Banderlog написав: я пишу що кращої успішності досягають іншими методами. Якщо Вам цікаво то можно знайти педагогічні напрацювання вчителів чиї вихованці ставали переможцями республіканських олімпіад я пишу що кращої успішності досягають іншими методами. Якщо Вам цікаво то можно знайти педагогічні напрацювання вчителів чиї вихованці ставали переможцями республіканських олімпіад

Banderlog написав: для чого Ви домішуєте в розмову інших людей? Ввечері Лада зараз Фейслеса? для чого Ви домішуєте в розмову інших людей? Ввечері Лада зараз Фейслеса?

То что ваш идеальный учитель победил в олимпиаде, конечно о многом говорит, как и звание прохфесора у Януковича/Кивы. Чёткий показатель. Каждый год проходят олимпиады и каждый год на них кто то побеждает. Не бывает олимпиад без победителей. Если собрать на олимпиаду наркоманов бомжей и алкашей из них тоже кто-то победит.Лучше расскажите о его достижениях. Весь класс отличников? Кейсы "повышения успеваемости" через смену городской школы на сельскую (или более слабую) тоже есть.Так построена система, если учителю попадётся "слабый класс" он не будет всем ставить всем тройки, опираясь на стандарты другого "сильного класса". Потому что испортит свою же статистику.Кстати ещё один аргумент, оценки отражают реалии подготовки учеников конкретного класса, а не знания в целом.Можно быть троечником, перейти в другую школу/более слабый параллельный класс и там мгновенно стать хорошистом "на ровном месте" больше ничего не меняя. Принцип Парето, даже в слабом классе должны быть отличники. Даже в сильном классе должны быть троечники. Иначе учителя сгноят за слишком высокие или слишком низкие показатели.В моей школе английский преподавали американцы, и всем щедро насыпали 5ки пока с ними не поговорили. У них был культурный шок. Мисс Малдун перед всем классом возмущалась, что никто не имеет права ей диктовать какие ей оценки ставить. И продолжала насыпать 5ки.чтобы не превращать ветку в диалог (а потом спор) двоих людей. Неужели такие простые вещи нужно объяснять...Если ни у кого больше мнений про необходимость школьных оценок нет, предлагаю закрыть данный вопрос.