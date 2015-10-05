|
Психологія та саморозвиток
Додано: Сер 15 жов, 2025 09:33
Wirująświatła написав: Сибарит написав: Wirująświatła написав:
я был свидетелем ситуации когда человека уволили с должности за переизбыток компетентности. Ему так и сказали, вы слишком опытный, начальству с вами не комфортно. Типа нужны дурачки без собственного мнения, желательно лизоблюды.
А что Вас удивляет?
Насколько я знаю, в США для таких ситуаций существует специальный термин "overqualified". Откровенный отказ в трудоустройстве по этой причине даже не считается дискриминацией.
удивляет критерии overqualified. Определить недостаток компетенций - раз плюнуть. А переизбыток честно не понимаю как.
Основные критерии - это уровень образования, который избыточен для вакансии, а также наличие в послужном списке должностей выше той, на которую претендует соискатель.
-
Додано: Сер 15 жов, 2025 09:38
Banderlog написав:
ну так візьміть алкаша і повезіть на республіканську олімпіаду хай переможе шо мішає?
я занимаюсь более сложными задачами - дистанционной мотивацией подростков. Пока что удаётся расшевелить их ЭИ и вызвать к себе доверие. Одному я посоветовал идею как подработать денег особо не напрягаясь 2-3 часа в день. Уже есть первые результаты. Будет настроение выложу видео саму идею и её реализацию (парень всё снимает на телефон). Ранее писал что у подростков проблема номер 1 - деньги. Устроиться на полноценную работу им мешает учёба, и 16-17ти летних кроме официантов мало куда берут. Стройки, нарушение законов и опасный экстрим не рассматриваем.
Додано: Сер 15 жов, 2025 09:43
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
ну так візьміть алкаша і повезіть на республіканську олімпіаду хай переможе шо мішає?
я занимаюсь более сложными задачами - дистанционной мотивацией подростков. Пока что удаётся расшевелить их ЭИ и вызвать к себе доверие. Одному я посоветовал идею как подработать денег особо не напрягаясь 2-3 часа в день. Уже есть первые результаты. Будет настроение выложу видео саму идею и её реализацию (парень всё снимает на телефон). Ранее писал что у подростков проблема номер 1 - деньги. Устроиться на полноценную работу им мешает учёба, и 16-17ти летних кроме официантов мало куда берут. Стройки
, нарушение законов и опасный экстрим не рассматриваем.
Интересный подход: при поиске источника денег варианты работы не рассматриваются 😁
Додано: Сер 15 жов, 2025 09:43
Сибарит написав:
должностей выше той, на которую претендует соискатель.
мне один работодатель подбирая сотрудников говорил я лучше наберу молодых неопытных, сам их всему научу и они в благодарность будут работать за небольшие деньги, чем возьму с опытом (про переизбыток речь не идёт) начну переучивать и с 1го дня ему платить нормальные деньги. Для неопытных оно конечно хорошо, только мотивации становиться профи как то нет.
Сибарит написав:
Интересный подход: при поиске источника денег варианты работы не рассматриваются
рассматривается легкая, простая и непыльная работа со свободным графиком. Если есть идеи - пишите.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 15 жов, 2025 09:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 15 жов, 2025 09:46
Wirująświatła написав: Сибарит написав:
должностей выше той, на которую претендует соискатель.
мне один работодатель подбирая сотрудников говорил я лучше наберу молодых неопытных, сам их всему научу и они в благодарность будут работать за небольшие деньги, чем возьму с опытом (про переизбыток речь не идёт) начну переучивать и с 1го дня ему платить нормальные деньги. Для неопытных оно конечно хорошо, только мотивации становиться профи как то нет.
Надежда на человеческую благодарность - очень опасная бизнес-стратегия. Всегда найдется конкурент, который ценит опыт и предложит большую зарплату.
Это чревато большой текучкой и постоянным процессом обучения.
Востаннє редагувалось Сибарит
в Сер 15 жов, 2025 09:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 15 жов, 2025 09:47
Banderlog написав:
Wirująświatła написав:
общий смысл снизить влияние личности на других. Это не сделает всех счастливыми и богатыми, но перевернёт мышление с "жираф большой, ему видней" на "я сам себе жираф, как решу так и будет".
У психологов нет задачи сделать кого то успешным, богатым, самодостаточным. Есть задача сделать выбор кем и каким быть осознанным. Хочешь быть вором коррупционером и прочее? будь. Но только осознано в соответствии со своим внутренним Я.
общий смисл, Ви хочете відібрати останній авторитет у вчителя
щодо самоосознаності , підліток це несформована особа з незрілим Я. а ви пропонуєте оцінювання перекласти на його плечі. І це при тому, що навіть для більшості дорослих дзеркалом є очі оточуючих.
Окрім того є випадки типу голодовок в дівчат...
не переживайте, НУШ відібрав
Додано: Сер 15 жов, 2025 09:51
Сибарит написав:
Всегда найдется конкурент, который ценит опыт и предложит большую зарплату.
емкость рынка труда математически меньше количества желающих работать.
Додано: Сер 15 жов, 2025 09:56
Faceless написав:
В моєму випускному класі було 11 медалістів, і то були реально медалісти, без якихось договорняків.
Це що за школа квадратних відмінників?
В мене в школі до третього класу було 4 круглі відмінники. Потім здулися.
Тільки одна тягнула, але в неї була ціль поступити на іняз (в СРСР це було модно).
В Бандеролога, думаю був один альфа, решта сігми.
Додано: Сер 15 жов, 2025 10:05
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
в етом точно ноль мені жінки подобаються.
Пожартував я. Не надо так гостро реагувати. Тим більше шо Ви не вважаєте гомосексуалізм збоченням. Чи вважаєте? Якщо це нормально, то що такого як би Ви б і прєдложили дорослій особі? Тим більше ніхто ж не бачив...))))
Чи Вас просто ображають розмови про секс?
Для разговоров про секс нужно доверие (ух я вам открыл америку) к вам у меня доверия нет, поэтому я вижу хромающие провокации и желание пощупать мои реакции.
Тоже касается и сексуального юмора. Он приемлим в узком круге, вы же не будете с попутчиками в купе шутить просекс ? Или будете? Это может быть истолковано как намёк или домогательство.
Почему вы себе позволяете шутки на форуме хз, и какую вы ждете реакцию, одобрение? Это воспитание или вам просто скучно? На шутки от своих друзей реакция будет умеренно положительная, только беда про секс они не шутят.
Про гомосексуализм я думаю ровно то что написано в законе. Странный вопрос, меня сгноят если я буду думать что то другое, если не противники то сторонники.
Колись була так фраза, всю не пам'ятаю, тільки закінченн "всі про нього балакають, мало хто займається"
Додано: Сер 15 жов, 2025 10:07
Banderlog написав:
Ви вважаєте його нормальним чи це девіантна поведінка?
Нормальний статистичний розподіл що на це каже? Чи ви про яку нормальність?
