Версія, що наполеглива селекційна робота Фейліса зібрала в одному місці спецконтингент безумовна вірогідна. я думаю вы преувеличиваете роль и влияние фейслеса. Я его воспринимаю как обычного форумчанина, мб чуть более культурного и образованного (не сильно лизнул?), чем средние по больнице. Модераторство тут скорее как чемодан без ручки. Модераторами недовольны всегда и все. Я недоволен что здесь разрешили писать про войну и политику. До війни схожа ситуація була на гілці КРЖН. Були люди які намагаються розібратися в суті питання, а були понтовики, в яких виділявся дофамин доки ринок ріс. самая гнилая ветка. Каждая звезда тянула одеяло на себя, а по сути ноль информации кроме саморекламы.

Повідомлень: 30759 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2525 раз. Подякували: 3508 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 жов, 2025 13:14 Wirująświatła написав: ...............

Рассказывать о бывших учителях легко, а какой он сам учитель, вы знаете? (Не иклячаю, естественно, что он хороший, но не гарантированно. И если хороший, то почему не мог в школе хорошо учить тот же иняз?) Глянемо на процес навчання для більш старшого віку - університет, курси - там оцінки це саме інтегральний показник рівня знань і дисципліни виконання завдань. І вони просто необхідні для визначення, засвоєно курс, чи ні. начали про школу перешли на ВУЗы. Ок. В вузах оценки нужны по всей строгости. В 18+ идёт активная смена вида деятельности с игры и общения на трудовую, и труд в любой форме должен адекватно и объективно оцениваться иначе пропадает мотивация. Другими словами игры в "поставь себе пятерку" закончились. Учёба в вузе это труд.



И зачем нужен такой резкий переход?

До 18 лет надо "ребёночка" (в кавычках потому, что не поворачивается назвать ребёнком

16-18, да даже и 14-летнего) холить, лелеять и бояться нарушить его слабую детскую психику, а в 18 вдруг начинать требовать с него по полной.

А "игры" продолжаются всю жизнь. Просто с возрастом меняются.



То може боротися треба не з оцінками, як такими, а з хибним їх сприйняттям? я не борюсь с оценками, я борюсь с подменой ценности знаний на оценки. Когда в аттестате всё па 12 а в голове - ноль. Просто ніхто (наскільки памʼятаю) не сприймав низьку оцінку, як особисту образу, оцінки не впливали на ставлення однокласників. тут вы лукавите. Учителя охотно завышают оценки любимчикам, и занижают или заваливают доп.вопросами тех кого не любят. Наша математичка всегда начинала урок с фразы кто хочет пойти к доске, из желающих вызывала любимчика с гарантией что 100% он готов и получит 5.



После чего вызывала по журналу рандомно тех кого не любит, по возможности занижая им оценку. Или давая несколько заданий не помогая и не подсказывая. Про эту систему знали все и она была ненаказуема.



Любимчику достаточно было подготовиться к одному уроку, поднять на нём руку и пару недель он мог пинать куи. Для нелюбимчиков такой опции не было. Точно " ніхто не сприймав низьку оцінку, як особисту образу"? На моей памяти на такую систему жаловались человек 5, но ничего не изменилось. У нас, например, такого никогда не было. Скорее бывало так, как описал Faceless: В школі ходив на індивідуальні заняття з математики, і ті ж олімпіади, за вашими критеріями я був таким собі "любімчіком", от тільки я не рвався до дошки, і мене рідко викликали, бо логічно, що працювати треба з тими, кому це потрібно. Свою оцінку я і так отримав би. Занижение оценок однозначно плохо.

Но если без занижения - тебя вызвали к доске, будь добр, покажи свои знания. Если тебе приходится помогать и подсказывать, не жалуйся, что тебе не поставили пятёрку. Тем, что кому-то оценку, завысили можно возмущаться, но на твою оценку и твои знания это не влияет.

А "завышение и занижение оценок" часто встречается и во взрослой жизни. самая гнилая ветка. Каждая звезда тянула одеяло на себя, а по сути ноль информации кроме саморекламы.

Ви просто не знаєте як робити гроші...

Візьмемо Бетона. Ззовні здається, що в хлопця проблеми з фазами манії та депресії.

Але якщо зануритися в його бізнес.

Бетон пише - Все пропало. Це означає що він у пошуках квартири під ремонт за найнижчою ціною.

Бетон пише - Черга покупців до нього на перегляди... Це означає квартира вже відремонтована та виставлена на продаж, але його ціна по верхній планці ускладнює продаж.

Версія, що наполеглива селекційна робота Фейліса зібрала в одному місці спецконтингент безумовна вірогідна.

Вы преувеличиваете роль Faceless.

Он, вроде, модератор, но больше именно "вроде".

Он, вроде, модератор, но больше именно "вроде".

Это к вопросу о "свободах".

Не хочу тут особо обсуждать бетона но у него в периодичностью в пару дней все пропало всех забрало тцк, а потом очередь на просмотры. Наверное юмор такой.

Велика активність ТЦК збільшує їх доходи, а ці доходи піднімають ціни на нерухомість.

Велика активність ТЦК збільшує їх доходи, а ці доходи піднімають ціни на нерухомість.

По крайней мере вы не отрицаете фактов. Ну выгода какая получить внимание ЛОМа. Чтобы с тобой общались, воспринимали тебя в позитивном свете. Сейчас этого меньше (или нет вообще?) а когда я пришел на форум было много. Когда ты не знаешь никого такое общение "не на равных" кидается в глаза. Педагог - страшно бюрократизована професія, і оцінки для пердагога - один з елементів цієї бюрократії, щопрада, не зайвий, бо вони показують і результати власне його роботи. я с вами согласен, оценки часть общей системы, поэтому большинство оценок завышены и дети это видят.



На фоне того, что большинство детей "тянут за уши" двойка-тройка выглядит как пренебрежение или оплеуха.



У меня в классе училось несколько непробиваемых девочек, не знаю как их корректно описать... скажем с полным отсутствием учебной мотивации. Их в принципе никогда не спрашивали.



Тем не менее в 9м их выпустили с 4ми и 5ми. Тогда когда у меня половина отметок до 9 класса были тройки. Потом успеваемость резко выросла с переходом мамы на работу в налоговую. Мне ставили 4ки за глаза, ни о чём не спрашивая, иногда задним числом. Требовали чтобы я переписал прогулянную контрольную у отличника. Только пару наиболее упоротых учителей продолжали лепить трояки.



Кроме прочего не нужно забывать про фактор коррупции, экзаменаторам мы скидывались на банкет, каким то учителям на подарок, факты что родители договаривались за оценки мне тоже известны. Надеюсь мои до такого не опускались.



Даже в том качестве которое обозначили вы, оценки не отображают реальных знаний. Дети принимают за норму эту ложь, лицемерие, приписки, договорняки. А потом выясняется, что коррупция непобедима. Как же ее победить когда она в школе цветёт и пахнет? Я вчився у двох школах, неідеальних, але до такого, як ви описуєте, не доходило.

Щодо "поляни" на екзамен для вчителів - була якось ініціатива одного з батьків, і то, наскільки памʼятаю, не отримала підтримки. І щодо необʼєктивності - в нас навіть в класі вчилася донька класухи, і хоча можна було помітити, що ставлення до неї було дещо відмінним, проте ніколи не доходило до явно блату, тобто вона все одно досить старанно вчилася, і не можна було сказати, що трійочниці ставлять відмінно.



Як я вже писав, оцінка - показник інтегральний, включає в себе як власне оцінку знань, так і оцінку дисципліни. І може мені щастило зі школами, але з реальними знаннями оцінки корелювали досить добре, і якоїсь кричущої корупції я не пригадую. Хіба що "кавеенщикам" могли прощати всякі огріхи і пропуски, тому найактивнішими кавеенщиками були двійочники і трійочники, і те, на відмінно вони тим не заробляли.

Знаю, що загалом була практика "боротьби" за медалі, (для мене незрозуміла, бо реальних бенефітів з того не було; пільг при вступі реальних не давало, а вступ

В моєму випускному класі було 11 медалістів, і то були реально медалісти, без якихось договорняків.

От і створюється враження, що ваш локальний випадок з вашою школою зробив вам, скажімо так, дитячу травму, через несправедливість і тріумф корупції. Я вчився у двох школах, неідеальних, але до такого, як ви описуєте, не доходило.Щодо "поляни" на екзамен для вчителів - була якось ініціатива одного з батьків, і то, наскільки памʼятаю, не отримала підтримки. І щодо необʼєктивності - в нас навіть в класі вчилася донька класухи, і хоча можна було помітити, що ставлення до неї було дещо відмінним, проте ніколи не доходило до явно блату, тобто вона все одно досить старанно вчилася, і не можна було сказати, що трійочниці ставлять відмінно.Як я вже писав, оцінка - показник інтегральний, включає в себе як власне оцінку знань, так і оцінку дисципліни. І може мені щастило зі школами, але з реальними знаннями оцінки корелювали досить добре, і якоїсь кричущої корупції я не пригадую. Хіба що "кавеенщикам" могли прощати всякі огріхи і пропуски, тому найактивнішими кавеенщиками були двійочники і трійочники, і те, на відмінно вони тим не заробляли.Знаю, що загалом була практика "боротьби" за медалі, (для мене незрозуміла, бо реальних бенефітів з того не було; пільг при вступі реальних не давало, а вступ по результатам співбесіди замість екзаменів насправді був якраз корупційним і складним), але знову ж таки не для відверто трійочників чи хорошистів. І боролися за то саме батьки, тиснувши на дитину і на вчителів за якусь там четвірку.В моєму випускному класі було 11 медалістів, і то були реально медалісти, без якихось договорняків.От і створюється враження, що ваш локальний випадок з вашою школою зробив вам, скажімо так, дитячу травму, через несправедливість і тріумф корупції. Faceless

Модератор Повідомлень: 36738 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1499 раз. Подякували: 8256 раз. Профіль 4 9 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 жов, 2025 14:10 Wirująświatła написав: Banderlog написав: підліток це несформована особа з незрілим Я. а ви пропонуєте оцінювання перекласти на його плечі. підліток це несформована особа з незрілим Я. а ви пропонуєте оцінювання перекласти на його плечі. если не начинать это делать, он всю жизнь таким будет. Banderlog написав: Ви хочете відібрати останній авторитет у вчителя Ви хочете відібрати останній авторитет у вчителя его невозможно отобрать. Учителя либо любят либо не любят. У детей мир черно-белый. Banderlog написав: Окрім того є випадки типу голодовок в дівчат... Окрім того є випадки типу голодовок в дівчат... расскажите). Был у меня недавно разговор с подростком 18л. Он признался что не хочет секса и никогда не хотел если не начинать это делать, он всю жизнь таким будет.его невозможно отобрать. Учителя либо любят либо не любят. У детей мир черно-белый.расскажите). Был у меня недавно разговор с подростком 18л. Он признался что не хочет секса и никогда не хотел

любят чи не любять це не про те. Тут мова про право і авторитет вчителя давати оцінку. Ладно там іще скривати оцінку від решти це ще спорне питання... но саме право на осуд чи похвалу від вчителя забирати не можно. Оцінка ж не тільки стимул а й ознака якості засвоєння предмету. Не хочете ж ви щоб по дорозі їхали водії в яких замість здачі іспитів було тільки мотивація вчитись? Або попасти в руки такому лікарю чи адвокату)





Не дражніться з 18 р дядьками рукоблудами, які не хочуть сексу))

бо щас хтось спитається чи його прізнаніє не звязане з тим, що Ви прєдлагали йому секс?

Все таки прєдварітєльна заявка що тому лобуряці 18р і він достіг возраста согласія наштовхує на роздуми

ладно, б іще писали що природня потреба в сексі перебільшена. І що є не тільки ті які заїдають стрес але і такі що затрахують його любят чи не любять це не про те. Тут мова про право і авторитет вчителя давати оцінку. Ладно там іще скривати оцінку від решти це ще спорне питання... но саме право на осуд чи похвалу від вчителя забирати не можно. Оцінка ж не тільки стимул а й ознака якості засвоєння предмету. Не хочете ж ви щоб по дорозі їхали водії в яких замість здачі іспитів було тільки мотивація вчитись? Або попасти в руки такому лікарю чи адвокату)Не дражніться з 18 р дядьками рукоблудами, які не хочуть сексу))бо щас хтось спитається чи його прізнаніє не звязане з тим, що Ви прєдлагали йому секс?Все таки прєдварітєльна заявка що тому лобуряці 18р і він достіг возраста согласія наштовхує на роздумиладно, б іще писали що природня потреба в сексі перебільшена. І що є не тільки ті які заїдають стрес але і такі що затрахують його Banderlog

