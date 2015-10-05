Обзор научных исследований приводит к выводу, что эмоциональная сфера представляет собой комплексное психофизиологическое явление, состоящее из нескольких взаимосвязанных компонентов, которые могут влиять друг на друга.





В диссертационном исследовании эмоциональная сфера подростка рассматривается как целостная динамическая система включающая эмоциональную чувствительность, способность дифференцировать эмоции и переживать тревогу и страхи, эмоциональные коммуникативные барьеры и общее психофизиологическое напряжение.



Каждый компонент определяет особую черту дискриминационного подхода индивида к воспринимаемой действительности и самому себе.



Например, эмоциональная чувствительность означает способность воспринимать реальность и изменять внутренние состояния, прежде всего, через эмоции.



Дифференциация эмоций объясняет широкий диапазон индивидуального отношения к значительным воздействиям.



Тревога и страхи возникают у лиц, склонных к видению действительности, в целом, и ее специфике как сферы как угрозы физическому существованию и самоценности личности.





Эмоциональные коммуникативные барьеры демонстрируют, как трудно подросткам эмоционально полноценно регулировать установление и поддержание контактов с другими людьми.





Психофизиологическое напряжение, а также физиологические проявления в виде повышенной потливости, тремора, подрагивания конечностей, судорог, покраснения кожных лицевых покровов, нарушенного дыхания, в целом, свидетельствуют об отклонении физиологических функций от оптимального состояния в трудных ситуациях.





При объединении в единую систему эти компоненты должны обеспечивать психологический комфорт, необходимый для функционального межличностного взаимодействия [Izotova, 2017]. Исследование показало, что подростки могут достаточно точно дифференцировать широкий спектр эмоций.





При распознавании эмоций они приводили примеры из реальной жизни и использовали разнообразные и подходящие словесные средства. Подростки лучше всего способны определить эмоции радости (особенно, при наличии смеха, искренней улыбки) и гнева, печали (при наличии слез), как наиболее четко проявляющиеся эмоции.



Они часто сталкиваются с этими эмоциями в своей жизни, поэтому легко могут определить их на пиктограммах и фотографиях. Более того, радость и гнев сопровождаются интенсивным выражением лица, что облегчает их идентификацию.



Подростки, в основном, ошибались, идентифицируя эмоции с менее ярко выраженными эмоциями.



Например, с грустью и спокойствием у них возникали некоторые затруднения: последнее определяется ими как равнодушие. В подростковой среде они могут отозваться о спокойном человека, как о флегматичном, заторможенном.



Эмоциональная сфера помогает человеку мгновенно определять внешние воздействия как опасные, вредные или полезные. В реальной жизни эта способность в основном обитает в тревожных чувствах и страхах.



Как выяснилось, у подростков выше уровень бессознательной тревожности. Они испытывают умеренное количество различных страхов. Это связано с тем, по нашему мнению, что что происходит расширение сферы познаваемой действительности в связи с новыми открывающимися возможностями – разрешением родителей посещать новые места, перемещаться одному.



Одиночество, окружение незнакомых людей, страх перед неизведанным может стать причиной повышенной тревожности. Доминирующим страхом у подростков является страх физической угрозы, буллинга и страхи, связанные с обучением в школе.



Страх одиночества также занимал видное место в иерархии подросткового страха. Страхи природного и мистического явления встречались значительно реже.



Самыми незначительными являются страхи перед болезнями и врачами. Широкий спектр страхов, испытываемых подростками, свидетельствует о защитной функции эмоций.



Тем не менее, они могут потерять доверие к окружающему миру и себе. Это может снизить их способность к адаптации, что может быть компенсировано пассивным и, часто, деструктивной стратегией коммуникативного поведения.



В подростковом возрасте основным занятием становится интимное общение, особенно со сверстниками [Golovey, Danilova, Danilova, 2017].



Если этого не будет происходить, то возможны значительные отклонения от нормы в более взрослом возрасте, недостаточные навыки адаптации, снижении ретрансляции жизненного опыта и умение его трансформировать в практические навыки в виде прагматизма, умения корректно и адекватно реагировать на замечания, эмоциональные выражения, увидеть все возможные ресурсы для достижения поставленных целей.





Также недостаточное общение со сверстниками, проговаривание желаний, мечтаний, возможных путей построения жизненного сценария может привести к уходу от реальности и выбор нересурсного состояния.



Регулирование межличностных отношений становится наиболее важной эмоциональной функцией по определенной причине. Эмоции, переживаемые подростком, могут либо расширить коммуникативный горизонт, либо создать барьеры для конструктивного и социально приемлемого общения.



Общение подростков имеет большое количество эмоциональных барьеров. Однако подростки могут контролировать свои негативные эмоции и измерять их во время общения.





В большинстве случаев их эмоции соответствуют смыслу коммуникативных ситуаций и той роли, которую они в них играют.



Самым низким показателем коммуникативных барьеров является преобладание негативных эмоций в общении.





Это объясняется особым значением общения в подростковой жизни, где они могут в полной мере раскрыть свой потенциал и получить опыт оценочного подхода к действительности.



Общение, сопровождающееся преимущественно положительными эмоциями, приносит удовлетворение, что повышает доверие к люди. Подозрение, сопоставление себя с другими и нежелание эмоционально связываться с другими проявляют себя в это же время.





Некоторые подростки не доверяют незнакомым и малоизвестным людям, что можно объяснить влиянием СМИ и их родителей, предупреждающих их об опасностях чрезмерного доверия.



В ходе исследования выявлено значительное отклонение от нормы психофизиологического состояния подростков и нерациональное использование энергетических ресурсов.



Последнее выражается в виде чрезмерного уделения подростками своей внешности, временным затратам на прослушивание музыки и просмотр чатов в соцсетях.



Энергетические ресурсы могут быть растрачены на выполнение неважных, с точки зрения рационального подхода, дел, малозначительных встреч.



Подростки готовы затратить много времени и ресурсов на приобретение таких же вещей, как у сверстников, чтобы не выделяться среди них.



Такая психофизиологическая напряженность объясняется высокой уязвимостью подростков, связанной с проблемами формирования социальной и самоидентификации, а также физиологической гиперреактивностью.



Корреляционный анализ свидетельствует о целостности эмоциональной сферы подростка. Точная дифференциация радости, выражающейся в обобщенных и специфических формах, объясняется ослаблением эмоциональных барьеров, создаваемых эмоциональной скованностью, присущей именно данному возрастному периоду, невыразительностью эмоциональных проявлений.



Следует отметить, что психофизиологическое напряжение, общее в подростковом периоде согласуется с возникающими эмоциональными барьерами общения.



Переход во взрослую жизнь означает отделение от родителей, что часто сопровождается детско-родительскими конфликтами.



Подростки требуют расширения своих прав, а родители призывают сосредоточиться на своих обязательствах.



Даже справедливые требования родителей воспринимаются негативно. Подростки, скорее, поделятся своими проблемами со сверстниками и незнакомцами, чем с родителями.



Таким образом, родители начинают чувствовать что подростки меньше сочувствуют им, отдаляются от них.



Они также чувствуют, что при просмотре фильмов и чтении книг подростки больше сосредотачиваются на сюжете и действиях, чем на чувствах, испытываемых эмоциях.





Это связано с тем, что у подростков происходит обучение действиям, механизмам поведения, реакциям. А чувства и эмоции являются сопровождающим фоном, зачастую мешающим и подлежащим высмеиванию, проявлением слабости, уязвимости.



Связь между агрессией и эмпатией отражает негативное влияние низкого уровня эмпатии на межличностное взаимодействие.



Плохая способность к эмпатии приводит к повышенной агрессии. Когда подросткам не хватает эмпатии, они начинают ожидать внешней агрессии и реагируют соответственно. В таких ситуациях они не могут критически оценивать свое поведение





