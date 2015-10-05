RSS
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 23:20

пристібнути США до потяга

  fox767676 написав:
  Hotab написав:Так з томагавками хоч можна по якому заводу їх ракет лупонути, і може їх буде не 2 тис, а 500

тактика без стратегии - суета перед поражением
Приоритет над войной: Война — это «необходимое зло», которое следует избегать как дорогостоящее и разрушительное занятие. Поэтому дипломатия должна быть на первом месте.

стратегія зрозуміла: "пристібнути США до потяга" (Міха-Анархіст), і/або через ескалацію, і/або дочекатись знову демів в Білому Домі, і/або одне і/або друге/третє/вотевер
flyman
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 23:30

навіть не трансцендентального

  flyman написав:стратегія зрозуміла: "пристібнути США до потяга" (Міха-Анархіст), і/або через ескалацію, і/або дочекатись знову демів в Білому Домі, і/або одне і/або друге/третє/вотевер

це все в категорії трансцендентного
шо ще від Міхи-Антихриста чекати
fox767676
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 01:23

  Banderlog написав:........
Вернемся до лженауки)
Гортаю зара Дофаминовая нация. Обретение равновесия в эпоху потворства - Anna Lembke

.... На сайте ведущими факторами риска смертности в мире являются повышенное артериальное давление (13%), табакокурение (9%), повышенный уровень сахара в крови (6%), недостаточная физическая активность (6%) и ожирение (5%). По оценкам, в 2013 году избыточный вес имели 2,1 млрд. взрослых, в то время как в 1980 году этот показатель составлял 857 млн. человек. В настоящее время в мире, за исключением стран Африки к югу от Сахары и Азии, ожирением страдает больше людей, чем недостаточной массой тела.
Насчёт ожирения некоторое лукавство. Население мира в 1980 - 4,498 млрд, т.е. 857 млн. это 19%; в 2013 было 7,266 млрд., т.е. 2,1 млрд. это 29%. Рост заметный - процент вырос в 1,5 раза, но это всё же не в 2,5 раза как абсолютное число.

Бедные и малообразованные люди, особенно живущие в богатых странах, наиболее подвержены проблеме компульсивного сверхпотребления. Они имеют легкий доступ к высокодоходным, высокопотенциальным и новомодным наркотикам в то же время, когда у них нет доступа к полноценной работе, безопасному жилью, качественному образованию, доступному медицинскому обслуживанию, расовому и классовому равенству перед законом. Это создает опасный узел риска возникновения зависимости.
Но у нас на форуме доказывают, что на Западе у людей "другая психология", бедные это просто лентяи и бездельники, а неограниченно неравенство это естественно и необходимо, а "совок" с его стремлением к равенству это просто маразм.
ЛАД
