Banderlog написав:може і роботу не оцінюіати розміром зарплати? Прийшов ? Молодець!
ти тільки взнав, в тебе тоді ще багато відкриттів цікавих попереду, як напр., що твій бог фейковий
Додано: Сер 15 жов, 2025 16:32
Додано: Сер 15 жов, 2025 16:42
Додано: Сер 15 жов, 2025 17:18
ну приміром тут, Ви проти авторитету батьків. По моєму все логічно, живеш за рахунок батьків то живеш по їх правилам. Хочеш жити за своїми живеш сам. По моєму виростити дітей до моменту коли їх можно "сплавить " це і є кінцева мета виховання. ))
Але то ладно.
Давайте краще про лішал прав)
не будем про то шо ви рішили що маєте моральне право відбирати приплод) самі ж розумієте що для любого звіра відбір в нього потомства причина для самої жорсткої агресії. Ви ж чомусь гадаєте що людина стала настільки цивілізована що поведеться миролюбно чи апатично. Спробуйте вирвіть хоть воронча з гнізда,провірте родітєльські інстинкти.
Тепер щодо "родітєльських прав" розкажіть подробніше, що це таке приведіть перелік. Просто цікаво, які права ви ще визнаєте за батьком.
Для прикладу є права дитини
1.
2.
3.
....
І по аналогії, є права батька, яких ви хочете його лішити. А саме:
1.
2.
3.
P/s
Решта пансьтва тож долучайтесь. Пишіть, хто як думає, які є права в батька.
Додано: Сер 15 жов, 2025 17:46
Banderlog дай угадаю, вам скучно и вы накидываете мне эту х... и ждёте реакцию? Все права на ребенка у его родителей. У психолога ноль прав. Ноль. Понимаете?
Отсюда ноль смысла обнулять авторитет родителей, потому что права были и остаются у них, до тех пор пока ювенальных службы не решат что то другое.
В идеале психолог вообще не лезет в отношения ребенок- родитель всячески избегая этой темы (мб семейные лезут я не очень знаю их работу).
Методы психолога показать ребенку понятным образом все варианты, чтобы он выбрал для себя лучший, с точки зрения ЕГО ОЩУЩЕНИЙ. Без каких либо советов, давлений авторитетом или намёков.
Каждый человек сам несёт ответственность за свои выборы. Ребенок должен это понимать, как можно раньше.
Если у родителей другая точка зрения им не обязательно идти к психологу, то есть конфликта интересов (психолог - родитель) не должно возникать даже в зародыше.
Например психолог не принимает традиций и методов воспитания в той или иной семье, он просто не работает с этим ребенком. Ему оно не нужно в 1ю очередь.
