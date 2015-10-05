Зараз "патріоти" проявляють максимальну неповагу тим, хто на фронті (чи був на фронті ...Успіх). Цікаво чому?
Знецінення інших щоб виправдати свою рагулність?
на военной ветке или по жизни? если на ветке контингент там (он же тут он же на политической) специфический.
По крайней мере вы не отрицаете фактов. Ну выгода какая получить внимание ЛОМа. Чтобы с тобой общались, воспринимали тебя в позитивном свете. Сейчас этого меньше (или нет вообще?) а когда я пришел на форум было много. Когда ты не знаешь никого такое общение "не на равных" кидается в глаза.
я с вами согласен, оценки часть общей системы, поэтому большинство оценок завышены и дети это видят.
На фоне того, что большинство детей "тянут за уши" двойка-тройка выглядит как пренебрежение или оплеуха.
У меня в классе училось несколько непробиваемых девочек, не знаю как их корректно описать... скажем с полным отсутствием учебной мотивации. Их в принципе никогда не спрашивали.
Тем не менее в 9м их выпустили с 4ми и 5ми. Тогда когда у меня половина отметок до 9 класса были тройки. Потом успеваемость резко выросла с переходом мамы на работу в налоговую. Мне ставили 4ки за глаза, ни о чём не спрашивая, иногда задним числом. Требовали чтобы я переписал контрольную у отличника. Только пару наиболее упоротых учителей продолжали лепить трояки.
Кроме прочего не нужно забывать про фактор коррупции, экзаменаторам мы скидывались на банкет, каким то учителям на подарок, факты что родители договаривались за оценки мне тоже известны. Надеюсь мои до такого не опускались.
Даже в том качестве которое обозначили вы оценки не отображают реальных знаний.
