Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Вів 14 жов, 2025 11:18
Faceless написав:
В школі ходив на індивідуальні заняття з математики, і ті ж олімпіади, за вашими критеріями я був таким собі "любімчіком",
Учителя любят тех кто хорошо учатся. Ваша вина тут в чём? Вас назначают любимчиком и далее вы под колпаком этой "любви". К счастью, любимчиком не был и что он чувствует не знаю. У нас над любимчиками посмеивались, но до агрессии не доходило. Наоборот просили тянуть руку и отвечать как можно дольше.
Faceless написав:
Бажання саме йти до дошки і виражати готовність відповідати в мене зникло ще десь в середніх класах остаточно, якось переріс мабуть.
в этом желании нет ничего плохого, когда то надо себя тренировать выступать перед людьми? помню в вузе у нас был какой то концерт, полный зал, я выхожу на сцену на меня напоавлены десяток прожекторов, лицо горит, уши горят. Но вроде пронесло сказать своё "я гонец из Пизы" не добавив лишнюю букву.
Faceless написав:
То може проблема більше в непрофесійності вчителів в вашому дитинстві, а не системі оцінок?
проф.педагогам как раз оценки не нужны, они в состоянии мотивировать без них. У нас был такой учитель, идет урок почти брейн ринг, в конце он тихо ставит оценки (4 и 5) а кому то ничего. Как формальность. Не акцентируя на них внимание. В ВУЗе так почти все делали. Идёт вовлечение аудитории в обсуждение, наиболее активным - приз. Не хочешь - сиди себе тихо, занимайся своими делами. Учителю двойки тоже не нужны, если он не воюет с каким то классом или отдельным учеником.
2
3
Додано: Вів 14 жов, 2025 11:28
Faceless написав:
Доречі, це й прояв вашого улюбленого емоційного інтелекту.
ЭИ как нож. можно хлеб им резать, а можно и человека убить.
Faceless написав:
Ви якось занадто переоцінюєте вплив цього явища. Підлабузництво це досить локальні явища,
даже на форуме это явление присутствовало. Ж0пу лизали покойному ДС, когновцу, один тут Сибарита засыпал плюсиками. В начале войны подлизывали военным.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 14 жов, 2025 11:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 14 жов, 2025 11:31
Wirująświatła написав:
общий смысл снизить влияние личности на других. Это не сделает всех счастливыми и богатыми, но перевернёт мышление с "жираф большой, ему видней" на "я сам себе жираф, как решу так и будет".
У психологов нет задачи сделать кого то успешным, богатым, самодостаточным. Есть задача сделать выбор кем и каким быть осознанным. Хочешь быть вором коррупционером и прочее? будь. Но только осознано в соответствии со своим внутренним Я.
общий смисл, Ви хочете відібрати останній авторитет у вчителя
щодо самоосознаності , підліток це несформована особа з незрілим Я. а ви пропонуєте оцінювання перекласти на його плечі. І це при тому, що навіть для більшості дорослих дзеркалом є очі оточуючих.
Окрім того є випадки типу голодовок в дівчат...
Додано: Вів 14 жов, 2025 11:32
Banderlog написав:
підліток це несформована особа з незрілим Я. а ви пропонуєте оцінювання перекласти на його плечі.
если не начинать это делать, он всю жизнь таким будет.
Banderlog написав:
Ви хочете відібрати останній авторитет у вчителя
его невозможно отобрать. Учителя либо любят либо не любят. У детей мир черно-белый.
Banderlog написав:
Окрім того є випадки типу голодовок в дівчат...
расскажите). Был у меня недавно разговор с подростком 18л. Он признался что не хочет секса и никогда не хотел. За месяц мне 2й человек такое говорит причем люди относительно рандомные и спецом я эту тему не поднимаю. Почувствовав доверие они сами делятся.
