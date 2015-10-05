|
Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 21:48
ЛАД написав: Господар Вельзевула написав:
...........
Он ушел с политички, это подвиг на уровне "бросить пить/курить/смотреть марафон" ,а вы его и тут достали.
....
Я ушёл с политветки значительно раньше и совершенно никакого подвига в этом не вижу.
Марафон, кстати, тоже давно перестал смотреть. Вот курить пока не бросил.
В смысле ушли????Я ж вам сегодня там отвечал..
А курить да, не стоит бросать. І курити вмерти,і не курити вмерти,так краще вже курити і вмерти.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 22:54
Господар Вельзевула написав: ЛАД написав: Господар Вельзевула написав:
...........
Он ушел с политички, это подвиг на уровне "бросить пить/курить/смотреть марафон" ,а вы его и тут достали.
....
Я ушёл с политветки значительно раньше и совершенно никакого подвига в этом не вижу.
Марафон, кстати, тоже давно перестал смотреть. Вот курить пока не бросил.
В смысле ушли????Я ж вам сегодня там отвечал..
А курить да, не стоит бросать. І курити вмерти,і не курити вмерти,так краще вже курити і вмерти.
Это не политветка.
Это "Напад росії...".
Политветка была другая к выборам 2019. Позже она превратилась... Примерно в то, во что уже почти превратилась "Напад росії...". Я оттуда ушёл и даже не интересовался, жива ли она ещё.
А курить бросать надо. Умрём-то, понятно, мы все, но можно умирать относительно здоровым, а можно... Мучиться самому и мучить окружающих.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 23:02
ЛАД
Я оттуда ушёл и даже не интересовался, жива ли она ещё.
Для вас сюрприз: ваші деякі повідомлення
туди перенесли)))
Ви тепер назавжди з нею 😅
(Хоча господар мав на увазі звичайно воєнну)
Додано: П'ят 17 жов, 2025 23:39
Hotab написав:ЛАД
Я оттуда ушёл и даже не интересовался, жива ли она ещё.
Для вас сюрприз: ваші деякі повідомлення
туди перенесли)))
Ви тепер назавжди з нею 😅
(Хоча господар мав на увазі звичайно воєнну)
Спасибо!
Действительно, сюрприз.
Я, когда просил модераторов перенести, имел ввмду военную ветку. А они решили оживить труп.
А откуда вы узнали о таком радостном событии?
Додано: П'ят 17 жов, 2025 23:41
Господар Вельзевула написав:
В смысле ушли????Я ж вам сегодня там отвечал..
бу-га-га давно так не ржал на фин.форуме.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 23:50
ЛАД написав:Сибарит
, вы по-прежнему считаете, что на форуме уместны...
Я по-прежнему считаю, что каждый участник форума имеет право писать все, что не нарушает правила форума.
И каждый волен не читать любые сообщения.
Единственное, что я бы посоветовал, отказаться в таких длинных сообщениях от тега цитирования, обозначая авторство другим способом. Так и текст будет крупнее, и нельзя будет обвинить в оверквотинге.
Ну и чтобы 2 раза не вставать.
Врачи старой закалки курильщикам с большим стажем разрешают курить даже в кардиологии после инфаркта. Стресс для организма может оказаться опаснее курения.
