Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 783784785786 Додано: Вів 14 жов, 2025 11:18 Faceless написав: В школі ходив на індивідуальні заняття з математики, і ті ж олімпіади, за вашими критеріями я був таким собі "любімчіком", В школі ходив на індивідуальні заняття з математики, і ті ж олімпіади, за вашими критеріями я був таким собі "любімчіком", Учителя любят тех кто хорошо учатся. Ваша вина тут в чём? Вас назначают любимчиком и далее вы под колпаком этой "любви". К счастью, любимчиком не был и что он чувствует не знаю. У нас над любимчиками посмеивались, но до агрессии не доходило. Наоборот просили тянуть руку и отвечать как можно дольше. Faceless написав: Бажання саме йти до дошки і виражати готовність відповідати в мене зникло ще десь в середніх класах остаточно, якось переріс мабуть. Бажання саме йти до дошки і виражати готовність відповідати в мене зникло ще десь в середніх класах остаточно, якось переріс мабуть. в этом желании нет ничего плохого, когда то надо себя тренировать выступать перед людьми? помню в вузе у нас был какой то концерт, полный зал, я выхожу на сцену на меня напоавлены десяток прожекторов, лицо горит, уши горят. Но вроде пронесло сказать своё "я гонец из Пизы" не добавив лишнюю букву. Faceless написав: То може проблема більше в непрофесійності вчителів в вашому дитинстві, а не системі оцінок? То може проблема більше в непрофесійності вчителів в вашому дитинстві, а не системі оцінок? проф.педагогам как раз оценки не нужны, они в состоянии мотивировать без них. У нас был такой учитель, идет урок почти брейн ринг, в конце он тихо ставит оценки (4 и 5) а кому то ничего. Как формальность. Не акцентируя на них внимание. В ВУЗе так почти все делали. Идёт вовлечение аудитории в обсуждение, наиболее активным - приз. Не хочешь - сиди себе тихо, занимайся своими делами. Учителю двойки тоже не нужны, если он не воюет с каким то классом или отдельным учеником. Учителя любят тех кто хорошо учатся. Ваша вина тут в чём? Вас назначают любимчиком и далее вы под колпаком этой "любви". К счастью, любимчиком не был и что он чувствует не знаю. У нас над любимчиками посмеивались, но до агрессии не доходило. Наоборот просили тянуть руку и отвечать как можно дольше.в этом желании нет ничего плохого, когда то надо себя тренировать выступать перед людьми? помню в вузе у нас был какой то концерт, полный зал, я выхожу на сцену на меня напоавлены десяток прожекторов, лицо горит, уши горят. Но вроде пронесло сказать своё "я гонец из Пизы" не добавив лишнюю букву.проф.педагогам как раз оценки не нужны, они в состоянии мотивировать без них. У нас был такой учитель, идет урок почти брейн ринг, в конце он тихо ставит оценки (4 и 5) а кому то ничего. Как формальность. Не акцентируя на них внимание. В ВУЗе так почти все делали. Идёт вовлечение аудитории в обсуждение, наиболее активным - приз. Не хочешь - сиди себе тихо, занимайся своими делами. Учителю двойки тоже не нужны, если он не воюет с каким то классом или отдельным учеником. Wirująświatła

Повідомлень: 30754 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2525 раз. Подякували: 3508 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 жов, 2025 11:28 Faceless написав: Доречі, це й прояв вашого улюбленого емоційного інтелекту. Доречі, це й прояв вашого улюбленого емоційного інтелекту. ЭИ как нож. можно хлеб им резать, а можно и человека убить. Faceless написав: Ви якось занадто переоцінюєте вплив цього явища. Підлабузництво це досить локальні явища, Ви якось занадто переоцінюєте вплив цього явища. Підлабузництво це досить локальні явища, даже на форуме это явление присутствовало. Ж0пу лизали покойному ДС, когновцу, один тут Сибарита засыпал плюсиками. В начале войны подлизывали военным. ЭИ как нож. можно хлеб им резать, а можно и человека убить.даже на форуме это явление присутствовало. Ж0пу лизали покойному ДС, когновцу, один тут Сибарита засыпал плюсиками. В начале войны подлизывали военным. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 14 жов, 2025 11:31, всього редагувалось 1 раз. Wirująświatła

Повідомлень: 30754 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2525 раз. Подякували: 3508 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 жов, 2025 11:31 Wirująświatła написав: общий смысл снизить влияние личности на других. Это не сделает всех счастливыми и богатыми, но перевернёт мышление с "жираф большой, ему видней" на "я сам себе жираф, как решу так и будет".



У психологов нет задачи сделать кого то успешным, богатым, самодостаточным. Есть задача сделать выбор кем и каким быть осознанным. Хочешь быть вором коррупционером и прочее? будь. Но только осознано в соответствии со своим внутренним Я. общий смысл снизить влияние личности на других. Это не сделает всех счастливыми и богатыми, но перевернёт мышление с "жираф большой, ему видней" на "я сам себе жираф, как решу так и будет".У психологов нет задачи сделать кого то успешным, богатым, самодостаточным. Есть задача сделать выбор кем и каким быть осознанным. Хочешь быть вором коррупционером и прочее? будь. Но только осознано в соответствии со своим внутренним Я.

общий смисл, Ви хочете відібрати останній авторитет у вчителя щодо самоосознаності , підліток це несформована особа з незрілим Я. а ви пропонуєте оцінювання перекласти на його плечі. І це при тому, що навіть для більшості дорослих дзеркалом є очі оточуючих.

Окрім того є випадки типу голодовок в дівчат... общий смисл, Ви хочете відібрати останній авторитет у вчителящодо самоосознаності , підліток це несформована особа з незрілим Я. а ви пропонуєте оцінювання перекласти на його плечі. І це при тому, що навіть для більшості дорослих дзеркалом є очі оточуючих.Окрім того є випадки типу голодовок в дівчат... Banderlog

Повідомлень: 3658 З нами з: 24.06.14 Подякував: 117 раз. Подякували: 96 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 жов, 2025 11:32 Banderlog написав: підліток це несформована особа з незрілим Я. а ви пропонуєте оцінювання перекласти на його плечі. підліток це несформована особа з незрілим Я. а ви пропонуєте оцінювання перекласти на його плечі. если не начинать это делать, он всю жизнь таким будет. Banderlog написав: Ви хочете відібрати останній авторитет у вчителя Ви хочете відібрати останній авторитет у вчителя его невозможно отобрать. Учителя либо любят либо не любят. У детей мир черно-белый. Banderlog написав: Окрім того є випадки типу голодовок в дівчат... Окрім того є випадки типу голодовок в дівчат... расскажите). Был у меня недавно разговор с подростком 18л. Он признался что не хочет секса и никогда не хотел. За месяц мне 2й человек такое говорит причем люди относительно рандомные и спецом я эту тему не поднимаю. Почувствовав доверие они сами делятся. если не начинать это делать, он всю жизнь таким будет.его невозможно отобрать. Учителя либо любят либо не любят. У детей мир черно-белый.расскажите). Был у меня недавно разговор с подростком 18л. Он признался что не хочет секса и никогда не хотел. За месяц мне 2й человек такое говорит причем люди относительно рандомные и спецом я эту тему не поднимаю. Почувствовав доверие они сами делятся. Wirująświatła

Повідомлень: 30754 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2525 раз. Подякували: 3508 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 783784785786 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Banderlog Wirująświatła і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 8165

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34