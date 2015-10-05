RSS
  #<1 ... 771772773774
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 19:59

  Faceless написав:Не в ідеальному, але принаймні в школі з корупцією, описаною вами, не стикався.
коррупция в широком смысле, любимчики, завышение оценок, возможность "исправить двойку" участием в какой-то принудиловке. Подтасовка билетов на экзамене. Серьезно не было? Откуда оно тогда после школы берётся? Дети выросшие в идеальном мире не станут тцкашниками, казнокрадами, коррупционерами. Все ценностные установки личности формируются в подростковом возрасте. У вас как то иначе?

  Faceless написав:Просто явно вбачається вплив цього досвіду на вас і ваше ставлення до системи освіти, хіба ні?
а на чей опыт мне опираться, есть мой опыт, есть опыт моего сына и других подопечных. То что школа нереформирована со времен Лёньки Брежнева вы же не будете отрицать? изменились флаги, вывески, мова. А суть та же. Дети там винтики в огромной бюрократической машине ориентированной на какие то комиссии, проверки, контрольные. Не школа для детей, а дети для школы.
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 20:02

  Banderlog написав:не зрозумів відповіді про гомосексуалізм. Ви вважаєте його нормальним чи це девіантна поведінка?


Все зависит от времени и географии. Когда-то был нормальным, кода-то -нет.
Вообще норма-это поведение большинства. А болшьнства у геев и близко нет, в отличии от п***.
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 20:05

Фейслес що - так і не виходив з ідеального світу?))

  Wirująświatła написав:Если вы росли в идеальном мире где все было честно, я за вас рад
Хмммм....
Он де коріння!
Не даремно кажуть "Київ Фейслеса" :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 20:06

  Faceless написав:Та не зрозуміти про що ви конкретно. Про заборону дискримінації? Чи ще щось?
закон не выделяет лгбт в какую то отдельную категорию граждан, соответственно мне тоже без разницы кто куда и с кем долбится. Поэтому ни положительного ни отрицательного отношения к гомосексуализму у меня нет. Это приватное решение каждого. А вот лезть со своей моралью куда и кому долбиться даже к собственным детям считаю прошлым веком. Про дискриминацию в Конституции всё чётко сказано.
  Banderlog написав:От до чого Ви почали розказувати що 18 річний чоловік сказав Вам що не цікавиться сексом і ніколи не цікавився? Які висновки ми мали б зробити з того? Що для молодих секс не важний? Він хворий? Бреше? Чи це нова норма?
сам бы хотел понять это новая норма или что-то другое. Статистики как вы понимаете нет.

Пока просто удивляюсь. Это вы привыкли с каждого пука делать выводы.
  Banderlog написав:Шо в сексі такого секретного?
вам нравится когда лезут в вашу личную жизнь? Мне не нравится. Есть люди которым нравится такое они даже приглашают зрителей поглазеть на их секс. По крайней мере охотно об этом рассказывают. Мне такое слушать глазеть не интересно.
  Banderlog написав:розмову про секс починаєте постійно Ви, його отріцанієм.
противоречий не видите? пример с 18ти летним парнем не о сексе а об отсутствии интереса к сексу. Вы разницу между сексом, интересом к сексу и отсутствием интереса к сексу видите? Или для вас все фломастеры на вкус одинаковые.
Powered by phpBB.