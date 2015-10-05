|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Вів 14 жов, 2025 18:14
Faceless написав:
От і створюється враження, що ваш локальний випадок з вашою школою зробив вам, скажімо так, дитячу травму, через несправедливість і тріумф корупції
вы тоже из секты травм виталиана? Повторю мама работала в налоговой, достаточно было подключить админресурс и хотя бы создать видимость учебы моя успеваемость улетела бы в космос. Учителя были готовы завышать мне оценки и давать переписывать контрольные. Мне это было не нужно. Где вы увидели травму? Там же где бандерлог секс?
Если вы росли в идеальном мире где все было честно, я за вас рад, стесняюсь спросить коррупцию вы тоже отрицаете?
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30760
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2525 раз.
- Подякували: 3508 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Вів 14 жов, 2025 18:19
Wirująświatła написав: Faceless написав:
От і створюється враження, що ваш локальний випадок з вашою школою зробив вам, скажімо так, дитячу травму, через несправедливість і тріумф корупції
вы тоже из секты травм виталиана? Повторю мама работала в налоговой, достаточно было подключить админресурс и хотя бы создать видимость учебы моя успеваемость улетела бы в космос. Учителя были готовы завышать мне оценки и давать переписывать контрольные. Мне это было не нужно. Где вы увидели травму? Там же где бандерлог секс?
Я там додав "скажімо так"
Я не стверджую, що описаної вами ситуації більше ніде не було і немає.
Просто явно вбачається вплив цього досвіду на вас і ваше ставлення до системи освіти, хіба ні?
Читайте "травму" в лапках, хоча може за якимись критеріями це дійсно психологічна травма, хз
Wirująświatła написав:Если вы росли в идеальном мире где все было честно, я за вас рад, стесняюсь спросить коррупцию вы тоже отрицаете?
Не в ідеальному, але принаймні в школі з корупцією, описаною вами, не стикався.
На математику хорошу крейду купляли учні- таке було. Самі доречі
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36742
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8256 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Вів 14 жов, 2025 18:20
Wirująświatła написав:budivelnik
вы вообще святой... может хоть в одном грехе признаетесь?
Гріхів в мене також на десяток вистарчить...
У 8 класі при 5-бальному атестаті в графі поведінка було 2
Два рази виганяли з комсомолу
В 1990-2000 - був в числі тих хто мінімізував податки по саме нехочу і навіть взагалі не платив в Пенсійний до 2004 (була така можливість в приватних підприємців)
Та й з точки зору стандартного обивателя як би не альо в певних сімейних питаннях...
Далі продовжувати?
Faceless написав: budivelnik написав:
спочатку писав чужі варіанти а вже в останню чергу свій...
За гроші чи чисто з ентузіазму?
Які гроші в 1972-1982 роках в школі?....
Скучно було , на математиці , щоб я іншим не заважав мені давали підручник з зірочкою...
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27201
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 2992 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 14 жов, 2025 18:20
Фільм "Зірочки на землі", Taare Zameen Par- Every Child is Special, 2007р.
За різних дітей, мотивацію.
Почав дивитися.
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 725
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 14 жов, 2025 18:23
Banderlog написав:
в етом точно ноль мені жінки подобаються.
Пожартував я. Не надо так гостро реагувати. Тим більше шо Ви не вважаєте гомосексуалізм збоченням. Чи вважаєте? Якщо це нормально, то що такого як би Ви б і прєдложили дорослій особі? Тим більше ніхто ж не бачив...))))
Чи Вас просто ображають розмови про секс?
Для разговоров про секс нужно доверие (ух я вам открыл америку) к вам у меня доверия нет, поэтому я вижу хомающие провокации желание пощупать мои реакции.
Тоже касается и сексуального юмора. Он приемлим в узком круге, вы же не будете с попутчиками в купе шутить просекс ? Или будете? Это может быть истолковано как намёк или домогательство.
Почему вы себе позволяете шутки на форуме хз, и какую вы ждете реакцию, одобрение? Это воспитание или вам просто скучно?
Про гомосексуализм я думаю ровно то что написано в законе. Странный вопрос, меня сгноят если я буду думать что то другое, если не противники то сторонники.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 14 жов, 2025 18:25, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30760
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2525 раз.
- Подякували: 3508 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Вів 14 жов, 2025 18:25
Wirująświatła написав:Про гомосексуализм я думаю ровно то что написано в законе. Странный вопрос, меня сгноят если я буду думать что то другое, если не противники то сторонники.
А є якийсь закон на цю тему?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36742
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8256 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Вів 14 жов, 2025 18:25
Faceless написав:
Wirująświatła написав:Про гомосексуализм я думаю ровно то что написано в законе. Странный вопрос, меня сгноят если я буду думать что то другое, если не противники то сторонники.
А є якийсь закон на цю тему?
В гугле забанили?
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30760
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2525 раз.
- Подякували: 3508 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Вів 14 жов, 2025 18:26
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Wirująświatła написав:Про гомосексуализм я думаю ровно то что написано в законе. Странный вопрос, меня сгноят если я буду думать что то другое, если не противники то сторонники.
А є якийсь закон на цю тему?
В гугле забанили?
Та не зрозуміти про що ви конкретно. Про заборону дискримінації? Чи ще щось?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36742
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8256 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Вів 14 жов, 2025 18:45
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
в етом точно ноль мені жінки подобаються.
Пожартував я. Не надо так гостро реагувати. Тим більше шо Ви не вважаєте гомосексуалізм збоченням. Чи вважаєте? Якщо це нормально, то що такого як би Ви б і прєдложили дорослій особі? Тим більше ніхто ж не бачив...))))
Чи Вас просто ображають розмови про секс?
Для разговоров про секс нужно доверие (ух я вам открыл америку) к вам у меня доверия нет, поэтому я вижу хомающ е попытки провокаций. Тоже касается и сек,уального юмора. Он приемлим в узком круге, вы же не будете с попутчиками в купе шутить просекс ? Или будете? Это может быть истолковано как намёк или домогательство. Почему вы себе позволяете шутки на форуме хз, и какую вы ждете реакцию, одобрение?
Про гомосексуализм я думаю ровно то что написано в законе. Странный вопрос, меня сгноят если я буду думать что то другое, если не противники то сторонники.
не зрозумів відповіді про гомосексуалізм. Ви вважаєте його нормальним чи це девіантна поведінка?
не бачу нічого неможливого в купе. Можу не тільки шутити но і приставати.
Не розумію що в сексі такого особливого що про то мож говорити лиш з тими кому довіряєш. Шо в сексі такого секретного?
розмову про секс починаєте постійно Ви, його отріцанієм.
От до чого Ви почали розказувати що 18 річний чоловік сказав Вам що не цікавиться сексом і ніколи не цікавився? Які висновки ми мали б зробити з того? Що для молодих секс не важний? Він хворий? Бреше? Чи це нова норма?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3661
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|8235
|
|