Что-то мне подсказывает, что именно пражский сценарий рисовался кремлевсскому уове. А причина - удержать полный контроль над территорией и присоединение сразу или со временем к союзу 2.0. .........Что-то мне подсказывает, что именно пражский сценарий рисовался кремлевсскому уове. А причина - удержать полный контроль над территорией и присоединение сразу или со временем к союзу 2.0.

Ну а предмет что беларуский или грузинский сценарий вас устраивает.

Меня-бы не устроил. Если кого-то такое устраивает, то у него были намного легче и больше возможности туда уехать. Там все еще понимают русский язык и не против принять "братьев".

В НЙ много грузин, которые говорят или на Инглише или на грузинском.

Никакого русского. С чего-бы это? Разного возраста. Что, 45 летний мужик выросший при ссср в Грузии не знает русского? В жизни не поверю.

Рисовался.Но не хватило ни ума, ни силёнок.Вы сравниваете не те сценарии.В идеале меня тоже не устаивают беларуский или грузинский сценарий.Но мы живём не в идеальном мире. Если выбирать между беларуским/грузинским сценарием или тем, что имеем сегодня, то сегодняшний можно выбрать. Если живёшь в НЙ.Или вы тоже готовы воевать за запрет русского языка и возможность кричать "Москаляку на гілляку"? И сколько людей вы согласны положить за это? Сколько калек должно появиться ради благородной цели? Сколько эл-станций, предприятий, домов, людских судеб должно быть разрушено?Вы почему-то воевать не захотели, заранее уехали. И я вас за это ни разу не осуждал.Но оставшимся здесь вы почему-то начинаете рассказывать, какой сценарий лично вас устроит. Хотя по итогу вас устроил сценарий НЙ.А ваши рекомендации кому куда уезжать лучше оставить при себе. Для себя вы выбрали.А на каком языке разговаривает грузин в НЙ, волнует исключительно его лично. Никакой роли это не играет больше ни для кого. В частности, для его родины. От этого его родина не выиграет, и не проиграет.Так же, как для Украины абсолютно не важно, на каком языке разговариваете в НЙ вы.А вообще, зачем вы подняли эту тему на этой ветке?Есть для этого специальная ветка и вы там найдёте ряд сторонников. Того же шамана, песикота, ещё нескольких.P.s. Вы немного раньше осуждали своих знакомых, которые провожали вас в вышиванках.А чем они хуже вас?