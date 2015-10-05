RSS
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 13:27

  ЛАД написав:В ход пошли уже диссертации. :)


маніпуляції :mrgreen:
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 13:30

Re: Психологія та саморозвиток

  Banderlog написав:Пропадає казковість дитинства.)


для деяких казковість триває все життя (тобто досі перебувають в дитинстві),
а для багатьох дитинство повертається з деменцією (але існують винятки),
не всім так щастить :mrgreen:
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 13:34

  Banderlog написав:Успіх а яка в тебе в дитинстві була казочка улюблена?

Про 3-х поросят. Бо « про 7 козлят» (а там ще і вовк, восьмий!!) то математика вже складніша.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 13:37

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:В хоб пошли уже диссертации. :)
может это лично вам в силу возраста стало сложно понимать относительно простые тексты?

Может, это вам в силу возраста и высокой квалификации интересно читать диссертации, которые пишутся только для того, чтобы получить степень и дополнительные плюшки?


за часи Кучми в період 1998-2003 заможні і впливові люди (на кшталт начальник порту чи директор великого підприємства раптом стали к.т.н.
чи могли ці керівники у віці 55-60р самостійно написати хоч 8-10 сторінок, мабуть могли, але навіщо, коли дисертація коштувала 5к доларів, а такі кошти їм заносили щотижня
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 13:41

  prodigy написав:[
за часи Кучми в період 1998-2003 заможні і впливові люди (на кшталт начальник порту чи директор великого підприємства раптом стали к.т.н.
чи могли ці керівники у віці 55-60р самостійно написати хоч 8-10 сторінок, мабуть могли, але навіщо, коли дисертація коштувала 5к доларів, а такі кошти їм заносили щотижня

А вч.ступінь там якісь серйозні доплати надавала? Чи просто почесати собі ЧСВ?
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 13:44

Психологія та саморозвиток

Banderlog написав:
  Успіх написав:
  Сибарит написав:Вы невнимательны, не радиусу, а константе π

20-20=25-25
2*2*(5-5)=5*(5-5)
Сокращаем одинаковые множители
2*2=5

Як особисто Вам та константа і інша ...йня :mrgreen: дуже допомогла в житті? Чи, ба більше, врятувала хоч раз Вам життя вона?))

Отакі сидите в бліндажі, ворог вас вичислив дроном, почав по вас насипати снарядами... - а Ви такі раз і застосували константу, інтеграли і іншу куєту... і ворог зразу перестав насипати... :mrgreen:

Чи десь в побуті застосували оце все і раз - заробили лям грн за місяць! :lol:

Ні?
А чому?
Як так? :lol:

фізика і математика вбивають в житті магію. Пропадає казковість дитинства.)
Успіх а яка в тебе в дитинстві була казочка улюблена?
Для мене якраз магія дитинства то і були книжки про космос, час, простір
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 13:46

Психологія та саморозвиток

prodigy написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:может это лично вам в силу возраста стало сложно понимать относительно простые тексты?

Может, это вам в силу возраста и высокой квалификации интересно читать диссертации, которые пишутся только для того, чтобы получить степень и дополнительные плюшки?


за часи Кучми в період 1998-2003 заможні і впливові люди (на кшталт начальник порту чи директор великого підприємства раптом стали к.т.н.
чи могли ці керівники у віці 55-60р самостійно написати хоч 8-10 сторінок, мабуть могли, але навіщо, коли дисертація коштувала 5к доларів, а такі кошти їм заносили щотижня

В цьому плані мало що змінилося, чи ви думаєте ківа чи усік справді займалися науковою роботою?
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 13:50

  Banderlog написав: фізика і математика вбивають в житті магію.

Да и вообще убить могут 😁
https://youtu.be/OpQthtg2Pn0?si=wNxvWWT7zjyKlR_6
(Успиху не смотреть 😁)
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 14:48

  Сибарит написав:
  Banderlog написав: фізика і математика вбивають в житті магію.

Да и вообще убить могут 😁
https://youtu.be/OpQthtg2Pn0?si=wNxvWWT7zjyKlR_6
(Успиху не смотреть 😁)

Интересно, сколько лет этой песне?
У нас, правда, пели не "из вуза", а "с мехмата" или "с физфака". Ну и ещё некоторые несущественные отличия как в любой народной песне. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 19 жов, 2025 14:59, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 14:51

  Hotab написав:
  prodigy написав:за часи Кучми в період 1998-2003 заможні і впливові люди (на кшталт начальник порту чи директор великого підприємства раптом стали к.т.н.
чи могли ці керівники у віці 55-60р самостійно написати хоч 8-10 сторінок, мабуть могли, але навіщо, коли дисертація коштувала 5к доларів, а такі кошти їм заносили щотижня

А вч.ступінь там якісь серйозні доплати надавала? Чи просто почесати собі ЧСВ?

Авторитет, престиж и просто "так положено" - "все к.т.н. или ещё каких-то наук, а я нет". Для тех, о которых пишет prodigy, это ничего особо не давало.
Заносили одинаково. :)
