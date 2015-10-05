Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 782783784785 Додано: Вів 14 жов, 2025 08:34 Сибарит написав: Wirująświatła написав: Интересно добавить элемент игры, для устных ответов ученик сам себя оценивает, а класс голосует кто согласен/не согласен с его оценкой. Это будет удерживать от чрезмерного их завышения, а лёгкое завышение - нормально, так и должно быть. Интересно добавить элемент игры, для устных ответов ученик сам себя оценивает, а класс голосует кто согласен/не согласен с его оценкой. Это будет удерживать от чрезмерного их завышения, а лёгкое завышение - нормально, так и должно быть.

Коллектив посредственностей будет давить выдающихся. Коллектив посредственностей будет давить выдающихся.

посредственность это низкая мотивация. Про работу с мотивацией я написал выше. Школа с мотивацией не работает. Во первых это тонкая материя, не каждый психолог умеет мотивировать ребенка, во вторых отдельные человекочасы и помещения, т.е. бюджеты.



то или иное давление всегда будет, отличников и успешных не любят, но принимается только самооценка ученика, оценка коллектива здесь только как фидбэк его отношений с тем или иным учеником.





В целом вы плохого мнения о детях, дети как никто хотят и требуют справедливости, потому что это их безопасность. В условиях формирования самооценки справедливое отношение взрослых и коллектива критично важно. Это уже потом приходит понимание, что ресурсы распределяются неравномерно и справедливости нет. Сибарит написав: Борьба за красивый табель - это репетиция борьбы за место на рынке труда. Борьба за красивый табель - это репетиция борьбы за место на рынке труда. борьба никуда не девается, она переносится из плоскости "как учитель захочет так и будет" в плоскость "как я захочу, так и будет".



по итогу любая борьба от конкуренции до открытого конфликта это отражение внутренних процессов в психике. Одним нужно быть лучшими и признание, другим норм как есть. Здесь тоже нет стандартов, объективно все не могут быть президентами, депутатами, олигархами. Равно как и все не могут быть успешными, поэтому не нужно это требовать. посредственность это низкая мотивация. Про работу с мотивацией я написал выше. Школа с мотивацией не работает. Во первых это тонкая материя, не каждый психолог умеет мотивировать ребенка, во вторых отдельные человекочасы и помещения, т.е. бюджеты.то или иное давление всегда будет, отличников и успешных не любят, но принимается только самооценка ученика, оценка коллектива здесь только как фидбэк его отношений с тем или иным учеником.В целом вы плохого мнения о детях, дети как никто хотят и требуют справедливости, потому что это их безопасность. В условиях формирования самооценки справедливое отношение взрослых и коллектива критично важно. Это уже потом приходит понимание, что ресурсы распределяются неравномерно и справедливости нет.борьба никуда не девается, она переносится из плоскости "как учитель захочет так и будет" в плоскость "как я захочу, так и будет".по итогу любая борьба от конкуренции до открытого конфликта это отражение внутренних процессов в психике. Одним нужно быть лучшими и признание, другим норм как есть. Здесь тоже нет стандартов, объективно все не могут быть президентами, депутатами, олигархами. Равно как и все не могут быть успешными, поэтому не нужно это требовать. Wirująświatła

Повідомлень: 30750 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2525 раз. Подякували: 3508 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 жов, 2025 09:13 Wirująświatła написав: Сибарит хороший комментарий. Сибарит написав: Да, школа учит подхалимству и очковтирательству, но в жизни это может оказаться полезнее глубоких знаний. Что поделать, коль жизнь не справедлива.. Да, школа учит подхалимству и очковтирательству, но в жизни это может оказаться полезнее глубоких знаний. Что поделать, коль жизнь не справедлива.. именно тому что учит школа мы получаем на выходе в обществе. Я предлагаю сломать систему подхалимства и влияния личности начальника на все процессы. хороший комментарий.именно тому что учит школа мы получаем на выходе в обществе. Я предлагаю сломать систему подхалимства и влияния личности начальника на все процессы.

Но как?

Вы достучались до подростка, сумели его замотивировать, он вырос идеальным человеком. Потом он попадет в коллектив людей постарше, которые сформировались до внедрения идеальной системы. Там процветает то самое самодурство, которое его сломает. Будет только больнее.

Ну и любая система управления требует определенной степени самодурства. У начальника банально больше информации, а в идеале ещё и значительно выше квалификация. Люди с низкой квалификацией могут его банально не понимать, и не всегда есть возможность объяснить.

Оценка реального труда обычно значительно сложнее подсчёта ошибок в диктант. Эта проблема пока никем адекватно не решена.



По аналогии с ошибкой выжившего стоит ввести термин "ошибка реформатора". Заключается она в игнорировании переходного процесса. Цель благородная, желаемая цель идеально, но по дороге к коммунизму кормить никто не обещал. Но как?Вы достучались до подростка, сумели его замотивировать, он вырос идеальным человеком. Потом он попадет в коллектив людей постарше, которые сформировались до внедрения идеальной системы. Там процветает то самое самодурство, которое его сломает. Будет только больнее.Ну и любая система управления требует определенной степени самодурства. У начальника банально больше информации, а в идеале ещё и значительно выше квалификация. Люди с низкой квалификацией могут его банально не понимать, и не всегда есть возможность объяснить.Оценка реального труда обычно значительно сложнее подсчёта ошибок в диктант. Эта проблема пока никем адекватно не решена.По аналогии с ошибкой выжившего стоит ввести термин "ошибка реформатора". Заключается она в игнорировании переходного процесса. Цель благородная, желаемая цель идеально, но по дороге к коммунизму кормить никто не обещал. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8975 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6487 раз. Подякували: 21661 раз. Профіль 133 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 жов, 2025 09:19 Wirująświatła написав:

то или иное давление всегда будет, отличников и успешных не любят





то или иное давление всегда будет, отличников и успешных не любят

Звідки така мисль? Не люблять невдах. Конунг має бути удачлівим і щедрим. Звідки така мисль? Не люблять невдах. Конунг має бути удачлівим і щедрим. Banderlog

Повідомлень: 3657 З нами з: 24.06.14 Подякував: 117 раз. Подякували: 96 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 жов, 2025 09:34 Banderlog написав: Wirująświatła написав:

то или иное давление всегда будет, отличников и успешных не любят





то или иное давление всегда будет, отличников и успешных не любят

Звідки така мисль? Не люблять невдах. Конунг має бути удачлівим і щедрим. Звідки така мисль? Не люблять невдах. Конунг має бути удачлівим і щедрим.

неудачников само собой. неудачников само собой. Wirująświatła

Повідомлень: 30750 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2525 раз. Подякували: 3508 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 жов, 2025 09:44 Re: Психологія та саморозвиток Сибарит написав: Оценка реального труда обычно значительно сложнее подсчёта ошибок в диктант. Эта проблема пока никем адекватно не решена.



По аналогии с ошибкой выжившего стоит ввести термин "ошибка реформатора". Заключается она в игнорировании переходного процесса. Цель благородная, желаемая цель идеально, но по дороге к коммунизму кормить никто не обещал. Оценка реального труда обычно значительно сложнее подсчёта ошибок в диктант. Эта проблема пока никем адекватно не решена.По аналогии с ошибкой выжившего стоит ввести термин "ошибка реформатора". Заключается она в игнорировании переходного процесса. Цель благородная, желаемая цель идеально, но по дороге к коммунизму кормить никто не обещал. Ще додайте

а - різні бажання в різних часових періодах кожної людини..

Адже мета для 20-літнього трошки відрізняється від мети 60-літнього

б - різну мету для реформатора який повинен враховувати інтереси групи, і кожного окремого учасника цієї групи Ще додайтеа - різні бажання в різних часових періодах кожної людини..Адже мета для 20-літнього трошки відрізняється від мети 60-літньогоб - різну мету для реформатора який повинен враховувати інтереси групи, і кожного окремого учасника цієї групи budivelnik

Повідомлень: 27197 З нами з: 15.01.09 Подякував: 293 раз. Подякували: 2991 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 жов, 2025 09:47 Сибарит написав: Вы достучались до подростка, сумели его замотивировать, он вырос идеальным человеком. Потом он попадет в коллектив людей постарше, которые сформировались до внедрения идеальной системы. Там процветает то самое самодурство, которое его сломает. Будет только больнее. Вы достучались до подростка, сумели его замотивировать, он вырос идеальным человеком. Потом он попадет в коллектив людей постарше, которые сформировались до внедрения идеальной системы. Там процветает то самое самодурство, которое его сломает. Будет только больнее. противоречий не видите? идеального человека сломать невозможно (И.Христос одобрительно кивает с креста). Подросток к 18 начинает понимать что не всё так просто, помимо честной конкуренции есть нечестная, лизоблюдство, коррупция, подлые подставы. К этому времени он должен сделать выбор, играть по общим правилам, требовать от общества справедливости (долярчику привет), ограничиться малым (тянуть лямку каким нибудь сторожем или курьером), искать единомышленников, искать другое общество, ломать это общество через колено и т.д. В этом суть человека, от такого выбора пока еще никто не ушёл. Но к его моменту подросток должен понимать, что вариантов больше чем один и прогнуться/подчиниться не лучший из них. Сибарит написав: Ну и любая система управления требует определенной степени самодурства. У начальника банально больше информации, а в идеале ещё и значительно выше квалификация. Люди с низкой квалификацией могут его банально не понимать, и не всегда есть возможность объяснить. Ну и любая система управления требует определенной степени самодурства. У начальника банально больше информации, а в идеале ещё и значительно выше квалификация. Люди с низкой квалификацией могут его банально не понимать, и не всегда есть возможность объяснить. общий смысл снизить влияние личности на других. Это не сделает всех счастливыми и богатыми, но перевернёт мышление с "жираф большой, ему видней" на "я сам себе жираф, как решу так и будет".



У психологов нет задачи сделать кого то успешным, богатым, самодостаточным. Есть задача сделать выбор кем и каким быть осознанным. Хочешь быть вором коррупционером и прочее? будь. Но только осознано в соответствии со своим внутренним Я. А не потому что это престижно, социально одобряемо, а молодая жена вдобавок удовольствие затратное.



У меня есть пример одной семьи, у мужа работа в 2км от дома у жены чуть дальше где-то 3. Оба ездят на внедорожниках. Спрашиваю зачем? Чтобы в коллективе уважали. Тратить их стоимость + обслуживание ради уважения? других способов получить уважения нет? а оно точно надо? по сути ими управляют социальные стереотипы.



Эти люди не принадлежат сами себе, отдых обязательно заграницей, телефон обязательно последний айфон, одежда тоже из дорогих бутиков. Чтобы не дай Бог не подумали что лохи. Вы думаете они счастливы и всем довольны? Из за высокой зависимости от начальника и мнения коллег у этих людей чемодан психологических проблем. Рабы вещей и чужих мнений. А внешне очень успешные. противоречий не видите? идеального человека сломать невозможно (И.Христос одобрительно кивает с креста). Подросток к 18 начинает понимать что не всё так просто, помимо честной конкуренции есть нечестная, лизоблюдство, коррупция, подлые подставы. К этому времени он должен сделать выбор, играть по общим правилам, требовать от общества справедливости (долярчику привет), ограничиться малым (тянуть лямку каким нибудь сторожем или курьером), искать единомышленников, искать другое общество, ломать это общество через колено и т.д. В этом суть человека, от такого выбора пока еще никто не ушёл. Но к его моменту подросток должен понимать, что вариантов больше чем один и прогнуться/подчиниться не лучший из них.общий смысл снизить влияние личности на других. Это не сделает всех счастливыми и богатыми, но перевернёт мышление с "жираф большой, ему видней" на "я сам себе жираф, как решу так и будет".У психологов нет задачи сделать кого то успешным, богатым, самодостаточным. Есть задача сделать выбор кем и каким быть осознанным. Хочешь быть вором коррупционером и прочее? будь. Но только осознано в соответствии со своим внутренним Я. А не потому что это престижно, социально одобряемо, а молодая жена вдобавок удовольствие затратное.У меня есть пример одной семьи, у мужа работа в 2км от дома у жены чуть дальше где-то 3. Оба ездят на внедорожниках. Спрашиваю зачем? Чтобы в коллективе уважали. Тратить их стоимость + обслуживание ради уважения? других способов получить уважения нет? а оно точно надо? по сути ими управляют социальные стереотипы.Эти люди не принадлежат сами себе, отдых обязательно заграницей, телефон обязательно последний айфон, одежда тоже из дорогих бутиков. Чтобы не дай Бог не подумали что лохи. Вы думаете они счастливы и всем довольны? Из за высокой зависимости от начальника и мнения коллег у этих людей чемодан психологических проблем. Рабы вещей и чужих мнений. А внешне очень успешные. Wirująświatła

Повідомлень: 30750 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2525 раз. Подякували: 3508 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 782783784785 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 8153

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34