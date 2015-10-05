RSS
  #
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 02:05

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Якщо ваша безоціночна метода дозволяє добитись кращої успішності ніж в совковій системі... докажіть
зачем? Какая мотивация мне кому то что то доказывать?
а яка мотивація у вас ламати працюючу систему і міняти її на якусь єресь під якою нема доказатєльної бази?

НИКАКОЙ. Я ее и не ломаю, в педагогику не рвусь, работать в школе не хочу, о чем 300 раз писал. Есть кое какие идеи я их высказываю для обсуждения. Если людей всё устраивает зачем что то менять? Взять того же фейслеса, ни разу не помню что бы его что то не устраивало. Счастливый человек в идеальном мире.
Wirująświatła
2
3
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 02:15

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
Banderlog
Якщо ваша безоціночна метода дозволяє добитись кращої успішності ніж в совковій системі... докажіть
----------------------------
зачем? Какая мотивация мне кому то что то доказывать?
а яка мотивація у вас ламати працюючу систему і міняти її на якусь єресь під якою нема доказатєльної бази?

НИКАКОЙ. Я ее и не ломаю, в педагогику не рвусь, работать в школе не хочу, о чем 300 раз писал. Есть кое какие идеи я их высказываю для обсуждения. Если людей всё устраивает зачем что то менять?
Никакая новая идея не принимается сходу на ура.
Её надо пробивать. Зачем-то вы же её высказали здесь.
Может, мы отсталые люди, чего-то не понимаем.
Объясните, докажите.
Может, убедите нас и получите группу поддержки.
А так... Я прокукарекал, а там хоть не рассветай.
На костёр вас точно не оправят, не те времена.
ЛАД
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 02:16

Re: Психологія та саморозвиток

Wirująświatła написав:Взять того же фейслеса, ни разу не помню что бы его что то не устраивало. Счастливый человек в идеальном мире.

Аж самому за себе радісно стало
Faceless
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 02:20

  ЛАД написав:На костёр вас точно не оправят, не те времена.

Вы неисправимый оптимист 😁
А я что-то уже не уверен, что времена могут чем-то существенно отличаться.
Сибарит
133
82
38
2
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 02:22

  Wirująświatła написав:НИКАКОЙ. Я ее и не ломаю, в педагогику не рвусь, работать в школе не хочу, о чем 300 раз писал. Есть кое какие идеи я их высказываю для обсуждения. Если людей всё устраивает зачем что то менять? Взять того же фейслеса, ни разу не помню что бы его что то не устраивало. Счастливый человек в идеальном мире.
для чого Ви домішуєте в розмову інших людей? Ввечері Лада зараз Фейслеса?
Ідеї провіряються першзавсе практикою.
я пишу що кращої успішності досягають іншими методами. Якщо Вам цікаво то можно знайти педагогічні напрацювання вчителів чиї вихованці ставали переможцями республіканських олімпіад. Я особисто знайомий з одним з таких ВЧИТЕЛІВ... сподіваюсь він іще живий.
Ваші доводи за вашу ідею тільки бо у вас є мнєніє. Питаю чим воно підкріплене? Чи зараз воно не надо? Кожен має право на власне мнєніє?)))
Banderlog
1
1
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 02:29

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:На костёр вас точно не оправят, не те времена.

Вы неисправимый оптимист 😁
А я что-то уже не уверен, что времена могут чем-то существенно отличаться.
:lol: особисто я проти палити пана психолога, він любопитний екземпляр :lol: даж часом іде на діалог, окрім того, що обзиває все совковими пережитками) говорить тож понятною мовою а не на молодьожном слензі.
Banderlog
1
1
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 02:39

Психологія та саморозвиток

Banderlog написав:Якщо Вам цікаво то можно знайти педагогічні напрацювання вчителів чиї вихованці ставали переможцями республіканських олімпіад. Я особисто знайомий з одним з таких ВЧИТЕЛІВ... сподіваюсь він іще живий.

Я теж знайомий, як переможець республіканських олімпіад :mrgreen:
Faceless
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 02:44

  Faceless написав:
Banderlog написав:Якщо Вам цікаво то можно знайти педагогічні напрацювання вчителів чиї вихованці ставали переможцями республіканських олімпіад. Я особисто знайомий з одним з таких ВЧИТЕЛІВ... сподіваюсь він іще живий.

Я теж знайомий, як переможець республіканських олімпіад :mrgreen:

То розкажіть пану Психологу про методу. Поки буйствующий філософ не розрушив всю сістєму.)
Banderlog
1
1
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 02:50

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:На костёр вас точно не оправят, не те времена.

Вы неисправимый оптимист 😁
А я что-то уже не уверен, что времена могут чем-то существенно отличаться.

Так я в этом как раз уверен, что времена не сильно отличаются. Возможно, это тоже проявление оптимизма? :)
Но сжигание на костре сегодня всё же не практикуется.
ЛАД
2
2
6
