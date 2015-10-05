Додано: Вів 14 жов, 2025 20:06

Faceless написав: Та не зрозуміти про що ви конкретно. Про заборону дискримінації? Чи ще щось?

Banderlog написав: От до чого Ви почали розказувати що 18 річний чоловік сказав Вам що не цікавиться сексом і ніколи не цікавився? Які висновки ми мали б зробити з того? Що для молодих секс не важний? Він хворий? Бреше? Чи це нова норма?

Banderlog написав: Шо в сексі такого секретного?

Banderlog написав: розмову про секс починаєте постійно Ви, його отріцанієм.

закон не выделяет лгбт в какую то отдельную категорию граждан, соответственно мне тоже без разницы кто куда и с кем долбится. Поэтому ни положительного ни отрицательного отношения к гомосексуализму у меня нет. Это приватное решение каждого. А вот лезть со своей моралью куда и кому долбиться даже к собственным детям считаю прошлым веком. Про дискриминацию в Конституции всё чётко сказано.сам бы хотел понять это новая норма или что-то другое. Статистики как вы понимаете нет.Пока просто удивляюсь. Это вы привыкли с каждого пука делать выводы.вам нравится когда лезут в вашу личную жизнь? Мне не нравится. Есть люди которым нравится такое они даже приглашают зрителей поглазеть на их секс. По крайней мере охотно об этом рассказывают. Мне такое слушать глазеть не интересно.противоречий не видите? пример с 18ти летним парнем не о сексе. Вы разницу между сексом, интересом к сексу и отсутствием интереса к сексу видите? Или для вас все фломастеры на вкус одинаковые.