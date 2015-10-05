Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 773774775776> Додано: Вів 14 жов, 2025 22:57

Можно вопрос?

Вы с вашими тысячами подростков общаетесь на том же языке, что в этом видео?

Да и в предыдущем тоже.

Можно вопрос?

Вы с вашими тысячами подростков общаетесь на том же языке, что в этом видео?

Да и в предыдущем тоже.

Можно вопрос?Вы с вашими тысячами подростков общаетесь на том же языке, что в этом видео?Да и в предыдущем тоже.

Психологи есть бесполезные инфоцигане.Рекомендую стационарную психиатрию!Они орудуют средствами и методами из списка доказательной медицины.

Все вірно колега. Нейролептики рулять.

Враховуючи кількість нарко - алко та не диагностовних шизоїдів в Україні, лікар психіатр повинен бути в кожній патрульній машині поліції. Все вірно колега. Нейролептики рулять.Враховуючи кількість нарко - алко та не диагностовних шизоїдів в Україні, лікар психіатр повинен бути в кожній патрульній машині поліції. UA Заблокований Повідомлень: 9787 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1884 раз. Подякували: 2362 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 жов, 2025 23:54 для лада. современный молодежный сленг А́гриться (искаж. от «агрессия») — нападать первым; затевать ссору, злиться. Также а́гро — агрессивный, злой.

«Что ты на меня агришься? Я тоже не знаю дорогу»;

«Прости, что я агро и все время срываюсь, у меня был плохой день».

Ба́йтить (от англ. bait — приманивать) — в точности копировать что-то чужое: стиль в одежде, манеру речи и др.; провоцировать другого человека, манипулировать, хитростью заставлять что-то сделать.

«Я пишу рэп, а какой-то клоун байтит мои рифмы»;

«Ты меня таким образом на извинения забайтила?»;

«Я байтил всех на лайки и подписки».

Бомби́ть — вызывать возмущение, раздражение, негодование, гнев.

«Меня бомбит от игроков, которые нарушают правила».

Бо́тать (предположительно, произв. от «ботаник» или «работать») — зубрить, заниматься с утра до ночи.

«Вчера математику ботала люто»;

«Мне надо заботать этот предмет».

Дона́тить (от англ. donate — вносить пожертвования) — вносить какую-либо сумму на игровой счет, на личный счет блогера или паблика. Также дона́т — внесенная сумма, пожертвование.

«Я сегодня косарь в «Доту» задонатил»;

«Меня сегодня любимый блогер на стриме (онлайн-трансляция — прим. ред.) поблагодарил за донат».

Ки́кнуть (от англ. kick — пинать) — исключить откуда-то, изгнать.

«Я кикнул его из нашей группы в VK»;

«Если удастся всех кикнуть из дома, соберемся у меня».

Ливну́ть (от англ. leave — покидать, уезжать, уходить) — выйти, уйти, устраниться.

«Я ливнул из чата»;

«Я ливну с урока, ты со мной?»

Руи́нить (от англ. ruin — разрушать) — разрушать, повреждать, портить. Также руи́на, руи́нер — человек, совершающий эти действия.

«Он руинит наши отношения»;

«У меня чувство, что я заруинил свою жизнь»;

«Мы из-за тебя проиграли, ну ты и руина»;

«Не зовите его в команду, он руинер».

Фа́рмить (от англ. farm — заниматься фермерством) — методично копить игровые ресурсы (опыт, достижения, игровую валюту), совершая определенные повторяющиеся действия; зарабатывать деньги, копить.

«Я фармлю на нового персонажа»;

«Я нафармил и теперь не прошу деньги у родителей».

Фо́рсить (от англ. force — принуждать, проталкивать) — быстро и активно что-то продвигать. Также зафо́ршенный — слишком быстро набравший популярность, примелькавшийся, навязший в зубах.

«Надо же, как этот мем быстро зафорсили»;

«Это уже зафоршенная тема — никому не интересно будет».

Фле́ксить (от англ. flex — гнуться, разминаться) — ритмично двигаться под музыку, танцевать; хвастаться, выпендриваться. Также флекс — ритмичные движения под музыку, иногда смешные или странные.

«Тебе не надоело флексить перед одноклассниками?»;

«Что за лютый флекс, тебя током бьет?»;

«Этот чел кринжово флексит».

Хе́йтить (от англ. hate — ненавидеть) — ненавидеть, оскорблять. Также хейт — ненависть; хе́йтер — тот, кто резко критикует. Может употребляться в ироничном контексте.

«Я третий день не выхожу из дома, меня друзья захейтили»;

«На меня обрушилась волна интернет-хейта»;

«В паблике, где буллят людей, я главный хейтер».

Че́кать (от англ. check — проверять) — смотреть; проверять.

«Чекай скорее, как я могу»;

«Сейчас чекну, нет ли новых сообщений в чате».

Чи́лить (от англ. chill — расслабляться) — отдыхать, релаксировать. Также чил — расслабление, отдых.

«Родители достали». — «Пойдем ко мне, почилим?»;

«Мам, что ты ко мне пристала? Я на чиле после школьной недели»;

«Мы сегодня гуляем весь день. Мы на чиле, мы на расслабоне».

Ши́пперить (сокр. от англ. relationship — отношения) — сводить людей вместе в жизни или в своих фантазиях, например воображать, что герои разных фильмов или книг состоят в романтической связи. Также шипп — сама реальная или воображаемая романтическая связь.



АФК (от англ. away from keyboard — отошел от клавиатуры) — пауза в переписке, онлайн-играх, во время которой один из участников не может отвечать или продолжать игру. Также внезапно замерший объект в играх или реальной жизни: персонаж, человек, животное.

«Этот персонаж стоит — АФК, по ходу»;

«Чел — руина, АФК встал, запорол нам катку» («Человек все испортил, отошел от клавиатуры, запорол нам игровой раунд» — прим. ред.).

Ба́за — истина, правда; выражение одобрения или понимания — «я тебя понимаю», «у меня так же»; реже — поведение человека, который не зависит от чужого мнения. Может употребляться в ироничном контексте.

«Ну ты выдал базу — это все знают»;

«Мы пробежали пять километров. Я хочу умереть!» — «Это база»;

«Он — база, сказал всем, что порридж с малиной на вкус как мамина овсянка».

Вайб (от англ. vibe — атмосфера) — общее настроение или эмоциональное состояние, вызванное определенным событием, местом или человеком.

«Листья облетают, сыро, холодно — такой осенний вайб»;

«Сегодня вайб посидеть дома»;

«У меня минус вайб» («Мне грустно» — прим. ред.);

«Не порти мне вайб».

Дед инса́йд (от англ. dead inside — мертвый внутри) — ощущение внутренней опустошенности, безэмоциональности; человек в подобном состоянии. Также дединса́йднуться — загрустить. Часто употребляется в ироничном контексте.

«Он так переживает после ее ухода, совсем дед инсайдом стал»;

«Что случилось? Ты вроде улыбался, а сейчас дединсайнднулся».

Жиза́ (сокр. от «жизнь») — жизнь, жизненная ситуация. Часто употребляется в контексте сопереживания, в значении «У меня тоже такое было».

«Я так устал от школы». — «Жиза».

Ка́тка (произв. от «катать») — в геймерском сленге уровень, этап, раунд игры либо отдельная игровая сессия; в реальной жизни обычно используется в сочетаниях «и́зи ка́тка» (что-то легковыполнимое) или «потная ка́тка» — синоним чего-то сложного, заковыристого.

«Я один тащил бой, остальные просто слили катку (проиграли бой/раунд — прим. ред.)»;

«Этот проект — потная катка»;

«Ты все это съешь?» — «Изи катка».

Кринж, кри́нге (от англ. cringe — стесняться, испытывать неловкость) — нечто странное, осуждаемое сообществом, вызывающее недоумение, неловкость. Также кринжовый — странный, вызывающий недоумение и неловкость.

«Мама, так говорить — это кринж»;

«Я обожаю кринжовые тик-токи, они меня расслабляют».

Куко́ж (произв. от «скукожиться») — то же, что кринж, испанский стыд. Чувство неловкости, вызванное чужими словами или действиями.

«В комментах опять кукож выложили».

Паль (сокр. от «паленый» — поддельный) — подделка, небрендовая вещь.

«Ты в курсе, что у тебя кроссовки — паль?»;

«На рынке одной палью торгуют».

ПП — правильное питание.

«Те, кто на ПП, картошку фри не едят».

Пруф (от англ. proof — доказательство) — доказательство своей правоты или достоверности приводимого факта, например ссылка на первоисточник информации. Также пруфану́ть — привести доказательства.

«Где пруфы?»;

«Без пруфов это пустые слова»;

«Пруфы — или слит» («Предъяви доказательства или тебя не воспримут всерьез» — прим. ред.);

«Пруфани, что ты вчера реально на концерте был».

РПП — расстройство пищевого поведения, в частности склонность к экстремальным диетам и т. д. Также эрпэпэ́шник, эрпэпэ́шница — человек, страдающий от таких расстройств.

«Если будешь так питаться, РПП заработаешь»;

«Она похожа на эрпэпэшницу».

Стекло́ — эпизоды и персонажи, вызывающие у читателя или зрителя сопереживание во время чтения книги или просмотра фильма. Есть стекло — сочувствовать персонажу особенно сильно, расстраиваться.

«В фильме много стекла, не смотри его»;

«Я ем стеклышки и плачу, когда смотрю дорамы (общее название телесериалов, выпускаемых в Восточной Азии — прим. ред.)».

Скам (от англ. scam — афера) — намеренный обман с целью наживы. Также ска́мер — мошенник.

«Мне какие-то скамеры звонили!» — «Да, это скам какой-то, не отвечай им».

Слэм (от англ. slam — врезаться во что-то с силой) — явление на концертах, обычно в танцевальном партере, характеризующееся тем, что группа зрителей в толпе начинает организованно подпрыгивать, ударяясь плечами, и толкать друг друга. Также слэ́миться — активно участвовать в слэме.

«На концерте такой жесткий слэм был»;

«Я в слэм попала, плечо ушибла»;

«Он не слэмился со всеми, а стоял в углу».

Стант (от англ. stunt — трюк) — маневр, во время которого человек едет на заднем колесе двухколесного транспорта (самоката, велосипеда, мотоцикла и др.). Также станти́ть — выполнять такой трюк.

«Этот челик на велике стантит круче всех»;

«Зацени мой стант, пока никого нет на дороге».

Тильт (от англ. tilt — наклонять, давать крен) — состояние сильного стресса, грусти, которое приводит к ухудшению концентрации. Также тильтова́ть — пребывать в состоянии тильта.

«Я в тильте, он мне не пишет уже два часа»;

«У меня полный тильт из-за оценки по метаматике»;

«На прогулке всем было весело, а он тильтовал — наверное из-за того, что скоро переезжает».

ЧСВ — чувство собственной важности, высокое самомнение, как правило, необоснованное. Также чеэсвэ́шник — человек, преисполненный чувства собственной важности.



от себя добавлю



хаслить - что-то выгодно продать, обмануть, назначить цену вещи, в 2 раза выше её стоимости.



хасанить - означает агрессивное вождение не по правилам дорожного движения



Депнуть - закинуть куда то деньги на казино или в игру



Казик - казино



Факап — это крупная неудача, провал. Слово образовано от английского нецензурного глагола. Факап означает именно очень большую ошибку, жёсткий провал.



и т.д. там много слов, я тоже не все знаю





обычного интеллекта ноль, а эмоционального - море.

Повідомлень: 30770 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2525 раз. Подякували: 3508 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 жов, 2025 01:30 Wirująświatła написав: у меня саморегуляция на высоком уровне, Костыли (психолог) мне не нужен. При чём тут инструментарий? если вдруг я обращусь к психологу, 1м делом он мне скажет: оставьте ваши знания и опыт за дверью. И будет прав, поскольку знания и опыт мне не помогли у меня саморегуляция на высоком уровне, Костыли (психолог) мне не нужен. При чём тут инструментарий? если вдруг я обращусь к психологу, 1м делом он мне скажет: оставьте ваши знания и опыт за дверью. И будет прав, поскольку знания и опыт мне не помогли

Я ж Вас просив ? Не треба про секс та гомосексуалістів.

Ви від того хвилюєтесь і не можете спокійно про це розмовляти, тому не будем того торкатись...

Давайте про психологію.

Значить Ви до психолога не звернетесь тому, що він здоровій успішній людині не потрібний?

Я правильно зрозумів?

Взагалі я думав що Ви стверджуєте що психологія то для здорових людей а психіатрія для хворих... но раз Ви кажете... ладно, в принципі тут погоджусь.

нормальній людині психолог як зайцю стопсігнал. Чи може у вас був позитивний досвід такого плану?

Можно спитати? Що Вас спонукало до зайняття психологією? Це якась власна душевна травма? ви запутались в собі? Можливо сімейні проблеми?

Чи це було бажання зрозуміти чи допомогти людям?

Бачу у вас особливий інтерес викликають підлітки...

навіть для чогось вчите молодіжний сленг. Хочете щоб вони сприймали Вас за свого? )

Якщо Ви хотіли працювати з підлітками, бути до них ближче, чому не обрали педагогіку? У вас ж є свій погляд як проводити навчання краще ніж класична школа, ідеї як потрібно її реформувати. Так ідіть в школу. Боїтесь жіночок совіцької закалки?

Додано: Сер 15 жов, 2025 01:30

Я ж Вас просив ? Не треба про секс та гомосексуалістів.

Ви від того хвилюєтесь і не можете спокійно про це розмовляти, тому не будем того торкатись...

Давайте про психологію.

Значить Ви до психолога не звернетесь тому, що він здоровій успішній людині не потрібний?

Я правильно зрозумів?

Взагалі я думав що Ви стверджуєте що психологія то для здорових людей а психіатрія для хворих... но раз Ви кажете... ладно, в принципі тут погоджусь.

нормальній людині психолог як зайцю стопсігнал. Чи може у вас був позитивний досвід такого плану?

Можно спитати? Що Вас спонукало до зайняття психологією? Це якась власна душевна травма? ви запутались в собі? Можливо сімейні проблеми?

Чи це було бажання зрозуміти чи допомогти людям?

Бачу у вас особливий інтерес викликають підлітки...

навіть для чогось вчите молодіжний сленг. Хочете щоб вони сприймали Вас за свого? )

Якщо Ви хотіли працювати з підлітками, бути до них ближче, чому не обрали педагогіку? У вас ж є свій погляд як проводити навчання краще ніж класична школа, ідеї як потрібно її реформувати. Так ідіть в школу. Боїтесь жіночок совіцької закалки?

Так є приватні школи, репетиторство або спортивні гуртки. Докажете, що Ваш метод навчання дає кращі результати, що успішність Ваших учнів вища ніж в зубрил з совкових шкіл і зможете змінити систему. Пару переможців республіканської олімпіади з фізики, звання вчитель року і вважайте вашу безоціночну систему помітять.

Повідомлень: 3671 З нами з: 24.06.14 Подякував: 118 раз. Подякували: 98 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 жов, 2025 01:36 Banderlog написав: Я ж Вас просив ? Не треба про секс та гомосексуалістів.

Ви від того хвилюєтесь і не можете спокійно про це розмовляти, тому не будем того торкатись ? Не треба про секс та гомосексуалістів.Ви від того хвилюєтесь і не можете спокійно про це розмовляти, тому не будем того торкатись про гомосексуализм тему ни разу не поднимал. не считаю нужным обсуждать чей то секс.



Вы приписываете мне какие то свои комплексы. Забыли о чем сами несколько часов назад писали?



viewtopic.php?p=5898839#p5898839



Banderlog написав: навіть для чогось вчите молодіжний сленг навіть для чогось вчите молодіжний сленг что значит для чего то, чтобы влиться в их среду. Или вы думаете с литературным языком Достоевского и толстого с вами там будут общаться? Banderlog написав: Якщо Ви хотіли працювати з підлітками, бути до них ближче, чому не обрали педагогіку Якщо Ви хотіли працювати з підлітками, бути до них ближче, чому не обрали педагогіку в каком смысле ближе? Физически мне близость подростков не нужна, достаточно общения через интернет.



Во вторых, вы путаете формальное и неформальное общение.



Школа - общение формальное, зарегулированное бюрократически и т.д.



в формальном общении подростки ведут себя иначе, скованно, скрыто. Это другая планета.



Формальное общение не интересует. Как и педагогика.



С жирными тётками советской закалки у меня разговоры короткие, у них есть слабые места и если на них надавить желание общаться со мной у них пропадает навсегда.



Есть научный интерес, кроме общения с подростками я читаю много исследований и другой литературы. То что я размещаю здесь это 0,1% от того что я читал и знаю.



про гомосексуализм тему ни разу не поднимал. не считаю нужным обсуждать чей то секс.

Вы приписываете мне какие то свои комплексы. Забыли о чем сами несколько часов назад писали?

viewtopic.php?p=5898839#p5898839

что значит для чего то, чтобы влиться в их среду. Или вы думаете с литературным языком Достоевского и толстого с вами там будут общаться?

в каком смысле ближе? Физически мне близость подростков не нужна, достаточно общения через интернет.

Во вторых, вы путаете формальное и неформальное общение.

Школа - общение формальное, зарегулированное бюрократически и т.д.

в формальном общении подростки ведут себя иначе, скованно, скрыто. Это другая планета.

Формальное общение не интересует. Как и педагогика.

С жирными тётками советской закалки у меня разговоры короткие, у них есть слабые места и если на них надавить желание общаться со мной у них пропадает навсегда.

Есть научный интерес, кроме общения с подростками я читаю много исследований и другой литературы. То что я размещаю здесь это 0,1% от того что я читал и знаю.

Кстати я и так работаю, но не с подростками и не психологом. Вникнув глубоко в психологию я понял что работать психологом не буду. Долго объяснять почему. А научный интерес остался, мимикрировал в хобби.

Повідомлень: 30770 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2525 раз. Подякували: 3508 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 жов, 2025 01:55 Wirująświatła написав: Banderlog написав: Я ж Вас просив ? Не треба про секс та гомосексуалістів.

Ви від того хвилюєтесь і не можете спокійно про це розмовляти, тому не будем того торкатись Я ж Вас просив ? Не треба про секс та гомосексуалістів.Ви від того хвилюєтесь і не можете спокійно про це розмовляти, тому не будем того торкатись я про гомосексуализм тему ни разу не поднимал. Вы приписываете мне какие то свои комплексы.



Забыли о чем несколько часов назад писали?

viewtopic.php?p=5898839#p5898839



quote="5898999:Banderlog"]навіть для чогось вчите молодіжний сленг что значит для чего то, чтобы влиться в их среду. Или вы думаете с литературным языком Достоевского и толстого с вами там будут общаться? я про гомосексуализм тему ни разу не поднимал. Вы приписываете мне какие то свои комплексы.Забыли о чем несколько часов назад писали?quote="5898999:Banderlog"]навіть для чогось вчите молодіжний сленг что значит для чего то, чтобы влиться в их среду. Или вы думаете с литературным языком Достоевского и толстого с вами там будут общаться? я писав. Я ) не хвилюйтесь. нехай в мене комплекси.

Поки облишим то, бо знову обідитесь і перестанете писати.

І я не відміняв свого совєта сплавити 14ну дочку з дому. Ви все мені то вспоминаєте ніби я впоров тоді не знати яку дурню...)

вважаю батьки мають на такий хід право. Якщо підліток не слухається, в гріш не ставить правила батьків..

то смисл з ним возитись та тратити на нього час та ресурси? Знає сама як жити ? Нехай живе сама.



Повернемось до боротьби з неуспішністю.

я писав. Я ) не хвилюйтесь. нехай в мене комплекси.

Поки облишим то, бо знову обідитесь і перестанете писати.

І я не відміняв свого совєта сплавити 14ну дочку з дому. Ви все мені то вспоминаєте ніби я впоров тоді не знати яку дурню...)

вважаю батьки мають на такий хід право. Якщо підліток не слухається, в гріш не ставить правила батьків..

то смисл з ним возитись та тратити на нього час та ресурси? Знає сама як жити ? Нехай живе сама.

Повернемось до боротьби з неуспішністю.

То в чому справа? Якщо ваша безоціночна метода дозволяє добитись кращої успішності ніж в совковій системі... докажіть. Є переможці республіканських олімпіад з фізики вирощені по Вашій системі?

Додано: Сер 15 жов, 2025 01:57

зачем? Какая мотивация мне кому то что то доказывать?

я бы за такие идеи лишал родительских прав заранее, не дожидаясь пока вы своих детей сплавите.

Ребенок - продукт среды. Сказки про детей монстров от неуверенности родителей в своих силах на ребенка влиять.

Есть нюансы, например одинокой матери трудновато влиять на сына подростка, потому что надо хоть примерно понимать что с ним происходит. Советов не даю, но я бы на их месте завел сильную руку, в качестве мужа или сожителя.

то смисл з ним возитись та тратити на нього час та ресурси? Знає сама як жити ? Нехай живе сама вважаю батьки мають на такий хід право. Якщо підліток не слухається, в гріш не ставить правила батьків..то смисл з ним возитись та тратити на нього час та ресурси? Знає сама як жити ? Нехай живе сама я бы за такие идеи лишал родительских прав заранее, не дожидаясь пока вы своих детей сплавите.



Ребенок - продукт среды. Сказки про детей монстров от неуверенности родителей в своих силах на ребенка влиять.



зачем? Какая мотивация мне кому то что то доказывать?

я бы за такие идеи лишал родительских прав заранее, не дожидаясь пока вы своих детей сплавите.

Ребенок - продукт среды. Сказки про детей монстров от неуверенности родителей в своих силах на ребенка влиять.

Есть нюансы, например одинокой матери трудновато влиять на сына подростка, потому что надо хоть примерно понимать что с ним происходит. Советов не даю, но я бы на их месте завел сильную руку, в качестве мужа или сожителя.

Додано: Сер 15 жов, 2025 01:59

а яка мотивація у вас ламати працюючу систему і міняти її на якусь єресь під якою нема доказатєльної бази?

а яка мотивація у вас ламати працюючу систему і міняти її на якусь єресь під якою нема доказатєльної бази?

............

ЧСВ — чувство собственной важности, высокое самомнение, как правило, необоснованное. Также чеэсвэ́шник — человек, преисполненный чувства собственной важности.



от себя добавлю

..........

Факап — это крупная неудача, провал. Слово образовано от английского нецензурного глагола. Факап означает именно очень большую ошибку, жёсткий провал.



и т.д. там много слов, я тоже не все знаю



[youtube]xENglAJlSDc[/youtube.

Додано: Сер 15 жов, 2025 01:59

[youtube]xENglAJlSDc[/youtube.

обычного интеллекта но

Некоторые термины как ЧСВ достаточно старые, некоторые просто сокращения обычныз слов, основная масса - англоязычного происхождения.

Интересно, знания английского этими словами и исчерпывается?

Но в видео, которые вы выкладывали, был не этот "молодёжный сленг", а старый и хорошо всем известный язык. Правда, не совсем литературный.

И "эмоциональный интеллект" значительно чаще выражают не "молодёжным сленгом", а тем же хорошо известным языком. И молодёжь тоже. Даже сопливая.

