Додано: Суб 18 жов, 2025 01:13

Wirująświatła написав: Сибарит написав: rjkz написав: Да, даже резюме переписывается под конкретную позицию, чтобы такого не было видно.

Традиция звонить предыдущему работодателю не столь распространена, как мне отсюда кажется?

мне только 1 раз звонили спросить за своего бывшего сотрудника. Традиция туповатая, я ж могу дать номер своего приятеля и он расскажет ровно то, что я попрошу. С таким же успехом можно всё спросить у меня.

Как-бы не совсем, когда позиция не требует специфических знаний или умений, то может быть.А если техническая позиция, то нанимающая сторона может задать пару специфических вопросов и отвечающий должен хоть что-то на тему промычать.Кстати, одна из особенностей США, найти первую работу по высококвалифицированной специальности, если это офисная работа (не айти), непросто для иммигрантов. Частые случаи, когда именно ради первой работы люди готовы жертвовать зарплатой, долгим комьютом или неудобным графиком работы.Например, один из знакомых, живя в НЙ, первую работу на инженерной позиции нашел в Коннектикуте, другой в Вашингтон ДС эрии, третья первый год отработала в "русском" бизнесе, потом нашла работу в Лонг Айленде (час на машине в одну сторону и час обрратно). Распространено волонтерство. Забезденьги работать ради строчки в резюме.