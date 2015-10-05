RSS
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 06:28

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  Hotab написав:В оцінках і плюси і мінуси. Мінуси Віталя сказав.
Плюси: дітей треба хвалити. Необхідно! Особливо за реальні успіхи. Якщо учитель «сухар» і від нього гарного слова не почуєш, то який фідбек у дитини за старання і досягнення? Лише оцінка. Вона ж і мотивує бути ще кращим. Якщо в системі «без оцінок» вчитель не скупий на похвалу, то тоді може і не треба вони .

в нас була бальна оціночна система, і залік по кращому. Оце була жорстка мотивація...

В школе?
Это как?
задача з фізики з підручника бал, задача з зірочкою 3 бала, виставлена вчителем олімпіадна 15 балів. Хочеш рішаєш одну олімпіадну, хочеш 15 легких) хочеш усе якщо часу вистачить
Відповідь біля дошки від 3 до 5 балів.
Не вийшов 0. Потом в кінці місяця все сумується. Бали лідера 100 процентів, хто вклався в 90 - 5рка, хто в 80процентів-4 хто в 60 - 3, в 40-2.
Різниця в тім що якщо ти не вивчив віршика в звичайній школі то надієшся , що тебе не спитають, а там тягнеш руку і розказуєш, шо знаєш) те саме з олімпіадною задачею піврішення то хоть пару балів заробиш). захворів не писав твір в звичайній школі одмазався. Там захворів, пишеш пізніше і бігаєш за вчителем щоб поклав якусь оцінку)
P/s да, система має недоліки. Є люди які на голову виділяються, тому було пару раз що вчителі дорулювали. Замість лідера залік був по 2му або 3му.
