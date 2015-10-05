|
Психологія та саморозвиток
Додано: Вів 14 жов, 2025 06:28
ЛАД написав: Banderlog написав: Hotab написав:
В оцінках і плюси і мінуси. Мінуси Віталя сказав.
Плюси: дітей треба хвалити. Необхідно! Особливо за реальні успіхи. Якщо учитель «сухар» і від нього гарного слова не почуєш, то який фідбек у дитини за старання і досягнення? Лише оцінка. Вона ж і мотивує бути ще кращим. Якщо в системі «без оцінок» вчитель не скупий на похвалу, то тоді може і не треба вони .
в нас була бальна оціночна система, і залік по кращому. Оце була жорстка мотивація...
В школе?
Это как?
задача з фізики з підручника бал, задача з зірочкою 3 бала, виставлена вчителем олімпіадна 15 балів. Хочеш рішаєш одну олімпіадну, хочеш 15 легких) хочеш усе якщо часу вистачить
Відповідь біля дошки від 3 до 5 балів.
Не вийшов 0. Потом в кінці місяця все сумується. Бали лідера 100 процентів, хто вклався в 90 - 5рка, хто в 80процентів-4 хто в 60 - 3, в 40-2.
Різниця в тім що якщо ти не вивчив віршика в звичайній школі то надієшся , що тебе не спитають, а там тягнеш руку і розказуєш, шо знаєш) те саме з олімпіадною задачею піврішення то хоть пару балів заробиш). захворів не писав твір в звичайній школі одмазався. Там захворів, пишеш пізніше і бігаєш за вчителем щоб поклав якусь оцінку)
P/s да, система має недоліки. Є люди які на голову виділяються, тому було пару раз що вчителі дорулювали. Замість лідера залік був по 2му або 3му.
1
1
Додано: Вів 14 жов, 2025 07:19
Wirująświatła написав:в догонку, лень гуглить кто, но один педагог предлагал не убирать оценки, а скрыть их от посторонних. Учитель тет-а-тет сообщает ученику оценку и обосновывает её. Остаётся и даже усиливается "индивидуальный подход" (блатным будет можно ставить высший бал без опаски, что народ потребует объяснений) зато исключаются публичные унижения двойками. Полумера, требующая высокой порядочности от учителя. Технически не реализуемо, помещений для общения тет-а-тет в школах нет.
Цілком реально для письмових робіт, а щодо завдань в класі, усних відповідей - все ж і так всім зрозуміло
Додано: Вів 14 жов, 2025 07:22
Banderlog написав: ЛАД написав: Banderlog написав:
в нас була бальна оціночна система, і залік по кращому. Оце була жорстка мотивація...
В школе?
Это как?
задача з фізики з підручника бал, задача з зірочкою 3 бала, виставлена вчителем олімпіадна 15 балів. Хочеш рішаєш одну олімпіадну, хочеш 15 легких) хочеш усе якщо часу вистачить
Відповідь біля дошки від 3 до 5 балів.
Не вийшов 0. Потом в кінці місяця все сумується. Бали лідера 100 процентів, хто вклався в 90 - 5рка, хто в 80процентів-4 хто в 60 - 3, в 40-2.
Різниця в тім що якщо ти не вивчив віршика в звичайній школі то надієшся , що тебе не спитають, а там тягнеш руку і розказуєш, шо знаєш) те саме з олімпіадною задачею піврішення то хоть пару балів заробиш). захворів не писав твір в звичайній школі одмазався. Там захворів, пишеш пізніше і бігаєш за вчителем щоб поклав якусь оцінку)
P/s да, система має недоліки. Є люди які на голову виділяються, тому було пару раз що вчителі дорулювали. Замість лідера залік був по 2му або 3му.
Я бачу інший недолік, якщо "лідер" теж не тяне, то відмінно поставлять навіть за посередні знання і результати.
Додано: Вів 14 жов, 2025 07:27
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Wirująświatła написав:[quote="5898678:ЛАД"]То ли Виталию крупно не везло, что встречался с такими. То ли не о чем было поговорить, просто потому, что им неинтересно было обсуждать, как украсть булочку и рассказать, что дядя трогал ниже пояса.
заметьте я не обсуждал никого из форумчан, на личности перешли вы. Что в целом говорит о низком уровне интеллекта и культуры.
Так навпаки дуже зручна дитина, яка сама заробляє
курить я начал в вузе, а спиртное употреблял лет с 16ти, не до усрачки конечно, и не каждый день. В теории мог бы и курить, но как то не хотелось. Миллионов не зарабатывал, но деньги на спиртное и табак были. Вряд ли это было удобно для родителей.[/quote]16 років це десь 10й клас виходить - так мабуть більшість вже вживала, нерегулярно і не щодня звісно. Принаймні в мої часи те ж пиво спокійно купувалося, і магазини паспорт не питали
Додано: Вів 14 жов, 2025 07:55
Faceless написав:
16 років це десь 10й клас виходить - так мабуть більшість вже вживала, нерегулярно і не щодня звісно. Принаймні в мої часи те ж пиво спокійно купувалося, і магазини паспорт не питали
пиво разливное только летом помню, водка как тогда не зашла так и до сих пор не заходит, самогон ни разу не пробовал (чача это ж не самогон?), пили вино, в основном портвейн, чернила и плодово-ягодные. В топе был кагор (до сих пор вина и кагор люблю). Коньяк заценил когда мне было 30, вискарь, джин, ром, абсент, самбуку пробовал в 30+ не зашло ничего. Основные вкусы формируются в подростковые годы, что нравилось тогда нравится и сейчас, одежда, музыка, буддизм и т.д.
Faceless написав:
Цілком реально для письмових робіт, а щодо завдань в класі, усних відповідей - все ж і так всім зрозуміло
выше вы написали что вашему окружению было пофиг на оценки, я разделяю эту точку зрения. Кстати еще одна причина от них отказаться. Можно так кому принципиально для ЧСВ или там родителям тому ставить, кому пофиг - не ставить. Искать другие мотивационные инструменты. Я бы оценивал познавательные потребности, мотивацию узнавать что то новое. Потому что это действительно ценная метрика. Учитель видя у кого эти потребности больше может давать этим людям больше материала. С теми у кого мотивация низкая должны работать тьюторы и психологи, мотивировать сложно, но всё же есть методики. Они же преодолевают эмоциональные дефициты, которые как ни странно имеют обратную зависимость с мотивацией.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 14 жов, 2025 08:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 14 жов, 2025 08:07
Wirująświatła написав:
выше вы написали что вашему окружению было пофиг на оценки, я разделаю эту точку зрения. Кстати еще одна причина от них отказаться. Можно так кому принципиально для ЧСВ или там родителям тому ставить, кому пофиг - не ставить.
Є ж все таки банальна оцінка знань, як її пропонуєте робити? Чи взагалі не робити, "прослухав курс" і вільний, може щось там десь відклалося, потім на всяких НМТ чи вступних іспитах буде сюрприз
Додано: Вів 14 жов, 2025 08:11
Faceless написав: Wirująświatła написав:
выше вы написали что вашему окружению было пофиг на оценки, я разделаю эту точку зрения. Кстати еще одна причина от них отказаться. Можно так кому принципиально для ЧСВ или там родителям тому ставить, кому пофиг - не ставить.
Є ж все таки банальна оцінка знань, як її пропонуєте робити? Чи взагалі не робити, "прослухав курс" і вільний, може щось там десь відклалося, потім на всяких НМТ чи вступних іспитах буде сюрприз
самоконтроль, учить детей самих себя оценивать. За ними не будет всю жизнь бегать педагог с табелем. По итогу именно самооценка влияет на всё. Кто работал с подростками знает, если достучаться к их самооценке можно горы свернуть. Подросток должен понимать оценка зависит только от него, а не от отношений с учителем, статуса его родителей и умения списывать. Далее работа психологов чтобы самооценка соответствовала реалиям. А реалии в свою очередь мотивировали её повышение.
Интересно добавить элемент игры, для устных ответов ученик сам себя оценивает, а класс голосует кто согласен/не согласен с его оценкой. Это будет удерживать от чрезмерного их завышения, а лёгкое завышение - нормально, так и должно быть.
Додано: Вів 14 жов, 2025 08:23
Wirująświatła написав:
За ними не будет всю жизнь бегать педагог с табелем. По итогу именно самооценка влияет на всё. Кто работал с подростками знает, если достучаться к их самооценке можно горы свернуть. Подросток должен понимать оценка зависит только от него, а не от отношений с учителем, статуса его родителей и умения списывать.
Потом будет бегать бухгалтер з зарплатным табелем.
Человек не будет всю жизнь окружён психологами, которые будут пытаться до него достучаться. Борьба за красивый табель - это репетиция борьбы за место на рынке труда. Отношения с учителем будут заменены на отношения с начальником, потребность слегка себя приукрасить (списать) тоже будет.
Да, школа учит подхалимству и очковтирательству, но в жизни это может оказаться полезнее глубоких знаний. Что поделать, коль жизнь не справедлива...
Додано: Вів 14 жов, 2025 08:25
Сибарит
хороший комментарий.
Сибарит написав:
Да, школа учит подхалимству и очковтирательству, но в жизни это может оказаться полезнее глубоких знаний. Что поделать, коль жизнь не справедлива..
именно тому что учит школа мы получаем на выходе в обществе. Я предлагаю сломать систему подхалимства и влияния личности начальника на все процессы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 14 жов, 2025 08:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 14 жов, 2025 08:26
Wirująświatła написав:
Интересно добавить элемент игры, для устных ответов ученик сам себя оценивает, а класс голосует кто согласен/не согласен с его оценкой. Это будет удерживать от чрезмерного их завышения, а лёгкое завышение - нормально, так и должно быть.
Коллектив посредственностей будет давить выдающихся.
