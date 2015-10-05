RSS
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 14:15

  Banderlog написав:
  flyman написав:
  Banderlog написав:Ви вважаєте його нормальним чи це девіантна поведінка?

Нормальний статистичний розподіл що на це каже? Чи ви про яку нормальність?

Тю, про психологічну понятно.

Чим психологічна норма особлива?
flyman
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 14:51

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Всегда найдется конкурент, который ценит опыт и предложит большую зарплату.
емкость рынка труда математически меньше количества желающих работать.

Не всегда и не везде. Безработица 2-3-5% это ни о чём.
Математика здесь никаким боком.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 14:54

  Faceless написав:
  flyman написав:
  Faceless написав:В моєму випускному класі було 11 медалістів, і то були реально медалісти, без якихось договорняків.

Це що за школа квадратних відмінників?
В мене в школі до третього класу було 4 круглі відмінники. Потім здулися.
Тільки одна тягнула, але в неї була ціль поступити на іняз (в СРСР це було модно).
В Бандеролога, думаю був один альфа, решта сігми.

То був фізмат ліцей. Більшіть теж вже давно пороз'їхалася, багато хто закордоном
Иняз был моден у тех, кто не ладил с математикой.
После иняза в Союзе в основном работали учителями.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 15:17

  Banderlog написав:Но це не міняє, того, що оцінка це мотивація)
а кто говорил что оценка не мотивация? наоборот в том что оценка = мотивация как раз проблема. Если бы учителя тихо ставили их в блокнотик и никому не показывали, можно было бы предложить более действенную, эмоционально насыщенную мотивацию. А так все гоняются за оценками, а не за развитием. Отсюда и соблазны завышать их детям завуча, любимчикам, еще кому то. Уже вроде на пальцах показал источник коррупции когда всё зависит от решения одного человека, хочу влеплю трояк, хочу поставлю пять. В итоге культ личности, лизоблюдство, подкуп и прочая нездоровая хрень.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 15 жов, 2025 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 15:20

  flyman написав:

Чим психологічна норма особлива?

тим шо я говорю з психологом. Якщо буду з ветеринаром то понятно що кожен півень що топче півнів а не курей підлягає відбраковці :lol:
Banderlog
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 15:23

  Banderlog написав:Якщо буду з ветеринаром то понятно що кожен півень що топче півнів а не курей підлягає відбраковці
это пока не добрались до вас зоозащитники. Кстати напишите фамилию и номер части, сообщу в СБУ что вы разводите дискриминацию нарушая Конституцию.
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 15:23

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Но це не міняє, того, що оцінка це мотивація)
а кто говорил что оценка не мотивация? наоборот в том что оценка = мотивация как раз проблема. Если бы учителя тихо ставили их в блокнотик и никому не показывали, можно было бы предложить более действенную, эмоционально насыщенную мотивацию. А так все гоняются за оценками, а не за развитием. Отсюда и соблазны завышать их детям завуча, любимчикам, еще кому то. Уже вроде на пальцах показал источник коррупции когда всё зависит от решения одного человека, хочу влеплю трояк, хочу поставлю пять. В итоге культ личности, лизоблюдство, подкуп и прочая нездоровая хрень.
ви на пальцях показали що хочете забрати авторитет у вчителя і такий інструмент як оцінювання. Бо це джерело "корупції". Якщо ввести тестове оцінювання то ви залишатесь довольні?
Banderlog
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 15:26

  Banderlog написав:Якщо ввести тестове оцінювання то ви залишатесь довольні?
нет. Проблема не в способе оценки, а в методах мотивации. Учителя с таким же успехом будут пугать что вы не напишете тесты и вся ваша жизнь превратится в гнилой помидор, поэтому учите мой предмет.
  Banderlog написав:ви на пальцях показали що хочете забрати авторитет у вчителя
авторитет который падёт без оценок гроша ломанного не стоит. По итогу человека уважают не за оценки, а за какие то личные качества и достойные поступки.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 15 жов, 2025 15:28, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 15:27

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Якщо буду з ветеринаром то понятно що кожен півень що топче півнів а не курей підлягає відбраковці
это пока не добрались до вас зоозащитники. Кстати напишите фамилию и номер части, сообщу в СБУ что вы разводите дискриминацию нарушая Конституцию.
)))
Я конституцію не читав.)
Шо там з зоозащітніками ? Вони почали мішати відбраковці птиці? :lol: подзвоніть в сбу і скажіть що є оператівна інформація -зсу противників називають поганим словом, що означає гомосексуаліста. Єдине що воно ще не перейшло в офіційну документацію, але при усній доповіді використовується на рівні комбригади до начальника осув))) щоб вищому командуванню так доповідали я не чув
Востаннє редагувалось Banderlog в Сер 15 жов, 2025 15:35, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 15:27

Психологія та саморозвиток

ЛАД написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:Це що за школа квадратних відмінників?
В мене в школі до третього класу було 4 круглі відмінники. Потім здулися.
Тільки одна тягнула, але в неї була ціль поступити на іняз (в СРСР це було модно).
В Бандеролога, думаю був один альфа, решта сігми.

То був фізмат ліцей. Більшіть теж вже давно пороз'їхалася, багато хто закордоном
Иняз был моден у тех, кто не ладил с математикой.
После иняза в Союзе в основном работали учителями.
Бо всі інязи і були по суті педами, практику в школі треба було проходити. Он КНЛУ один з топових інязів по країні, там так і було.
Але серед однокласників не знаю, щоб хтось на такий поступав
Faceless
