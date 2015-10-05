|
Психологія та саморозвиток
Додано: Сер 15 жов, 2025 02:05
Banderlog написав: Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Якщо ваша безоціночна метода дозволяє добитись кращої успішності ніж в совковій системі... докажіть
зачем? Какая мотивация мне кому то что то доказывать?
а яка мотивація у вас ламати працюючу систему і міняти її на якусь єресь під якою нема доказатєльної бази?
НИКАКОЙ. Я ее и не ломаю, в педагогику не рвусь, работать в школе не хочу, о чем 300 раз писал. Есть кое какие идеи я их высказываю для обсуждения. Если людей всё устраивает зачем что то менять? Взять того же фейслеса, ни разу не помню что бы его что то не устраивало. Счастливый человек в идеальном мире.
3
Додано: Сер 15 жов, 2025 02:15
Wirująświatła написав: Banderlog написав: Wirująświatła написав:
----------------------------Banderlog
Якщо ваша безоціночна метода дозволяє добитись кращої успішності ніж в совковій системі... докажіть
----------------------------
зачем? Какая мотивация мне кому то что то доказывать?
а яка мотивація у вас ламати працюючу систему і міняти її на якусь єресь під якою нема доказатєльної бази?
НИКАКОЙ. Я ее и не ломаю, в педагогику не рвусь, работать в школе не хочу, о чем 300 раз писал. Есть кое какие идеи я их высказываю для обсуждения. Если людей всё устраивает зачем что то менять?
Никакая новая идея не принимается сходу на ура.
Её надо пробивать. Зачем-то вы же её высказали здесь.
Может, мы отсталые люди, чего-то не понимаем.
Объясните, докажите.
Может, убедите нас и получите группу поддержки.
А так... Я прокукарекал, а там хоть не рассветай.
На костёр вас точно не оправят, не те времена.
Додано: Сер 15 жов, 2025 02:16
Wirująświatła написав:Взять того же фейслеса, ни разу не помню что бы его что то не устраивало. Счастливый человек в идеальном мире.
Аж самому за себе радісно стало
Додано: Сер 15 жов, 2025 02:20
ЛАД написав:
На костёр вас точно не оправят, не те времена.
Вы неисправимый оптимист 😁
А я что-то уже не уверен, что времена могут чем-то существенно отличаться.
Додано: Сер 15 жов, 2025 02:22
Wirująświatła написав:
НИКАКОЙ. Я ее и не ломаю, в педагогику не рвусь, работать в школе не хочу, о чем 300 раз писал. Есть кое какие идеи я их высказываю для обсуждения. Если людей всё устраивает зачем что то менять? Взять того же фейслеса, ни разу не помню что бы его что то не устраивало. Счастливый человек в идеальном мире.
для чого Ви домішуєте в розмову інших людей? Ввечері Лада зараз Фейслеса?
Ідеї провіряються першзавсе практикою.
я пишу що кращої успішності досягають іншими методами. Якщо Вам цікаво то можно знайти педагогічні напрацювання вчителів чиї вихованці ставали переможцями республіканських олімпіад. Я особисто знайомий з одним з таких ВЧИТЕЛІВ... сподіваюсь він іще живий.
Ваші доводи за вашу ідею тільки бо у вас є мнєніє. Питаю чим воно підкріплене? Чи зараз воно не надо? Кожен має право на власне мнєніє?)))
Додано: Сер 15 жов, 2025 02:29
Сибарит написав: ЛАД написав:
На костёр вас точно не оправят, не те времена.
Вы неисправимый оптимист 😁
А я что-то уже не уверен, что времена могут чем-то существенно отличаться.
особисто я проти палити пана психолога, він любопитний екземпляр
даж часом іде на діалог, окрім того, що обзиває все совковими пережитками) говорить тож понятною мовою а не на молодьожном слензі.
Додано: Сер 15 жов, 2025 02:39
Banderlog написав:Якщо Вам цікаво то можно знайти педагогічні напрацювання вчителів чиї вихованці ставали переможцями республіканських олімпіад. Я особисто знайомий з одним з таких ВЧИТЕЛІВ... сподіваюсь він іще живий.
Я теж знайомий, як переможець республіканських олімпіад
Додано: Сер 15 жов, 2025 02:44
Faceless написав:
Banderlog написав:Якщо Вам цікаво то можно знайти педагогічні напрацювання вчителів чиї вихованці ставали переможцями республіканських олімпіад. Я особисто знайомий з одним з таких ВЧИТЕЛІВ... сподіваюсь він іще живий.
Я теж знайомий, як переможець республіканських олімпіад
То розкажіть пану Психологу про методу. Поки буйствующий філософ не розрушив всю сістєму.)
Додано: Сер 15 жов, 2025 02:50
Сибарит написав: ЛАД написав:
На костёр вас точно не оправят, не те времена.
Вы неисправимый оптимист 😁
А я что-то уже не уверен, что времена могут чем-то существенно отличаться.
Так я в этом как раз уверен, что времена не сильно отличаются. Возможно, это тоже проявление оптимизма?
Но сжигание на костре сегодня всё же не практикуется.
