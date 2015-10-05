не розумієте. Це мож лиш відчути. Як і я не розумію як сидять в двох на позиції 7 місяців в землянці безвилазно під обстрілами.
Як таке мож зрозуміти?
Додано: Сер 15 жов, 2025 03:34
Re: Психологія та саморозвиток
Додано: Сер 15 жов, 2025 08:13
То что ваш идеальный учитель победил в олимпиаде, конечно о многом говорит, как и звание прохфесора у Януковича/Кивы. Чёткий показатель. Каждый год проходят олимпиады и каждый год на них кто то побеждает. Не бывает олимпиад без победителей. Если собрать на олимпиаду наркоманов бомжей и алкашей из них тоже кто-то победит.
Лучше расскажите о его достижениях. Весь класс отличников? Кейсы "повышения успеваемости" через смену городской школы на сельскую (или более слабую) тоже есть.
Так построена система, если учителю попадётся "слабый класс" он не будет всем ставить всем тройки, опираясь на стандарты другого "сильного класса". Потому что испортит свою же статистику.
Кстати ещё один аргумент, оценки отражают реалии подготовки учеников конкретного класса, а не знания в целом.
Можно быть троечником, перейти в другую школу/более слабый параллельный класс и там мгновенно стать хорошистом "на ровном месте" больше ничего не меняя. Принцип Парето, даже в слабом классе должны быть отличники. Даже в сильном классе должны быть троечники. Иначе учителя сгноят за слишком высокие или слишком низкие показатели.
В моей школе английский преподавали американцы, и всем щедро насыпали 5ки пока с ними не поговорили. У них был культурный шок. Мисс Малдун перед всем классом возмущалась, что никто не имеет права ей диктовать какие ей оценки ставить. И продолжала насыпать 5ки.
чтобы не превращать ветку в диалог (а потом спор) двоих людей. Неужели такие простые вещи нужно объяснять...
Если ни у кого больше мнений про необходимость школьных оценок нет, предлагаю закрыть данный вопрос.
Додано: Сер 15 жов, 2025 08:49
Один чувак, окончив мехмат ЛГУ, поступил в аспирантуру. Стипендия - 100 рублей. Слесарь или токарь на заводе имени Кирова получали в разы больше.
Когда ему надоело безденежье и нытье молодой жены, он бросил аспирантуру и пошел на завод.
В отделе кадров потребовали документ об образовании. Удалось найти только аттестат об окончании восьмилетки. В те суровые времена его направили "доучиваться" в вечернюю школу. А он и не сопротивлялся - один оплачиваемый выходной в неделю никому не повредит. Одно "но" - в вечерней школе приходилось косить под дурачка, что было удобно делать, сидя на "камчатке". Соседом был забулдыга-дворник, все время спавший на уроке.
Однажды учительница объясняла, что площадь круга равняется квадрату радиуса, умноженному на число "пи". Бывший аспирант ее не слушал. Училка решила его проучить и, подкравшись, громко спросила чувака, чему равняется площадь круга. Тот, погруженный в свой диссер, рассеянно брякнул невпопад: "Пи..." ( это не мат, а буква греческого алфавита, обозначающая в математике отношение длины дуги полуокружности к диаметру). Класс закатился счастливым хохотом здоровых людей, столкнувшихся с дурачком.
Когда до чувака дошли ехидные комментарии учительницы, сетовавшей на непроходимую тупость и упреки Создателю сославшему ее в школу рабочей молодежи, аспирант впал в ярость. Выйдя к доске, он расписал ее двойными и тройными интегралами, изобразил предельный переход под знаком интеграла и блестяще доказал, что площадь круга на самом деле "пи", а не "пиэрквадрат", как ошибочно написано в учебниках для средней школы. Рабочий класс впал в анабиоз, оцепенев под шквалом формул и непонятных терминов, а потрясенная училка едва слышно прошептала, обращаясь скорее в вакуум, чем к присутствующим:"Разве это возможно?".
На предсмертный хрип внезапно отозвался забулдыга-дворник, мирно дремавший под яростный стук мела по доске:
"Чувак, - сказал он, окинув беглым взором испещренную мелом доску. - Предельный переход под знаком двойного интеграла в третьей строке сверху на левой стороне доски запрещен. Он расходится..."
Додано: Сер 15 жов, 2025 08:57
Сибарит хотаб (куда то пропал, неужели погребли?) когда то чётко высказался, какие бы у вас не были достижения в гражданской жизни в ЗСУ вы попадаете на самую нижнюю ступень. Что сразу же о многом говорит. Общество не просто поделено на сорта, вдобавок это ранжирование никак не отражает ваши реальные знания и достижения.
я был свидетелем ситуации когда человека уволили с должности за переизбыток компетентности. Ему так и сказали, вы слишком опытный, начальству с вами не комфортно. Типа нужны дурачки без собственного мнения, желательно лизоблюды.
Додано: Сер 15 жов, 2025 09:04
Тема важливості навчання вже обговорювалась детально, я свою думку вже казав))
Можу лише додати, що у нас відмінники і олімпійці були справжні. Ще може «за маму» з трійлчника зробили когось «хорошистлм», допускаю. Але медалістів і ілімпійців липових точно не було . Зате були принципові вчителі (мій математик-інформатик) , з ними ніхто не міг порішати, типу треба поставити , бо там важливі батьки»
Ну а в житті по різному, але більшість відмінників реалізувались, а в містечку взагалі ніхто не залишився жити з них. (За себе, чи реалізувався я, важко сказати, міг пройти кращий шлях і вийти на гарні гроші значно раніше, але я не жалію)
Додано: Сер 15 жов, 2025 09:10
А что Вас удивляет?
Насколько я знаю, в США для таких ситуаций существует специальный термин "overqualified". Откровенный отказ в трудоустройстве по этой причине даже не считается дискриминацией.
Додано: Сер 15 жов, 2025 09:12
ну так візьміть алкаша і повезіть на республіканську олімпіаду хай переможе шо мішає?
Додано: Сер 15 жов, 2025 09:17
Homo homini lupus est. Американська система.
В мене так було на магістерці. Але там одні вундеркінди. Дають, напр. 10 задач на контрольну/залік/екзамен, якщо всі розв"язати правильно, то отримаєш умовно 100 балів. Самий квадратний відмінник, напр. набирає умовно 40 балів, то це іде за А+ (тобто 12+, чи 5+, в кого яка система). Хто набрав 2/3 від цих 40, то всі "здали", в кого 27 то в того "трійка", в кого 33 "четрірка", в кого менше 27 "нізачот". Решта пропорційно перераховується по шкалі відносно максимально досягнутого результату. Але для цього має бути "конкуренція", ніяких "картельно-синдикатних змов" та іншого "чітерства".
Homo homini lupus est. Американська система. Соціальний дарвінізм. Яким марить будівельник. Хижий оскал капіталізму. Інтелектуальним слабакам там не місце.
Додано: Сер 15 жов, 2025 09:25
Безугла типовий такий шкільний "відмінник" з відповідними навиками соціалізації.
Додано: Сер 15 жов, 2025 09:28
удивляет критерии overqualified. Определить недостаток компетенций - раз плюнуть. А переизбыток честно не понимаю как.
|