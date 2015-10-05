Banderlog написав:
Можно спитати чому? Ви вважаєте це нормою?
вы странный. норм нет их придумали люди. То есть одни люди придумают одни нормы, другие люди другие нормы. О чём разговор, какая религия лучше? В психологии понятие нормы максимально широкое. Не наносить вред себе и не причинять дискомфорта окружению. Если у гомосексуалов ничего не рвётся и они не втягивают в свою религию несовершеннолетних, какие к ним претензии? Вы не обязаны их любить. А своей дискриминацией нормы нарушаете уже вы (не причинять дискомфорта окружению) потому что дискриминация это дискомфорт.
Banderlog написав:
Це упадок цивілізації. Європа або відродить свої справжні цінності або загине від рук тих, що вірять в мораль.
просветите что есть настоящие ценности? не толерантность ли к ближнему? у Европы были смутные времена, средневековье, упадки великих цивилизаций. Крестовые походы. Фашизм. Они в курсе что такое интолерантность, которую вы тут превозносите . После 2МВ Германия была разрушена, но со своим менталитетом отстроилась и снова стала 1й экономикой. А где те страны, чьи ценности вы разделяете, прозябают в нищете? Воюют с соседями?
Banderlog написав:
Бачу що вона для вас болюча і табуйована.
ах-аха история с 18ти летним парнем без интереса к сексу из всех форумчан зацепила только вас, Бывает. Ранее вас цепанул кейс с неприличными фото, напомнить каким было предложенное вами решение? отдать ребенка в приют как сломанного. Лютый оверпрайс, как будто ребенок скинул атомную бомбу на Хиросиму. Но болезненная тема секса и табу почему-то у меня ))) Вы вообще самоанализом не балуетесь?
Banderlog написав:
У Вас є особистий психолог? Чи не мішає те що ви знайомі з інструментарієм?
у меня саморегуляция на высоком уровне, Костыли (психолог) мне не нужен. При чём тут инструментарий? если вдруг я обращусь к психологу, 1м делом он мне скажет: оставьте ваши знания и опыт за дверью. И будет прав, поскольку знания и опыт мне не помогли, раз я обратился за помощью к другому психологу. =