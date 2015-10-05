Форуми / Все про гроші: інші

Hotab написав: В оцінках і плюси і мінуси. Мінуси Віталя сказав.

Плюси: дітей треба хвалити. Необхідно! Особливо за реальні успіхи. Якщо учитель «сухар» і від нього гарного слова не почуєш, то який фідбек у дитини за старання і досягнення? Лише оцінка. Вона ж і мотивує бути ще кращим. Якщо в системі «без оцінок» вчитель не скупий на похвалу, то тоді може і не треба вони . В оцінках і плюси і мінуси. Мінуси Віталя сказав.Плюси: дітей треба хвалити. Необхідно! Особливо за реальні успіхи. Якщо учитель «сухар» і від нього гарного слова не почуєш, то який фідбек у дитини за старання і досягнення? Лише оцінка. Вона ж і мотивує бути ще кращим. Якщо в системі «без оцінок» вчитель не скупий на похвалу, то тоді може і не треба вони .

в нас була бальна оціночна система, і залік по кращому. Оце була жорстка мотивація... в нас була бальна оціночна система, і залік по кращому. Оце була жорстка мотивація...

В школе?

В школе?

Это как?

Плюси: дітей треба хвалити. Необхідно! Особливо за реальні успіхи. Якщо учитель «сухар» і від нього гарного слова не почуєш, то який фідбек у дитини за старання і досягнення? Лише оцінка. Вона ж і мотивує бути ще кращим. Якщо в системі «без оцінок» вчитель не скупий на похвалу, то тоді може і не треба вони . В оцінках і плюси і мінуси. Мінуси Віталя сказав.Плюси: дітей треба хвалити. Необхідно! Особливо за реальні успіхи. Якщо учитель «сухар» і від нього гарного слова не почуєш, то який фідбек у дитини за старання і досягнення? Лише оцінка. Вона ж і мотивує бути ще кращим. Якщо в системі «без оцінок» вчитель не скупий на похвалу, то тоді може і не треба вони .

ребенок действительно реагирует на похвалу, если хвалить за оценку, он будет учиться ради оценки. Что в этом плохого? То что ценность оценки ставиться выше ценности самих знаний. Выдумываются разные хитрости, списывание и т.д. В итоге оценка есть, а знаний нету.



Второй аспект, не секрет что на оценку кроме знаний влияют еще другие факторы, у 2х одноклассников мамы работали в той же школе, одна учителем другая медсестрой, оценки у них были выше.



Когда я был в 9м классе моя мама перешла на работу в налоговую инспекцию, не знаю какая связь но мои оценки сильно выросли. Никто не знал что такое налоговая инспекция, но на всякий случай боялись. Черных зарплат в школе конечно не было, но поборов "на ремонт" и кому то "на подарок" хватало. Нет я не стал более мотивирован, наоборот перестал вести дневник, а когда спрашивали говорил что дома забыл. И резко прекратились угрозы вызвать родителей в школу.



ребенок действительно реагирует на похвалу, если хвалить за оценку, он будет учиться ради оценки. Что в этом плохого? То что ценность оценки ставиться выше ценности самих знаний. Выдумываются разные хитрости, списывание и т.д. В итоге оценка есть, а знаний нету.

Второй аспект, не секрет что на оценку кроме знаний влияют еще другие факторы, у 2х одноклассников мамы работали в той же школе, одна учителем другая медсестрой, оценки у них были выше.

Когда я был в 9м классе моя мама перешла на работу в налоговую инспекцию, не знаю какая связь но мои оценки сильно выросли. Никто не знал что такое налоговая инспекция, но на всякий случай боялись. Черных зарплат в школе конечно не было, но поборов "на ремонт" и кому то "на подарок" хватало. Нет я не стал более мотивирован, наоборот перестал вести дневник, а когда спрашивали говорил что дома забыл. И резко прекратились угрозы вызвать родителей в школу.

Поступив в ВУЗ я обнаружил что место работы родителей там никого не интересует. ВУЗы подчинялись министерству напрямую и на местных чиновников там плевали почти в лицо.

Повідомлень: 30744 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2525 раз. Подякували: 3508 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 жов, 2025 23:58 Banderlog написав: Wirująświatła написав: Сибарит написав: Стандарты стандартами, но хоть таблицу сложения освоить то нужно... Стандарты стандартами, но хоть таблицу сложения освоить то нужно...

речь не идёт о том чтобы отменить школьную программу и вернуться в пещеры. Мотивировать не оценками, а ценностью знаний.

я особо не интересовался, думаю гугл вам подскажет лучше меня.

в школі рівень знань на оцінку ніяк не недосяжний, все виставленоина середньостатистичного. Балет і спорт високих досягнень тут ви хватили лишнього. А за фізкультуру і музику (співи і чом б й не танці ) оцінки ставити можно.

И кадетов. вроде, обучали танцам. Не знаю, ставили ли оценки, но умели хуже-лучше танцевать все. Понятно, что не балет.

В школе не ставится задача сделать людей спортсменами или профессиональными танцорами (танцам сейчас просто не учат). Точно так же не ставится задача сделать детей физиками-химиками. Но какой-то уровень знаний после школы должен быть. И освоить школьную программу хотя бы на честные тройки (по 5-балльной шкале), на мой взгляд, может любой ребёнок.

И кадетов. вроде, обучали танцам. Не знаю, ставили ли оценки, но умели хуже-лучше танцевать все. Понятно, что не балет.

В школе не ставится задача сделать людей спортсменами или профессиональными танцорами (танцам сейчас просто не учат). Точно так же не ставится задача сделать детей физиками-химиками. Но какой-то уровень знаний после школы должен быть. И освоить школьную программу хотя бы на честные тройки (по 5-балльной шкале), на мой взгляд, может любой ребёнок.

А с отличниками... Не пойму. То ли Виталию крупно не везло, что встречался с такими. То ли не о чем было поговорить, просто потому, что им неинтересно было обсуждать, как украсть булочку и рассказать, что дядя трогал ниже пояса.

заметьте я не обсуждал никого из форумчан, на личности перешли вы. Что в целом говорит о низком уровне интеллекта и культуры. Когда заканчиваются аргументы начинайте поливать грязью оппонента, то ли самоутверждаясь, то ли по другим причинам.

Так навпаки дуже зручна дитина, яка сама заробляє

Модератор Повідомлень: 36728 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1499 раз. Подякували: 8253 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 жов, 2025 00:16 Faceless написав: Wirująświatła написав: ЛАД написав: То ли Виталию крупно не везло, что встречался с такими. То ли не о чем было поговорить, просто потому, что им неинтересно было обсуждать, как украсть булочку и рассказать, что дядя трогал ниже пояса. То ли Виталию крупно не везло, что встречался с такими. То ли не о чем было поговорить, просто потому, что им неинтересно было обсуждать, как украсть булочку и рассказать, что дядя трогал ниже пояса. заметьте я не обсуждал никого из форумчан, на личности перешли вы. Что в целом говорит о низком уровне интеллекта и культуры. заметьте я не обсуждал никого из форумчан, на личности перешли вы. Что в целом говорит о низком уровне интеллекта и культуры. Так навпаки дуже зручна дитина, яка сама заробляє Так навпаки дуже зручна дитина, яка сама заробляє

курить я начал в вузе, а спиртное употреблял лет с 16ти, не до усрачки конечно, и не каждый день. В теории мог бы и курить, но как то не хотелось. Миллионов не зарабатывал, но деньги на спиртное и табак были. Вряд ли это было удобно для родителей.

Повідомлень: 30744 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2525 раз. Подякували: 3508 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 жов, 2025 00:19 Faceless написав: ЛАД написав: ........

статистично значимих прикладів наверняка нет, т.к. такі пропозиції никогда не реализовывались полностью. Сейчас в младщих классах это реализуют - оценок нет. Соответственно, неуспеваемости тоже. Посмотрим, как это скажется дальше, в старших классах. Сильно подозреваю, что никак.

Проблема, по-моему, не переоценена. Начить читать-писать всё-таки проще. Это азы. Так же, как все выучивают элементарную арифметику - сложение-вычитание, порой даже таблицу умножения. А вот с алгеброй-геометрией уже начинаются проблемы. У мене в першому класі так зробили, тобто оцінки по факту були, але скасували табелі. І що я запамʼятав, так те, що було неприємно, ніби знецінили всі зусилля:)

І якщо чесно не пригадую жодного однокласника, що реально потерпав би від низьких оцінок. Тож і є сумніви, а чи існує взагалі проблема

І якщо чесно не пригадую жодного однокласника, що реально потерпав би від низьких оцінок. Тож і є сумніви, а чи існує взагалі проблема

Так, то я звісно спростив, і дійсно були ті, кому ніяк не йшла тригонометрія з геометрією. Були відповідно двійочники по певним предметам. Були і були, один однокласник, що мабуть до старших класів читав по складах, працює собі водієм. І не пригадую, щоб депресував від низьких оцінок, здається, він і не усвідомлював, що то проблема:)

Я, видимо, неправильно понял вопрос.

Смотрю идёт обсуждение проблемы ставить или не ставить оценки.

А я говорил о проблеме неуспеваемости и низкого уровня знаний.

А оценки нужны. Хотя бы для того, чтобы посторонние люди могли понимать уровень знаний человека. Это нужно и для поступления в вуз, и для приёма на работу.

Если оценки травмируют, то, может, во взрослой жизни тоже надо брать на паботу всех подряд и платить всем одинаково, чтобы не травмировать?

Я, видимо, неправильно понял вопрос.

Смотрю идёт обсуждение проблемы ставить или не ставить оценки.

А я говорил о проблеме неуспеваемости и низкого уровня знаний.

А оценки нужны. Хотя бы для того, чтобы посторонние люди могли понимать уровень знаний человека. Это нужно и для поступления в вуз, и для приёма на работу.

Если оценки травмируют, то, может, во взрослой жизни тоже надо брать на паботу всех подряд и платить всем одинаково, чтобы не травмировать? Я, видимо, неправильно понял вопрос.Смотрю идёт обсуждение проблемы ставить или не ставить оценки.А я говорил о проблеме неуспеваемости и низкого уровня знаний.А оценки нужны. Хотя бы для того, чтобы посторонние люди могли понимать уровень знаний человека. Это нужно и для поступления в вуз, и для приёма на работу.Если оценки травмируют, то, может, во взрослой жизни тоже надо брать на паботу всех подряд и платить всем одинаково, чтобы не травмировать? ЛАД 2 Повідомлень: 36776 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5365 раз. Подякували: 4867 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 жов, 2025 00:36 в догонку, лень гуглить кто, но один педагог предлагал не убирать оценки, а скрыть их от посторонних. Учитель тет-а-тет сообщает ученику оценку и обосновывает её. Остаётся и даже усиливается "индивидуальный подход" (блатным будет можно ставить высший бал без опаски, что народ потребует объяснений) зато исключаются публичные унижения двойками. Полумера, требующая высокой порядочности от учителя. Технически не реализуемо, помещений для общения тет-а-тет в школах нет. Wirująświatła

в догонку, лень гуглить кто, но один педагог предлагал не убирать оценки, а скрыть их от посторонних. Учитель тет-а-тет сообщает ученику оценку и обосновывает её. Остаётся и даже усиливается "индивидуальный подход" (блатным будет можно ставить высший бал без опаски, что народ потребует объяснений) зато исключаются публичные унижения двойками. Полумера, требующая высокой порядочности от учителя. Технически не реализуемо, помещений для общения тет-а-тет в школах нет.

заметьте я не обсуждал никого из форумчан, на личности перешли вы. Что в целом говорит о низком уровне интеллекта и культуры. Когда заканчиваются аргументы начинайте поливать грязью оппонента, то ли самоутверждаясь, то ли по другим причинам.

А я вашу личность и не обсуждаю. И на личности не перехожу.

Но мне не попадались такие тупые отличники, чтобы с ними не о чем было поговорить.

А вы не первый раз высказываете резко негативное отношение к отличникам, участникам олимпиад и прочим "удобным" детям.

Вот мне и интересно, то ли вам действительносильно не везло, то ли не о чем было поговорить просто потому, что слишком разные интересы.

При этом я не интересуюсь, когда вы начали пить, курить и гулять с девочками.

И где я вас обливаю грязью?

Вы сами рассказывали о том, что я написал, и явно не считали это зазорным и грязным.

Когда меня называют советским человеком (не "совком" - этот термин мне не нравится), я не протестую и не обижаюсь, т.к. не считаю это оскорблением.

Как можно обижаться на то, что вы сами считаете нормальным?

Примерно так же, как если меня кто-то назовёт мужчиной или упрекнёт в том, что я люблю мясо, а для этого надо убивать животных, а я вдруг обижусь.

Непонятная реакция.



А я вашу личность и не обсуждаю. И на личности не перехожу.

Но мне не попадались такие тупые отличники, чтобы с ними не о чем было поговорить.

А вы не первый раз высказываете резко негативное отношение к отличникам, участникам олимпиад и прочим "удобным" детям.

Вот мне и интересно, то ли вам действительносильно не везло, то ли не о чем было поговорить просто потому, что слишком разные интересы.

При этом я не интересуюсь, когда вы начали пить, курить и гулять с девочками.

И где я вас обливаю грязью?

Вы сами рассказывали о том, что я написал, и явно не считали это зазорным и грязным.

Когда меня называют советским человеком (не "совком" - этот термин мне не нравится), я не протестую и не обижаюсь, т.к. не считаю это оскорблением.

Как можно обижаться на то, что вы сами считаете нормальным?

Примерно так же, как если меня кто-то назовёт мужчиной или упрекнёт в том, что я люблю мясо, а для этого надо убивать животных, а я вдруг обижусь.

Непонятная реакция.

P.s. И личные характеристики начинаете давать именно вы. А потом обижаетесь, когда получаете алаверды.

