|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Нед 19 жов, 2025 12:22
Сибарит написав: rjkz написав:
В общем, не было времени, но сидела в голове эта история, так как не могло спокойно спаться при мысли, что площадь круга каким-то чудным образом равен длине окружности кроме варианта, когда радиус равен единице.
Вы невнимательны, не радиусу, а константе π 😁
20-20=25-25
2*2*(5-5)=5*(5-5)
Сокращаем одинаковые множители
2*2=5
Як особисто Вам та константа і інша ...йня
дуже допомогла в житті? Чи, ба більше, врятувала хоч раз Вам життя вона?))
Отакі сидите в бліндажі, ворог вас вичислив дроном, почав по вас насипати снарядами... - а Ви такі раз і застосували константу, інтеграли і іншу куєту... і ворог зразу перестав насипати...
Чи десь в побуті застосували оце все і раз - заробили лям грн за місяць!
Ні?
А чому?
Як так?©
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8746
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 1011 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Нед 19 жов, 2025 12:27
Обзор научных исследований приводит к выводу, что эмоциональная сфера представляет собой комплексное психофизиологическое явление, состоящее из нескольких взаимосвязанных компонентов, которые могут влиять друг на друга.
В диссертационном исследовании эмоциональная сфера подростка рассматривается как целостная динамическая система включающая эмоциональную чувствительность, способность дифференцировать эмоции и переживать тревогу и страхи, эмоциональные коммуникативные барьеры и общее психофизиологическое напряжение.
Каждый компонент определяет особую черту дискриминационного подхода индивида к воспринимаемой действительности и самому себе.
Например, эмоциональная чувствительность означает способность воспринимать реальность и изменять внутренние состояния, прежде всего, через эмоции.
Дифференциация эмоций объясняет широкий диапазон индивидуального отношения к значительным воздействиям.
Тревога и страхи возникают у лиц, склонных к видению действительности, в целом, и ее специфике как сферы как угрозы физическому существованию и самоценности личности.
Эмоциональные коммуникативные барьеры демонстрируют, как трудно подросткам эмоционально полноценно регулировать установление и поддержание контактов с другими людьми.
Психофизиологическое напряжение, а также физиологические проявления в виде повышенной потливости, тремора, подрагивания конечностей, судорог, покраснения кожных лицевых покровов, нарушенного дыхания, в целом, свидетельствуют об отклонении физиологических функций от оптимального состояния в трудных ситуациях.
При объединении в единую систему эти компоненты должны обеспечивать психологический комфорт, необходимый для функционального межличностного взаимодействия [Izotova, 2017]. Исследование показало, что подростки могут достаточно точно дифференцировать широкий спектр эмоций.
При распознавании эмоций они приводили примеры из реальной жизни и использовали разнообразные и подходящие словесные средства. Подростки лучше всего способны определить эмоции радости (особенно, при наличии смеха, искренней улыбки) и гнева, печали (при наличии слез), как наиболее четко проявляющиеся эмоции.
Они часто сталкиваются с этими эмоциями в своей жизни, поэтому легко могут определить их на пиктограммах и фотографиях. Более того, радость и гнев сопровождаются интенсивным выражением лица, что облегчает их идентификацию.
Подростки, в основном, ошибались, идентифицируя эмоции с менее ярко выраженными эмоциями.
Например, с грустью и спокойствием у них возникали некоторые затруднения: последнее определяется ими как равнодушие. В подростковой среде они могут отозваться о спокойном человека, как о флегматичном, заторможенном.
Эмоциональная сфера помогает человеку мгновенно определять внешние воздействия как опасные, вредные или полезные. В реальной жизни эта способность в основном обитает в тревожных чувствах и страхах.
Как выяснилось, у подростков выше уровень бессознательной тревожности. Они испытывают умеренное количество различных страхов. Это связано с тем, по нашему мнению, что что происходит расширение сферы познаваемой действительности в связи с новыми открывающимися возможностями – разрешением родителей посещать новые места, перемещаться одному.
Одиночество, окружение незнакомых людей, страх перед неизведанным может стать причиной повышенной тревожности. Доминирующим страхом у подростков является страх физической угрозы, буллинга и страхи, связанные с обучением в школе.
Страх одиночества также занимал видное место в иерархии подросткового страха. Страхи природного и мистического явления встречались значительно реже.
Самыми незначительными являются страхи перед болезнями и врачами. Широкий спектр страхов, испытываемых подростками, свидетельствует о защитной функции эмоций.
Тем не менее, они могут потерять доверие к окружающему миру и себе. Это может снизить их способность к адаптации, что может быть компенсировано пассивным и, часто, деструктивной стратегией коммуникативного поведения.
В подростковом возрасте основным занятием становится интимное общение, особенно со сверстниками [Golovey, Danilova, Danilova, 2017].
Если этого не будет происходить, то возможны значительные отклонения от нормы в более взрослом возрасте, недостаточные навыки адаптации, снижении ретрансляции жизненного опыта и умение его трансформировать в практические навыки в виде прагматизма, умения корректно и адекватно реагировать на замечания, эмоциональные выражения, увидеть все возможные ресурсы для достижения поставленных целей.
Также недостаточное общение со сверстниками, проговаривание желаний, мечтаний, возможных путей построения жизненного сценария может привести к уходу от реальности и выбор нересурсного состояния.
Регулирование межличностных отношений становится наиболее важной эмоциональной функцией по определенной причине. Эмоции, переживаемые подростком, могут либо расширить коммуникативный горизонт, либо создать барьеры для конструктивного и социально приемлемого общения.
Общение подростков имеет большое количество эмоциональных барьеров. Однако подростки могут контролировать свои негативные эмоции и измерять их во время общения.
В большинстве случаев их эмоции соответствуют смыслу коммуникативных ситуаций и той роли, которую они в них играют.
Самым низким показателем коммуникативных барьеров является преобладание негативных эмоций в общении.
Это объясняется особым значением общения в подростковой жизни, где они могут в полной мере раскрыть свой потенциал и получить опыт оценочного подхода к действительности.
Общение, сопровождающееся преимущественно положительными эмоциями, приносит удовлетворение, что повышает доверие к люди. Подозрение, сопоставление себя с другими и нежелание эмоционально связываться с другими проявляют себя в это же время.
Некоторые подростки не доверяют незнакомым и малоизвестным людям, что можно объяснить влиянием СМИ и их родителей, предупреждающих их об опасностях чрезмерного доверия.
В ходе исследования выявлено значительное отклонение от нормы психофизиологического состояния подростков и нерациональное использование энергетических ресурсов.
Последнее выражается в виде чрезмерного уделения подростками своей внешности, временным затратам на прослушивание музыки и просмотр чатов в соцсетях.
Энергетические ресурсы могут быть растрачены на выполнение неважных, с точки зрения рационального подхода, дел, малозначительных встреч.
Подростки готовы затратить много времени и ресурсов на приобретение таких же вещей, как у сверстников, чтобы не выделяться среди них.
Такая психофизиологическая напряженность объясняется высокой уязвимостью подростков, связанной с проблемами формирования социальной и самоидентификации, а также физиологической гиперреактивностью.
Корреляционный анализ свидетельствует о целостности эмоциональной сферы подростка. Точная дифференциация радости, выражающейся в обобщенных и специфических формах, объясняется ослаблением эмоциональных барьеров, создаваемых эмоциональной скованностью, присущей именно данному возрастному периоду, невыразительностью эмоциональных проявлений.
Следует отметить, что психофизиологическое напряжение, общее в подростковом периоде согласуется с возникающими эмоциональными барьерами общения.
Переход во взрослую жизнь означает отделение от родителей, что часто сопровождается детско-родительскими конфликтами.
Подростки требуют расширения своих прав, а родители призывают сосредоточиться на своих обязательствах.
Даже справедливые требования родителей воспринимаются негативно. Подростки, скорее, поделятся своими проблемами со сверстниками и незнакомцами, чем с родителями.
Таким образом, родители начинают чувствовать что подростки меньше сочувствуют им, отдаляются от них.
Они также чувствуют, что при просмотре фильмов и чтении книг подростки больше сосредотачиваются на сюжете и действиях, чем на чувствах, испытываемых эмоциях.
Это связано с тем, что у подростков происходит обучение действиям, механизмам поведения, реакциям. А чувства и эмоции являются сопровождающим фоном, зачастую мешающим и подлежащим высмеиванию, проявлением слабости, уязвимости.
Связь между агрессией и эмпатией отражает негативное влияние низкого уровня эмпатии на межличностное взаимодействие.
Плохая способность к эмпатии приводит к повышенной агрессии. Когда подросткам не хватает эмпатии, они начинают ожидать внешней агрессии и реагируют соответственно. В таких ситуациях они не могут критически оценивать свое поведение
Golovey L.A., Danilova M.V., Danilova Y.Y. Self-conception and Relations with Significant Adults as Life Satisfaction
Factors of Adolescents // Social Psychology and Society. 2017.
Izotova М.Kh. Emotional Markers of Musical Impact in Persepctive of Personality Development // Human Perspective:
The Future as a Universal
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 19 жов, 2025 12:38, всього редагувалось 3 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30807
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2526 раз.
- Подякували: 3508 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Нед 19 жов, 2025 12:27
Успіх написав: Сибарит написав: rjkz написав:
В общем, не было времени, но сидела в голове эта история, так как не могло спокойно спаться при мысли, что площадь круга каким-то чудным образом равен длине окружности кроме варианта, когда радиус равен единице.
Вы невнимательны, не радиусу, а константе π
20-20=25-25
2*2*(5-5)=5*(5-5)
Сокращаем одинаковые множители
2*2=5
Як особисто Вам та константа і інша ...йня
дуже допомогла в житті? Чи, ба більше, врятувала хоч раз Вам життя вона?))
Отакі сидите в бліндажі, ворог вас вичислив дроном, почав по вас насипати снарядами... - а Ви такі раз і застосували константу, інтеграли і іншу куєту... і ворог зразу перестав насипати...
Чи десь в побуті застосували оце все і раз - заробили лям грн за місяць!
Ні?
А чому?
Як так?
Як артилеристи розраховують параметри стрільби, не питали?
Десь в побуті прям щоб отак щоразу лям заробляти, мабуть, ні, але щоденні побутові задачі вирішувати цілком згодиться.
Не в побуті, в професійній сфері - такі знання допомагають заробляти трохи більше, ніж охоронець чи касир в АТБ
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36779
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8260 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Нед 19 жов, 2025 12:46
Успіх написав:
...........
Ні?
А чому?
Як так?©
Вы решили окончательно пробить дно своим: "Як так?"
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36880
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4867 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 19 жов, 2025 12:49
В ход пошли уже диссертации.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36880
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4867 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 19 жов, 2025 12:56
ЛАД написав:
В хоб пошли уже диссертации.
может это лично вам в силу возраста стало сложно понимать относительно простые тексты?
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30807
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2526 раз.
- Подякували: 3508 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Нед 19 жов, 2025 13:00
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
В хоб пошли уже диссертации.
может это лично вам в силу возраста стало сложно понимать относительно простые тексты?
Может, это вам в силу возраста и высокой квалификации интересно читать диссертации, которые пишутся только для того, чтобы получить степень и дополнительные плюшки?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36880
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4867 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 19 жов, 2025 13:07
Успіх написав:
Як особисто Вам та константа і інша ...йня
дуже допомогла в житті?
Они меня всю жизнь кормят. Сытно.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9005
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6489 раз.
- Подякували: 21665 раз.
-
-
Профіль
-
-
133
82
38
2
Додано: Нед 19 жов, 2025 13:09
ЛАД написав: Успіх написав:
...........
Ні?
А чому?
Як так?©
Вы решили окончательно пробить дно своим: "Як так?"
Яка освіта, такі і питання.
Найцікавіше що дійсно , недалекі питання ставить артилерист (ну умовно кажучи.. бо справжній артилерист ніколи б не спитав «навіщо математика?»)
А заряджати рацію і писати журнал математика не тільки не допомагала, а і трішки шкодила, то отакі питання маємо))
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16814
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2521 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Нед 19 жов, 2025 13:24
Успіх написав: Сибарит написав: rjkz написав:
В общем, не было времени, но сидела в голове эта история, так как не могло спокойно спаться при мысли, что площадь круга каким-то чудным образом равен длине окружности кроме варианта, когда радиус равен единице.
Вы невнимательны, не радиусу, а константе π 😁
20-20=25-25
2*2*(5-5)=5*(5-5)
Сокращаем одинаковые множители
2*2=5
Як особисто Вам та константа і інша ...йня
дуже допомогла в житті? Чи, ба більше, врятувала хоч раз Вам життя вона?))
Отакі сидите в бліндажі, ворог вас вичислив дроном, почав по вас насипати снарядами... - а Ви такі раз і застосували константу, інтеграли і іншу куєту... і ворог зразу перестав насипати...
Чи десь в побуті застосували оце все і раз - заробили лям грн за місяць!
Ні?
А чому?
Як так?©
фізика і математика вбивають в житті магію. Пропадає казковість дитинства.)
Успіх а яка в тебе в дитинстві була казочка улюблена?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3732
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|9881
|
|