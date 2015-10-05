|
Психологія та саморозвиток
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 15 жов, 2025 14:15
Banderlog написав: flyman написав: Banderlog написав:
Ви вважаєте його нормальним чи це девіантна поведінка?
Нормальний статистичний розподіл що на це каже? Чи ви про яку нормальність?
Тю, про психологічну понятно.
Чим психологічна норма особлива?
flyman
Повідомлень: 41160
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1616 раз.
- Подякували: 2861 раз.
Профіль
1
3
Додано: Сер 15 жов, 2025 14:51
Wirująświatła написав: Сибарит написав:
Всегда найдется конкурент, который ценит опыт и предложит большую зарплату.
емкость рынка труда математически меньше количества желающих работать.
Не всегда и не везде. Безработица 2-3-5% это ни о чём.
Математика здесь никаким боком.
ЛАД
2
Повідомлень: 36798
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4867 раз.
Профіль
2
2
6
Додано: Сер 15 жов, 2025 14:54
Faceless написав: flyman написав: Faceless написав:
В моєму випускному класі було 11 медалістів, і то були реально медалісти, без якихось договорняків.
Це що за школа квадратних відмінників?
В мене в школі до третього класу було 4 круглі відмінники. Потім здулися.
Тільки одна тягнула, але в неї була ціль поступити на іняз (в СРСР це було модно).
В Бандеролога, думаю був один альфа, решта сігми.
То був фізмат ліцей. Більшіть теж вже давно пороз'їхалася, багато хто закордоном
Иняз был моден у тех, кто не ладил с математикой.
После иняза в Союзе в основном работали учителями.
ЛАД
2
Повідомлень: 36798
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4867 раз.
Профіль
2
2
6
Додано: Сер 15 жов, 2025 15:17
Banderlog написав:
Но це не міняє, того, що оцінка це мотивація)
а кто говорил что оценка не мотивация? наоборот в том что оценка = мотивация как раз проблема. Если бы учителя тихо ставили их в блокнотик и никому не показывали, можно было бы предложить более действенную, эмоционально насыщенную мотивацию. А так все гоняются за оценками, а не за развитием. Отсюда и соблазны завышать их детям завуча, любимчикам, еще кому то. Уже вроде на пальцах показал источник коррупции когда всё зависит от решения одного человека, хочу влеплю трояк, хочу поставлю пять. В итоге культ личности, лизоблюдство, подкуп и прочая нездоровая хрень.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 15 жов, 2025 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Повідомлень: 30781
З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2525 раз.
- Подякували: 3508 раз.
Профіль
2
3
Додано: Сер 15 жов, 2025 15:20
flyman написав:
Чим психологічна норма особлива?
тим шо я говорю з психологом. Якщо буду з ветеринаром то понятно що кожен півень що топче півнів а не курей підлягає відбраковці
Banderlog
Повідомлень: 3684
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 98 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 15 жов, 2025 15:23
Banderlog написав:
Якщо буду з ветеринаром то понятно що кожен півень що топче півнів а не курей підлягає відбраковці
это пока не добрались до вас зоозащитники. Кстати напишите фамилию и номер части, сообщу в СБУ что вы разводите дискриминацию нарушая Конституцию.
Wirująświatła
Повідомлень: 30781
З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2525 раз.
- Подякували: 3508 раз.
Профіль
2
3
Додано: Сер 15 жов, 2025 15:23
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Но це не міняє, того, що оцінка це мотивація)
а кто говорил что оценка не мотивация? наоборот в том что оценка = мотивация как раз проблема. Если бы учителя тихо ставили их в блокнотик и никому не показывали, можно было бы предложить более действенную, эмоционально насыщенную мотивацию. А так все гоняются за оценками, а не за развитием. Отсюда и соблазны завышать их детям завуча, любимчикам, еще кому то. Уже вроде на пальцах показал источник коррупции когда всё зависит от решения одного человека, хочу влеплю трояк, хочу поставлю пять. В итоге культ личности, лизоблюдство, подкуп и прочая нездоровая хрень.
ви на пальцях показали що хочете забрати авторитет у вчителя і такий інструмент як оцінювання. Бо це джерело "корупції". Якщо ввести тестове оцінювання то ви залишатесь довольні?
Banderlog
Повідомлень: 3684
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 98 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 15 жов, 2025 15:26
Banderlog написав:
Якщо ввести тестове оцінювання то ви залишатесь довольні?
нет. Проблема не в способе оценки, а в методах мотивации. Учителя с таким же успехом будут пугать что вы не напишете тесты и вся ваша жизнь превратится в гнилой помидор, поэтому учите мой предмет.
Banderlog написав:
ви на пальцях показали що хочете забрати авторитет у вчителя
авторитет который падёт без оценок гроша ломанного не стоит. По итогу человека уважают не за оценки, а за какие то личные качества и достойные поступки.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 15 жов, 2025 15:28, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Повідомлень: 30781
З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2525 раз.
- Подякували: 3508 раз.
Профіль
2
3
Додано: Сер 15 жов, 2025 15:27
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Якщо буду з ветеринаром то понятно що кожен півень що топче півнів а не курей підлягає відбраковці
это пока не добрались до вас зоозащитники. Кстати напишите фамилию и номер части, сообщу в СБУ что вы разводите дискриминацию нарушая Конституцию.
)))
Я конституцію не читав.)
Шо там з зоозащітніками ? Вони почали мішати відбраковці птиці?
подзвоніть в сбу і скажіть що є оператівна інформація -зсу противників називають поганим словом, що означає гомосексуаліста. Єдине що воно ще не перейшло в офіційну документацію, але при усній доповіді використовується на рівні комбригади до начальника осув))) щоб вищому командуванню так доповідали я не чув
Востаннє редагувалось Banderlog
в Сер 15 жов, 2025 15:35, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog
Повідомлень: 3684
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 98 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 15 жов, 2025 15:27
ЛАД написав: Faceless написав: flyman написав:
Це що за школа квадратних відмінників?
В мене в школі до третього класу було 4 круглі відмінники. Потім здулися.
Тільки одна тягнула, але в неї була ціль поступити на іняз (в СРСР це було модно).
В Бандеролога, думаю був один альфа, решта сігми.
То був фізмат ліцей. Більшіть теж вже давно пороз'їхалася, багато хто закордоном
Иняз был моден у тех, кто не ладил с математикой.
После иняза в Союзе в основном работали учителями.
Бо всі інязи і були по суті педами, практику в школі треба було проходити. Он КНЛУ один з топових інязів по країні, там так і було.
Але серед однокласників не знаю, щоб хтось на такий поступав
Faceless
Повідомлень: 36752
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8257 раз.
Профіль
4
9
3
