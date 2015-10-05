|
Психологія та саморозвиток
Додано: П'ят 17 жов, 2025 21:48
ЛАД написав: Господар Вельзевула написав:
...........
Он ушел с политички, это подвиг на уровне "бросить пить/курить/смотреть марафон" ,а вы его и тут достали.
....
Я ушёл с политветки значительно раньше и совершенно никакого подвига в этом не вижу.
Марафон, кстати, тоже давно перестал смотреть. Вот курить пока не бросил.
В смысле ушли????Я ж вам сегодня там отвечал..
А курить да, не стоит бросать. І курити вмерти,і не курити вмерти,так краще вже курити і вмерти.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 22:54
Господар Вельзевула написав: ЛАД написав: Господар Вельзевула написав:
...........
Он ушел с политички, это подвиг на уровне "бросить пить/курить/смотреть марафон" ,а вы его и тут достали.
....
Я ушёл с политветки значительно раньше и совершенно никакого подвига в этом не вижу.
Марафон, кстати, тоже давно перестал смотреть. Вот курить пока не бросил.
В смысле ушли????Я ж вам сегодня там отвечал..
А курить да, не стоит бросать. І курити вмерти,і не курити вмерти,так краще вже курити і вмерти.
Это не политветка.
Это "Напад росії...".
Политветка была другая к выборам 2019. Позже она превратилась... Примерно в то, во что уже почти превратилась "Напад росії...". Я оттуда ушёл и даже не интересовался, жива ли она ещё.
А курить бросать надо. Умрём-то, понятно, мы все, но можно умирать относительно здоровым, а можно... Мучиться самому и мучить окружающих.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 23:02
ЛАД
Я оттуда ушёл и даже не интересовался, жива ли она ещё.
Для вас сюрприз: ваші деякі повідомлення
туди перенесли)))
Ви тепер назавжди з нею 😅
(Хоча господар мав на увазі звичайно воєнну)
Додано: П'ят 17 жов, 2025 23:39
Hotab написав:ЛАД
Я оттуда ушёл и даже не интересовался, жива ли она ещё.
Для вас сюрприз: ваші деякі повідомлення
туди перенесли)))
Ви тепер назавжди з нею 😅
(Хоча господар мав на увазі звичайно воєнну)
Спасибо!
Действительно, сюрприз.
Я, когда просил модераторов перенести, имел ввмду военную ветку. А они решили оживить труп.
А откуда вы узнали о таком радостном событии?
Додано: П'ят 17 жов, 2025 23:41
Господар Вельзевула написав:
В смысле ушли????Я ж вам сегодня там отвечал..
бу-га-га давно так не ржал на фин.форуме.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 23:50
ЛАД написав:Сибарит
, вы по-прежнему считаете, что на форуме уместны...
Я по-прежнему считаю, что каждый участник форума имеет право писать все, что не нарушает правила форума.
И каждый волен не читать любые сообщения.
Единственное, что я бы посоветовал, отказаться в таких длинных сообщениях от тега цитирования, обозначая авторство другим способом. Так и текст будет крупнее, и нельзя будет обвинить в оверквотинге.
Ну и чтобы 2 раза не вставать.
Врачи старой закалки курильщикам с большим стажем разрешают курить даже в кардиологии после инфаркта. Стресс для организма может оказаться опаснее курения.
Додано: Суб 18 жов, 2025 00:38
Сибарит написав: ЛАД написав:Сибарит
, вы по-прежнему считаете, что на форуме уместны...
Я по-прежнему считаю, что каждый участник форума имеет право писать все, что не нарушает правила форума.
И каждый волен не читать любые сообщения.
Единственное, что я бы посоветовал, отказаться в таких длинных сообщениях от тега цитирования, обозначая авторство другим способом. Так и текст будет крупнее, и нельзя будет обвинить в оверквотинге.
.........
Насчёт "всё" не возражаю. И "не читать" тоже согласен. Хотя я читаю почти всё. Кроме чс. Там у меня давно и прочно 1 человек.
А вот насчёт тегов совет сомнительный.
Выдавать чужой текст за свой?
Да, от обвинений в оверквотинге защитит, но плагиат, пожалуй, похуже.
Может быть, лучше всё-таки избегать оверквотинга?
Если считаешь, что очень интересно, то дай ссылку, кто захочет, прочитает.
На компе это ещё так-сяк, а на телефоне сильно неудобно.
А если простыни начнут постить не один, а хотя бы 2-3 форумчанина?
Как по мне, так это элементарное неуважение.
Вам никогда не попадался собеседник, который долго и занудно рассказывает вам то, что вам не интересно, а просто повернуться и уйти вы по каким-то причинам не можете?
P.s. Интересно, вы признаёте, что это оверквотинг, но защищаете это. И даёте совет заняться плагиатом. Странный подход.
P.p.s. О курении спасибо. Я такое слышал.
Но, думаю, что это "после", а "до" стоит.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 18 жов, 2025 01:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 18 жов, 2025 00:59
Faceless написав: rjkz написав:
Угадаете в чем причина?
Їсти хочеться
Есть хочется всем, но не все могут перестроиться сразу на новый тип взаимоотношений, на этих позициях важен уровень Инглиша.
Можно сколь угодно быть хорошим специалистом, но когда происходит отвественный процесс, то важно 100+1% понимания.
У меня было несколько посещений госпиталей, я понимал примерно 80% и мог отвечать, но просил переводчика ввиду ответственности момента.
Что уж говорить о таких ответственных позициях.
Додано: Суб 18 жов, 2025 01:02
Wirująświatła написав: Господар Вельзевула написав:
В смысле ушли????Я ж вам сегодня там отвечал..
бу-га-га давно так не ржал на фин.форуме.
Я хотів проорати на тему, що господар спілкується з голосами якимись, але … ))
А откуда вы узнали о таком радостном событии?
«Політичнка» підстрибнула в «свіжі теми», і я тоді глянув, що ж там пишуть. Ну і побачив що туди закинули декілька діалогів. Здогадуюсь, що якийсь лисий скаржник наскаржився на «офтоп» і модератори замість почистити, просто перемістили
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 18 жов, 2025 01:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 18 жов, 2025 01:05
Сибарит написав: rjkz написав:
Да, даже резюме переписывается под конкретную позицию, чтобы такого не было видно.
Традиция звонить предыдущему работодателю не столь распространена, как мне отсюда кажется?
Зависит от позиции.
Если позиция не ответственная, то, как правило, все ограничивается испытательным сроком.
Но указывать телефон кто может дать реферец принято.
Не обязательно давать телефон руководителя или непосредственного начальника.
Можно дать телефон кого нибудь на предыдущем месте работы, кто к вам лояльно настроен. Тут это сложно. Если человек ищет другую работу, то значит у него не очень сложились отношения с начальством, иначе причину ухода можно было-бы как-то устранить. Это, мне кажется, понятно, но все делают вид, что на прошлом месте работы только отличные взаимоотношения со всеми и на вопрос "Почему вы хотите поменять место работы?" Надо нести какую-то правдоподобную ахинею.
Лучше всего катит "Ищу выше зарплату и бенефиты" Что тоже не ой как, если вам на прошлом месте неплохо платили/платят.
