Додано: Нед 12 жов, 2025 20:52

Не-не-не, вы телегу ставите впереди лошади (может даже унылой).

Если где-то в условной Бурунди будут что-то кричать и запрещать условно украинску Мову, то Украина начнет бомбить Бурунди?

Вы, кажется, не осознаете, что не "москоляку на гиляку" и не манипуляции с русским языком стали причиной войны, а хоть и медленное, но все-таки движение Украины в цивилизованную сторону и желание вернуть над ней полный контроль (судя по всему поначалу планировалось войти в "киевза3дня" и посадить на псевдотрон овоща, а когда поняли что это нереально, оттяпать все до чего руки дотянутся).

Русский язык, "москолякунагиляку" - это все мишура, которая отвлекает от главного. Не смотрите на это.

А в НЙ я уехал потому что не хотел чтобы мои дети были под бомбежками.

Что не так?

Мои друзья в тот момент не хотели осознавать реальность такой войны и пришли в вышиванках (это тоже мишура). Сейчас сидят дома и нос не высовывают на улицу, только окна периодически меняют. Уверен, что выехали-бы сейчас, но не выпускают.

На этой ветке разрешено все. И музыка и спорт и самокаты и чего тут только не было. На ту ветку - не хочу.

Или вы тоже готовы воевать за запрет русского языка и возможность кричать "Москаляку на гілляку"? И сколько людей вы согласны положить за это? Сколько калек должно появиться ради благородной цели? Сколько эл-станций, предприятий, домов, людских судеб должно быть разрушено?

1. Прекрасно осознаю всё, что вы перечислили. И неоднократно об этом писал.2. У вас плохо с пониманием. О русском языке и "Москаляку.." я писал только к тому, что нам надо бы быть умнее. Вряд ли вы под дулом пистолета начнёте оскорблять человека, который его держит.3. Ваши друзья в тот момент не верили в возиожность полномасштабной войны и не очень представляли себе, что это такое. Вот и всё отличие от вас. Они просто поняли это позже вас. Так за что вы их осуждаете?4. Вы не ответили наА только рассказываете, что "беларуский или грузинский сценарий вас не устраивает".Вы лично "уехал потому что не хотел чтобы мои дети были под бомбежками". Но вы не отправили детей, а сами остались воевать за родину и за "сценарий, который вас устраивает".Но при этом осуждаете оставшихся, которые не хотят этого делать (воевать и рисковать жизнью) точно так, же как и вы.Простите, но смахивает на лицемерие. А, точнее, не смахивает, а так и есть. Простите, если вам это обидно, но сами нарываетесь.И да, на этой ветке пишут о чём угодно.Но о том, для чего нет других веток.На ту ветку не хотите - почему? Потому что там много срача?Хотите принести его и сюда?Одного пропагандона уже привлекли. Хотите, чтобы и остальные сбежались?