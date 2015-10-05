RSS
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 00:49

Although intelligence is an integrative function of the human brain, full scale IQ and, especially, verbal IQ are closer associated with the left hemisphere functions, whereas performance IQ — with the right hemisphere ones. According to the data obtained a possible cerebral basis of full scale IQ and verbal IQ deterioration as well as WISC performance/verbal discrepancies with verbal decrements in the prenatally irradiated children is dysfunction of the left frontal, temporal and parietal lobes. This dysfunction apparently involves the cortico-limbic system, prefrontal cortex (frontal associative area), the secondary cortical receptor fields (temporal associative area), and the tertiary parietal associative area at the left, dominating, hemisphere [56, 57].

https://smallpdf.com/ru/file#s=04a173d4 ... 997b5dc3c9

Вот интересно, здесь все знают, что такое WISC (Шкала интеллекта Векслера для детей, индивидуальный тест для оценки умственных способностей детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет)?
А что имеется ввиду под "the prenatally irradiated childrenhe"? Кто-то сумеет объяснить? Кем и зачем они облучены?
И кому-то важно, какие части мозга задевает "эта дисфункция"?
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 03:56

  rjkz написав:
  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:Если собрать на олимпиаду наркоманов бомжей и алкашей из них тоже кто-то победит.

Один чувак, окончив мехмат ЛГУ, поступил в аспирантуру. Стипендия - 100 рублей. Слесарь или токарь на заводе имени Кирова получали в разы больше.
Когда ему надоело безденежье и нытье молодой жены, он бросил аспирантуру и пошел на завод.
В отделе кадров потребовали документ об образовании. Удалось найти только аттестат об окончании восьмилетки. В те суровые времена его направили "доучиваться" в вечернюю школу. А он и не сопротивлялся - один оплачиваемый выходной в неделю никому не повредит. Одно "но" - в вечерней школе приходилось косить под дурачка, что было удобно делать, сидя на "камчатке". Соседом был забулдыга-дворник, все время спавший на уроке.

Однажды учительница объясняла, что площадь круга равняется квадрату радиуса, умноженному на число "пи". Бывший аспирант ее не слушал. Училка решила его проучить и, подкравшись, громко спросила чувака, чему равняется площадь круга. Тот, погруженный в свой диссер, рассеянно брякнул невпопад: "Пи..." ( это не мат, а буква греческого алфавита, обозначающая в математике отношение длины дуги полуокружности к диаметру). Класс закатился счастливым хохотом здоровых людей, столкнувшихся с дурачком.

Когда до чувака дошли ехидные комментарии учительницы, сетовавшей на непроходимую тупость и упреки Создателю сославшему ее в школу рабочей молодежи, аспирант впал в ярость. Выйдя к доске, он расписал ее двойными и тройными интегралами, изобразил предельный переход под знаком интеграла и блестяще доказал, что площадь круга на самом деле "пи", а не "пиэрквадрат", как ошибочно написано в учебниках для средней школы. Рабочий класс впал в анабиоз, оцепенев под шквалом формул и непонятных терминов, а потрясенная училка едва слышно прошептала, обращаясь скорее в вакуум, чем к присутствующим:"Разве это возможно?".

На предсмертный хрип внезапно отозвался забулдыга-дворник, мирно дремавший под яростный стук мела по доске:
"Чувак, - сказал он, окинув беглым взором испещренную мелом доску. - Предельный переход под знаком двойного интеграла в третьей строке сверху на левой стороне доски запрещен. Он расходится..."


Wow!
Где вы это взяли?


Помните историю с барометром, брошенным с башни?
В общем, не было времени, но сидела в голове эта история, так как не могло спокойно спаться при мысли, что площадь круга каким-то чудным образом равен длине окружности кроме варианта, когда радиус равен единице.
И вот я скопировал эту байку и спросил у Гугла. К моему удивлению, гугл отказался отвечать, ссылаясь на то, что это может быть плагиат.
Тогда я скопировал небольшую часть и гугл дал ссылку на запрещенную в Украине рашистскую соцсеть. Туда я не полез из брезгливости, но стал настойчиво пытать ИИ о всех возможных способах расчета площади круга.
И после многочисленных допросов он мне признался, и превел вывод формул, что как ни считать, все равно все сводится к пиарквадрат.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 04:00

  Wirująświatła написав:хотите скороговорку?

"В недрах тундры выдры в гетрах тырят в вёдра ядра кедров. Выдрав с выдры в тундре гетры, вытру выдрой ядра кедра, вытру гетрой выдре морду — ядра в вёдра, выдру в тундру".

повторять 10 раз перед сном. :mrgreen:


Ога, а вы повторяйте 10 раз "Ядра - чистый изумруд" (А.Пушкин).
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 07:26

  rjkz написав:В общем, не было времени, но сидела в голове эта история, так как не могло спокойно спаться при мысли, что площадь круга каким-то чудным образом равен длине окружности кроме варианта, когда радиус равен единице.

Вы невнимательны, не радиусу, а константе π 😁

20-20=25-25
2*2*(5-5)=5*(5-5)
Сокращаем одинаковые множители
2*2=5
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 08:50

Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 09:06

UA


Чорногорцям треба дати сигнал.


«Маляву» мусорок передасть? 😅

Зображення
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 10:06

  rjkz написав:.............
В общем, не было времени, но сидела в голове эта история, так как не могло спокойно спаться при мысли, что площадь круга каким-то чудным образом равен длине окружности кроме варианта, когда радиус равен единице.
.......

При r = 2.

  Hotab написав:Сибарит
«Сокращение» - это «деление» ж?)
А на ноль вроде нельзя делить)

Если нельзя, но очень хочется, то можно.
:)
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 10:28

Дайте спробуємо потеоретизувати.
Площа кола може бути розрахована, як межа (ліміт), до якого наближається сума площ трикутників з вершинами в центрі кола, при кількості їх, що наближається до нескінченності, і основою що є шматочком окружності.
Отут, теоретично, можна допустити помилку, і втратити отой квадрат. А якщо робити це швидко і з артистизмом, то цю помилку задовбаний викладач може і не помітити.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 10:31

Re: Психологія та саморозвиток

Сибарит написав:
  rjkz написав:В общем, не было времени, но сидела в голове эта история, так как не могло спокойно спаться при мысли, что площадь круга каким-то чудным образом равен длине окружности кроме варианта, когда радиус равен единице.

Вы невнимательны, не радиусу, а константе π

20-20=25-25
2*2*(5-5)=5*(5-5)
Сокращаем одинаковые множители
2*2=5
Скорочують однакові доданки, а не множники
Однакові множники скоротити можна у дробу, якщо вони в чисельнику і знаменнику
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 10:33

