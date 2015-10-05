|
Додано: Сер 15 жов, 2025 20:13
Banderlog написав:
За бульбу ти загнув. )
Питання до Гоголя, який описував тодішнього начбрига
1
3
Додано: Сер 15 жов, 2025 20:25
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
які такі права в мене є як в батька?
вы меня постоянно с кем то путаете, семейное право то к юристам. Секс к сексологам-сексопатологам.
Психолог это мышление, эмоции, саморегуляция, адаптация, память, речь, понимание речи, расстройство поведения, социальные навыки, навыки самообслуживания, навыки понимания эмоций и ощущений другого человека, умение выразить свои мысли и ощущения, мотивация.
нуда а парихмахер то стрижка)))
мені психолог не потрібний)
я нормальний. І стрижка теж не потрібна я лисий.
Ви пан психолог хрєнь пишете, за яку відповідати не збираєтесь.
То шото заікаєтесь за якісь права які я порушую, тому треба в мене мої права відібрати.
А потім оказується, що ви в правах не розбираєтесь)
То навчальний процес від брєжнєва не мінявся, а вам кортит шос міняти, бо там травмують дітей )
но в педагогіці ви не розбираєтесь)
Сидете до пізна, даєте якісь поради підліткам за 2 тисячі км, дивитесь за беззмістовними стрімерами, що сплять тиждень на лавці... невже життєвий час не краще потраии на інші речі? Може хтось рядом з вами потребує вашої уваги чи допомоги? Жизнь ж проходить.
як у вас з рідними? Близькими?
Мож вам таки треба до церкви? Чи хоть до психолога.
Не опускайте руки.
1
1
Додано: Сер 15 жов, 2025 20:29
Banderlog то что вам лень вникать в написанное или вы под алкоголем меня троллите я понял давно. Слишком много внимания к моей персоне с вашей учётной записи. Пришло время снова добавить вас в чс, есть люди с которыми бесполезно общаться. П.С. нахой мне ваша церковь? я вас вроде к психологам не посылал.
2
3
Додано: Сер 15 жов, 2025 20:41
Wirująświatła написав:
ваши точки зрения не совсем вписываются в букву Закона. Странно что только я отреагировал на выделенную болдом фразу. Остальные согласны с ней или законов не читали?
Справедливости ради, вы не уточнили о каком возрасте подростка речь.
С 16 уже можно законно отпускать в "свободное плавание", при условии что 1. ребенок трудоустроен или 2. является родителем.
На практике в 16 официально трудоустроиться и жить за счёт зарплаты - ненаучная фантастика. Не знаю ни одного такого кейса. Так что скорее ваш вариант второй.
Цивільним кодексом України, а саме стаття 35, передбачена можливість надання повної цивільної дієздатності до досягнення повноліття (емансипація) чи до одруження у разі, якщо неповнолітня особа, яка досягла шістнадцяти років, працює за трудовим договором, а також якщо неповнолітня особа записана матір'ю або батьком дитини.
Надання повної цивільної дієздатності здійснюється на підставі рішення органу опіки та піклування за заявою заінтересованої особи за письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника. Тільки у разі відсутності такої згоди повна цивільна дієздатність може бути надана за рішенням суду.
ми тоді говорили про 14.
Мені плювати на ваші безбожні закони.
Нема по них ніякого
права в батька.
Тільки 2 права вета.
1.На виїзд за кордон.
2. На зміну прізвища.
Все, більше ніяке право державою батькові не гарантується.
Консультаційне про право, знати здоровя і місце проживання.
Та право на спілкування з дитиною це ні про що.
Вони не мають механізмів виконання.
Якщо дитина говорить що вона сама знає як жити то сама і живе як знає.
Чому в наркомана є право здати дитину в інтернат а в мене ви його забираєте?
На якій підставі?
Ти їздив в 14 в польщу і на пляж до моря.
хватило самостійності ? Думаю і 14 р дочці хватить самостійності вижити в інтернаті.
Додано: Сер 15 жов, 2025 20:45
Wirująświatła написав:Banderlog
то что вам лень вникать в написанное или вы под алкоголем меня троллите я понял давно. Слишком много внимания к моей персоне с вашей учётной записи. Пришло время снова добавить вас в чс, есть люди с которыми бесполезно общаться. П.С. нахой мне ваша церковь? я вас вроде к психологам не посылал.
я раньше відповів чим ви дописали а не не внікав. Це ви не внікаєте в те що пишете. А далі талдичете про права дитини.
шо значить моя церква? Це церква Бога. І дотого Я ж дав вам вибір можете піти до свого колеги
Додано: Сер 15 жов, 2025 20:48
)) шо ти си розумієш в колбасних отрєзках?
Давай краще за права батька ніж за дезертирство.
Які права ми маєм як батьки?
Додано: Чет 16 жов, 2025 01:54
Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав:
-----------------------------ЛАД
Иняз был моден у тех, кто не ладил с математикой
.
После иняза в Союзе в основном работали учителями.
----------------------------
Бо всі інязи і були по суті педами, практику в школі треба було проходити. Он КНЛУ один з топових інязів по країні, там так і було.
Але серед однокласників не знаю, щоб хтось на такий поступав
После физмат лицея?
Життя бентежне (с)
Так я не про "бентежне життя".
Я о том, что после физмат лицея вряд ли у человека будет ситуация "не ладил с математикой". Т.е. это точно не будет причиной
поступления на иняз. Хотя, конечно, кто-то может и пойти. Как вы правильно сказали: "Життя бентежне".
Тем не менее, "серед однокласників не знаю, щоб хтось на такий поступав".
