 9779
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2359 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 15:51

  UA написав:
  fox767676 написав:я - талиб, выше этой запуганной суеты запутавшихся в самообмане людишек, добровольно согласившихся быть топливом в мировом пожаре
был бы как они - не имел бы и того что есть
был бы смелее - основал бы всемирный халифат и тысячелетнюю династию

Бред величия присутствует, других симптомов не выявлено.
На консилиум из Песикота с Хотабом не хочешь?

:D
— Не шеруди рогами, мусор. Нам твоя волына — по херу. Мы смерти не боимся. Мы — талибы,


https://www.youtube.com/shorts/vZy8gcatvjg

Это группа "Кровосток", жестко против рашизма-путинизма
Не то что кумиры благоразумных
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 12 жов, 2025 15:53, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4512
З нами з: 13.06.20
Подякував: 417 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 15:51

Психологія месії на прикладі Трампа, Аятоли та Натаньяху

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41128
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2861 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 16:16

Re: Психологія та саморозвиток

на прикладі Трампа, Аятоли та Натаньяху



Зображення


3 И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище.
4 Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. Зах 4:3, 11, 14
5 И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Ис 11:4; Иер 5:14; Ос 6:5; 2Фес 2:8
6 Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда только захотят. Исх 7:19; 3Цар 17:1
7 И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их, Откр 17:8
8 и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят.
9 И многие из народов и колен, и языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиною, и не позволят положить трупы их во гробы.
10 И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле.
11 Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на них.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4512
З нами з: 13.06.20
Подякував: 417 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 16:48

  fox767676 написав:на прикладі Трампа, Аятоли та Натаньяху



Зображення


3 И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище.
4 Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. Зах 4:3, 11, 14
5 И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Ис 11:4; Иер 5:14; Ос 6:5; 2Фес 2:8
6 Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда только захотят. Исх 7:19; 3Цар 17:1
7 И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их, Откр 17:8
8 и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят.
9 И многие из народов и колен, и языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиною, и не позволят положить трупы их во гробы.
10 И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле.
11 Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на них.


"облечены во вретище" - щось не схоже
alibob
 
Повідомлень: 723
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 16:52

Re: Психологія та саморозвиток

  alibob написав:"облечены во вретище" - щось не схоже


за модою 1 ст може здавалося вретищем
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4512
З нами з: 13.06.20
Подякував: 417 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 17:35

  ЛАД написав:
  rjkz написав:.........
Что-то мне подсказывает, что именно пражский сценарий рисовался кремлевсскому уове. А причина - удержать полный контроль над территорией и присоединение сразу или со временем к союзу 2.0.
Рисовался.
Но не хватило ни ума, ни силёнок.

Ну а предмет что беларуский или грузинский сценарий вас устраивает.
Меня-бы не устроил. Если кого-то такое устраивает, то у него были намного легче и больше возможности туда уехать. Там все еще понимают русский язык и не против принять "братьев".
В НЙ много грузин, которые говорят или на Инглише или на грузинском.
Никакого русского. С чего-бы это? Разного возраста. Что, 45 летний мужик выросший при ссср в Грузии не знает русского? В жизни не поверю.
Вы сравниваете не те сценарии.
В идеале меня тоже не устаивают беларуский или грузинский сценарий.
Но мы живём не в идеальном мире. Если выбирать между беларуским/грузинским сценарием или тем, что имеем сегодня, то сегодняшний можно выбрать. Если живёшь в НЙ.

Или вы тоже готовы воевать за запрет русского языка и возможность кричать "Москаляку на гілляку"? И сколько людей вы согласны положить за это? Сколько калек должно появиться ради благородной цели? Сколько эл-станций, предприятий, домов, людских судеб должно быть разрушено?
Вы почему-то воевать не захотели, заранее уехали. И я вас за это ни разу не осуждал.
Но оставшимся здесь вы почему-то начинаете рассказывать, какой сценарий лично вас устроит. Хотя по итогу вас устроил сценарий НЙ.
А ваши рекомендации кому куда уезжать лучше оставить при себе. Для себя вы выбрали.

А на каком языке разговаривает грузин в НЙ, волнует исключительно его лично. Никакой роли это не играет больше ни для кого. В частности, для его родины. От этого его родина не выиграет, и не проиграет.
Так же, как для Украины абсолютно не важно, на каком языке разговариваете в НЙ вы.

А вообще, зачем вы подняли эту тему на этой ветке?
Есть для этого специальная ветка и вы там найдёте ряд сторонников. Того же шамана, песикота, ещё нескольких.

P.s. Вы немного раньше осуждали своих знакомых, которые провожали вас в вышиванках.
А чем они хуже вас?


Не-не-не, вы телегу ставите впереди лошади (может даже унылой).
Если где-то в условной Бурунди будут что-то кричать и запрещать условно украинску Мову, то Украина начнет бомбить Бурунди?
Вы, кажется, не осознаете, что не "москоляку на гиляку" и не манипуляции с русским языком стали причиной войны, а хоть и медленное, но все-таки движение Украины в цивилизованную сторону и желание вернуть над ней полный контроль (судя по всему поначалу планировалось войти в "киевза3дня" и посадить на псевдотрон овоща, а когда поняли что это нереально, оттяпать все до чего руки дотянутся).
Русский язык, "москолякунагиляку" - это все мишура, которая отвлекает от главного. Не смотрите на это.
А в НЙ я уехал потому что не хотел чтобы мои дети были под бомбежками.
Что не так?
Мои друзья в тот момент не хотели осознавать реальность такой войны и пришли в вышиванках (это тоже мишура). Сейчас сидят дома и нос не высовывают на улицу, только окна периодически меняют. Уверен, что выехали-бы сейчас, но не выпускают.
На этой ветке разрешено все. И музыка и спорт и самокаты и чего тут только не было. На ту ветку - не хочу.
Можем прекратить.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17878
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8735 раз.
Подякували: 5514 раз.
 
Профіль
 
10
6
7
  #<1 ... 775776777778
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 7980
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.