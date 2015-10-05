|
Психологія та саморозвиток
Додано: Сер 15 жов, 2025 10:07
flyman написав: ЛАД написав:
А с отличниками... Не пойму. То ли Виталию крупно не везло, что встречался с такими. То ли не о чем было поговорить, просто потому, что им неинтересно было обсуждать, как украсть булочку и рассказать, что дядя трогал ниже пояса.
Безугла типовий такий шкільний "відмінник" з відповідними навиками соціалізації.
Вона якраз атиповий
Faceless
Додано: Сер 15 жов, 2025 10:08
flyman
всі про нього балакають, мало хто займається
Послухав від Ночкіна - наче сам позаймався
Hotab
- Повідомлень: 16751
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2516 раз.
Додано: Сер 15 жов, 2025 10:10
Wirująświatła написав:
удивляет критерии overqualified. Определить недостаток компетенций - раз плюнуть. А переизбыток честно не понимаю как.
Я теж чув про такі випадки, хоч сам не стикався.
Ну це якщо уявити, що на позицію стажера чогось подався класний спеціаліст з досвідом. Що з ним там робити - не ясно, швидко виникнуть проблеми мотивації, чи він швидко піде, нащо цей головняк
Faceless
Додано: Сер 15 жов, 2025 10:12
Wirująświatła написав:
мне один работодатель подбирая сотрудников говорил я лучше наберу молодых неопытных, сам их всему научу и они в благодарность будут работать за небольшие деньги, чем возьму с опытом (про переизбыток речь не идёт) начну переучивать и с 1го дня ему платить нормальные деньги. Для неопытных оно конечно хорошо, только мотивации становиться профи как то нет.
Розраховувати тримати на "вдячності" наївно. Врешті він просто стане "кузнею кадрів", бо недоплачує. А от чого треба брати тих, кого треба "переучувать" - то взагалі окреме питання
Faceless
Додано: Сер 15 жов, 2025 10:14
flyman написав: Faceless написав:
В моєму випускному класі було 11 медалістів, і то були реально медалісти, без якихось договорняків.
Це що за школа квадратних відмінників?
В мене в школі до третього класу було 4 круглі відмінники. Потім здулися.
Тільки одна тягнула, але в неї була ціль поступити на іняз (в СРСР це було модно).
В Бандеролога, думаю був один альфа, решта сігми.
То був фізмат ліцей. Більшіть теж вже давно пороз'їхалася, багато хто закордоном
Faceless
