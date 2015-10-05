RSS
  #<1 ... 789790791792
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 11:04

  Faceless написав:Дайте спробуємо потеоретизувати.
Площа кола може бути розрахована, як межа (ліміт), до якого наближається сума площ трикутників з вершинами в центрі кола, при кількості їх, що наближається до нескінченності, і основою що є шматочком окружності.

Строго говоря, анекдот про пятницу в вечерней школе, оказавшегося математиком, не требует реконструкции метода жульничества.
Однако, если придерживаться текста, резонно предположить, что вычисление площади круга начиналось с вполне корректного двойного интеграла в полярных координатах (гугл про этот метод знает, писать формулы на форуме неудобно). Уже в процессе интегрирования был применен некорректный предельный переход, который внёс неопределенность и исказил результат, как это произошло при делении на 0 в более простой шутке.

Теоретически такое возможно, но не уверен, что кто-то пытался такое делать.
Сибарит
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 12:22

Готові до виносу мізків?)))

  Сибарит написав:
  rjkz написав:В общем, не было времени, но сидела в голове эта история, так как не могло спокойно спаться при мысли, что площадь круга каким-то чудным образом равен длине окружности кроме варианта, когда радиус равен единице.

Вы невнимательны, не радиусу, а константе π 😁

20-20=25-25
2*2*(5-5)=5*(5-5)
Сокращаем одинаковые множители
2*2=5

Як особисто Вам та константа і інша ...йня :mrgreen: дуже допомогла в житті? Чи, ба більше, врятувала хоч раз Вам життя вона?))

Отакі сидите в бліндажі, ворог вас вичислив дроном, почав по вас насипати снарядами... - а Ви такі раз і застосували константу, інтеграли і іншу куєту... і ворог зразу перестав насипати... :mrgreen:

Чи десь в побуті застосували оце все і раз - заробили лям грн за місяць! :lol:

Ні?
А чому?
Як так?© :lol:
Успіх
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 12:27

Обзор научных исследований приводит к выводу, что эмоциональная сфера представляет собой комплексное психофизиологическое явление, состоящее из нескольких взаимосвязанных компонентов, которые могут влиять друг на друга.


В диссертационном исследовании эмоциональная сфера подростка рассматривается как целостная динамическая система включающая эмоциональную чувствительность, способность дифференцировать эмоции и переживать тревогу и страхи, эмоциональные коммуникативные барьеры и общее психофизиологическое напряжение.

Каждый компонент определяет особую черту дискриминационного подхода индивида к воспринимаемой действительности и самому себе.

Например, эмоциональная чувствительность означает способность воспринимать реальность и изменять внутренние состояния, прежде всего, через эмоции.

Дифференциация эмоций объясняет широкий диапазон индивидуального отношения к значительным воздействиям.

Тревога и страхи возникают у лиц, склонных к видению действительности, в целом, и ее специфике как сферы как угрозы физическому существованию и самоценности личности.


Эмоциональные коммуникативные барьеры демонстрируют, как трудно подросткам эмоционально полноценно регулировать установление и поддержание контактов с другими людьми.


Психофизиологическое напряжение, а также физиологические проявления в виде повышенной потливости, тремора, подрагивания конечностей, судорог, покраснения кожных лицевых покровов, нарушенного дыхания, в целом, свидетельствуют об отклонении физиологических функций от оптимального состояния в трудных ситуациях.


При объединении в единую систему эти компоненты должны обеспечивать психологический комфорт, необходимый для функционального межличностного взаимодействия [Izotova, 2017]. Исследование показало, что подростки могут достаточно точно дифференцировать широкий спектр эмоций.


При распознавании эмоций они приводили примеры из реальной жизни и использовали разнообразные и подходящие словесные средства. Подростки лучше всего способны определить эмоции радости (особенно, при наличии смеха, искренней улыбки) и гнева, печали (при наличии слез), как наиболее четко проявляющиеся эмоции.

Они часто сталкиваются с этими эмоциями в своей жизни, поэтому легко могут определить их на пиктограммах и фотографиях. Более того, радость и гнев сопровождаются интенсивным выражением лица, что облегчает их идентификацию.

Подростки, в основном, ошибались, идентифицируя эмоции с менее ярко выраженными эмоциями.

Например, с грустью и спокойствием у них возникали некоторые затруднения: последнее определяется ими как равнодушие. В подростковой среде они могут отозваться о спокойном человека, как о флегматичном, заторможенном.

Эмоциональная сфера помогает человеку мгновенно определять внешние воздействия как опасные, вредные или полезные. В реальной жизни эта способность в основном обитает в тревожных чувствах и страхах.

Как выяснилось, у подростков выше уровень бессознательной тревожности. Они испытывают умеренное количество различных страхов. Это связано с тем, по нашему мнению, что что происходит расширение сферы познаваемой действительности в связи с новыми открывающимися возможностями – разрешением родителей посещать новые места, перемещаться одному.

Одиночество, окружение незнакомых людей, страх перед неизведанным может стать причиной повышенной тревожности. Доминирующим страхом у подростков является страх физической угрозы, буллинга и страхи, связанные с обучением в школе.

Страх одиночества также занимал видное место в иерархии подросткового страха. Страхи природного и мистического явления встречались значительно реже.

Самыми незначительными являются страхи перед болезнями и врачами. Широкий спектр страхов, испытываемых подростками, свидетельствует о защитной функции эмоций.

Тем не менее, они могут потерять доверие к окружающему миру и себе. Это может снизить их способность к адаптации, что может быть компенсировано пассивным и, часто, деструктивной стратегией коммуникативного поведения.

В подростковом возрасте основным занятием становится интимное общение, особенно со сверстниками [Golovey, Danilova, Danilova, 2017].

Если этого не будет происходить, то возможны значительные отклонения от нормы в более взрослом возрасте, недостаточные навыки адаптации, снижении ретрансляции жизненного опыта и умение его трансформировать в практические навыки в виде прагматизма, умения корректно и адекватно реагировать на замечания, эмоциональные выражения, увидеть все возможные ресурсы для достижения поставленных целей.


Также недостаточное общение со сверстниками, проговаривание желаний, мечтаний, возможных путей построения жизненного сценария может привести к уходу от реальности и выбор нересурсного состояния.

Регулирование межличностных отношений становится наиболее важной эмоциональной функцией по определенной причине. Эмоции, переживаемые подростком, могут либо расширить коммуникативный горизонт, либо создать барьеры для конструктивного и социально приемлемого общения.

Общение подростков имеет большое количество эмоциональных барьеров. Однако подростки могут контролировать свои негативные эмоции и измерять их во время общения.


В большинстве случаев их эмоции соответствуют смыслу коммуникативных ситуаций и той роли, которую они в них играют.

Самым низким показателем коммуникативных барьеров является преобладание негативных эмоций в общении.


Это объясняется особым значением общения в подростковой жизни, где они могут в полной мере раскрыть свой потенциал и получить опыт оценочного подхода к действительности.

Общение, сопровождающееся преимущественно положительными эмоциями, приносит удовлетворение, что повышает доверие к люди. Подозрение, сопоставление себя с другими и нежелание эмоционально связываться с другими проявляют себя в это же время.


Некоторые подростки не доверяют незнакомым и малоизвестным людям, что можно объяснить влиянием СМИ и их родителей, предупреждающих их об опасностях чрезмерного доверия.

В ходе исследования выявлено значительное отклонение от нормы психофизиологического состояния подростков и нерациональное использование энергетических ресурсов.

Последнее выражается в виде чрезмерного уделения подростками своей внешности, временным затратам на прослушивание музыки и просмотр чатов в соцсетях.

Энергетические ресурсы могут быть растрачены на выполнение неважных, с точки зрения рационального подхода, дел, малозначительных встреч.

Подростки готовы затратить много времени и ресурсов на приобретение таких же вещей, как у сверстников, чтобы не выделяться среди них.

Такая психофизиологическая напряженность объясняется высокой уязвимостью подростков, связанной с проблемами формирования социальной и самоидентификации, а также физиологической гиперреактивностью.

Корреляционный анализ свидетельствует о целостности эмоциональной сферы подростка. Точная дифференциация радости, выражающейся в обобщенных и специфических формах, объясняется ослаблением эмоциональных барьеров, создаваемых эмоциональной скованностью, присущей именно данному возрастному периоду, невыразительностью эмоциональных проявлений.

Следует отметить, что психофизиологическое напряжение, общее в подростковом периоде согласуется с возникающими эмоциональными барьерами общения.

Переход во взрослую жизнь означает отделение от родителей, что часто сопровождается детско-родительскими конфликтами.

Подростки требуют расширения своих прав, а родители призывают сосредоточиться на своих обязательствах.

Даже справедливые требования родителей воспринимаются негативно. Подростки, скорее, поделятся своими проблемами со сверстниками и незнакомцами, чем с родителями.

Таким образом, родители начинают чувствовать что подростки меньше сочувствуют им, отдаляются от них.

Они также чувствуют, что при просмотре фильмов и чтении книг подростки больше сосредотачиваются на сюжете и действиях, чем на чувствах, испытываемых эмоциях.


Это связано с тем, что у подростков происходит обучение действиям, механизмам поведения, реакциям. А чувства и эмоции являются сопровождающим фоном, зачастую мешающим и подлежащим высмеиванию, проявлением слабости, уязвимости.

Связь между агрессией и эмпатией отражает негативное влияние низкого уровня эмпатии на межличностное взаимодействие.

Плохая способность к эмпатии приводит к повышенной агрессии. Когда подросткам не хватает эмпатии, они начинают ожидать внешней агрессии и реагируют соответственно. В таких ситуациях они не могут критически оценивать свое поведение


Golovey L.A., Danilova M.V., Danilova Y.Y. Self-conception and Relations with Significant Adults as Life Satisfaction
Factors of Adolescents // Social Psychology and Society. 2017.

Izotova М.Kh. Emotional Markers of Musical Impact in Persepctive of Personality Development // Human Perspective:
The Future as a Universal
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 12:27

Психологія та саморозвиток

Успіх написав:
  Сибарит написав:
  rjkz написав:В общем, не было времени, но сидела в голове эта история, так как не могло спокойно спаться при мысли, что площадь круга каким-то чудным образом равен длине окружности кроме варианта, когда радиус равен единице.

Вы невнимательны, не радиусу, а константе π

20-20=25-25
2*2*(5-5)=5*(5-5)
Сокращаем одинаковые множители
2*2=5

Як особисто Вам та константа і інша ...йня :mrgreen: дуже допомогла в житті? Чи, ба більше, врятувала хоч раз Вам життя вона?))

Отакі сидите в бліндажі, ворог вас вичислив дроном, почав по вас насипати снарядами... - а Ви такі раз і застосували константу, інтеграли і іншу куєту... і ворог зразу перестав насипати... :mrgreen:

Чи десь в побуті застосували оце все і раз - заробили лям грн за місяць! :lol:

Ні?
А чому?
Як так? :lol:
Як артилеристи розраховують параметри стрільби, не питали?
Десь в побуті прям щоб отак щоразу лям заробляти, мабуть, ні, але щоденні побутові задачі вирішувати цілком згодиться.
Не в побуті, в професійній сфері - такі знання допомагають заробляти трохи більше, ніж охоронець чи касир в АТБ
Faceless
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 12:46

  Успіх написав:...........
Ні?
А чому?
Як так?© :lol:

Вы решили окончательно пробить дно своим: "Як так?"
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 12:49

В ход пошли уже диссертации. :)
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 12:56

  ЛАД написав:В хоб пошли уже диссертации. :)
может это лично вам в силу возраста стало сложно понимать относительно простые тексты?
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 13:00

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:В хоб пошли уже диссертации. :)
может это лично вам в силу возраста стало сложно понимать относительно простые тексты?

Может, это вам в силу возраста и высокой квалификации интересно читать диссертации, которые пишутся только для того, чтобы получить степень и дополнительные плюшки?
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 13:07

  Успіх написав:Як особисто Вам та константа і інша ...йня :mrgreen: дуже допомогла в житті?

Они меня всю жизнь кормят. Сытно.
Сибарит
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 13:09

  ЛАД написав:
  Успіх написав:...........
Ні?
А чому?
Як так?© :lol:

Вы решили окончательно пробить дно своим: "Як так?"

Яка освіта, такі і питання.
Найцікавіше що дійсно , недалекі питання ставить артилерист (ну умовно кажучи.. бо справжній артилерист ніколи б не спитав «навіщо математика?»)
А заряджати рацію і писати журнал математика не тільки не допомагала, а і трішки шкодила, то отакі питання маємо))
