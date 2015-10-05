Додано: Вів 14 жов, 2025 12:59

Faceless написав: Педагог - страшно бюрократизована професія, і оцінки для пердагога - один з елементів цієї бюрократії, щопрада, не зайвий, бо вони показують і результати власне його роботи.

я с вами согласен, оценки часть общей системы, поэтому большинство оценок завышены и дети это видят.На фоне того, что большинство детей "тянут за уши" двойка-тройка выглядит как пренебрежение или оплеуха.У меня в классе училось несколько непробиваемых девочек, не знаю как их корректно описать... скажем с полным отсутствием учебной мотивации. Их в принципе никогда не спрашивали.Тем не менее в 9м их выпустили с 4ми и 5ми. Тогда когда у меня половина отметок до 9 класса были тройки. Потом успеваемость резко выросла с переходом мамы на работу в налоговую. Мне ставили 4ки за глаза, ни о чём не спрашивая, иногда задним числом. Требовали чтобы я переписал контрольную у отличника. Только пару наиболее упоротых учителей продолжали лепить трояки.Кроме прочего не нужно забывать про фактор коррупции, экзаменаторам мы скидывались на банкет, каким то учителям на подарок, факты что родители договаривались за оценки мне тоже известны. Надеюсь мои до такого не опускались.Даже в том качестве которое обозначили вы оценки не отображают реальных знаний.