Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів.
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 12:43

  Wirująświatła написав:В начале войны подлизывали военным.

Зараз "патріоти" проявляють максимальну неповагу тим, хто на фронті (чи був на фронті ...Успіх). Цікаво чому?
Знецінення інших щоб виправдати свою рагулність?
UA
 
Повідомлень: 9781
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2362 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 12:50

  UA написав:
  Wirująświatła написав:В начале войны подлизывали военным.

Зараз "патріоти" проявляють максимальну неповагу тим, хто на фронті (чи був на фронті ...Успіх). Цікаво чому?
Знецінення інших щоб виправдати свою рагулність?

на военной ветке или по жизни? если на ветке контингент там (он же тут он же на политической) специфический.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30758
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2525 раз.
Подякували: 3508 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 12:54

  Faceless написав:І жодний з цих прикладів не мав ніякого ефекту, абсолютно. Я навіть не знаю, який термін тут коректніше використати, бо підлабузництво передбачає якусь вигоду для себе
По крайней мере вы не отрицаете фактов. Ну выгода какая получить внимание ЛОМа. Чтобы с тобой общались, воспринимали тебя в позитивном свете. Сейчас этого меньше (или нет вообще?) а когда я пришел на форум было много. Когда ты не знаешь никого такое общение "не на равных" кидается в глаза.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30758
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2525 раз.
Подякували: 3508 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 12:59

  Faceless написав:Педагог - страшно бюрократизована професія, і оцінки для пердагога - один з елементів цієї бюрократії, щопрада, не зайвий, бо вони показують і результати власне його роботи.
я с вами согласен, оценки часть общей системы, поэтому большинство оценок завышены и дети это видят.

На фоне того, что большинство детей "тянут за уши" двойка-тройка выглядит как пренебрежение или оплеуха.

У меня в классе училось несколько непробиваемых девочек, не знаю как их корректно описать... скажем с полным отсутствием учебной мотивации. Их в принципе никогда не спрашивали.

Тем не менее в 9м их выпустили с 4ми и 5ми. Тогда когда у меня половина отметок до 9 класса были тройки. Потом успеваемость резко выросла с переходом мамы на работу в налоговую. Мне ставили 4ки за глаза, ни о чём не спрашивая, иногда задним числом. Требовали чтобы я переписал контрольную у отличника. Только пару наиболее упоротых учителей продолжали лепить трояки.

Кроме прочего не нужно забывать про фактор коррупции, экзаменаторам мы скидывались на банкет, каким то учителям на подарок, факты что родители договаривались за оценки мне тоже известны. Надеюсь мои до такого не опускались.

Даже в том качестве которое обозначили вы оценки не отображают реальных знаний.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30758
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2525 раз.
Подякували: 3508 раз.
 
Профіль
 
2
3
