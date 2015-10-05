Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 792793794795 Додано: Пон 20 жов, 2025 08:08 Магнитосудорожная терапия так же эффективна, как электросудорожная, при лечении депрессии

18 декабря 2023 г. • Основные результаты исследования



Большая депрессия — одно из самых распространённых психических расстройств в США. По оценкам, в 2021 году 21 миллион взрослых американцев пережили депрессивный эпизод. Для лечения депрессии часто используются медикаментозные препараты и психотерапия, но они помогают не всем.



Электросудорожная терапия (ЭСТ) — это один из методов лечения, который применяется, когда другие методы не помогают избавиться от симптомов депрессии. При ЭСТ используется электрический ток, который вызывает генерализованную судорожную активность в головном мозге. Судороги приводят к химическим изменениям в головном мозге, которые облегчают симптомы депрессии. Хотя ЭСТ эффективна в борьбе с симптомами депрессии, у некоторых людей после лечения наблюдается потеря памяти, особенно воспоминаний о личной жизни (так называемых автобиографических воспоминаний). Иногда эти проблемы с памятью могут быть серьёзными.



Магнитно-судорожная терапия (МСТ) — это новый метод лечения депрессии. Он был разработан с учётом всех преимуществ ЭСТ и с меньшим количеством побочных эффектов, связанных с памятью и когнитивными функциями. При МСТ к коже головы прикладывают магнитную катушку. Магнитная катушка вызывает в мозге судороги, которые гораздо более локализованы и менее интенсивны, чем при ЭСТ.



Что сделали исследователи?



Сара Х. Лисанби, доктор медицинских наук, директор отделения неинвазивной нейромодуляции в отделении экспериментальной терапии и патофизиологии Национального института психического здоровья, и её коллеги проверили эффективность мультисенсорной стимуляции по сравнению с электросудорожной терапией при лечении симптомов депрессии.



Каковы были результаты клинических испытаний?

Среди участников, прошедших полный курс лечения (24 человека прошли ЭСТ, а 29 — мультисенсорную терапию), у 60,4 % наблюдалось значительное снижение симптомов депрессии, а у 43,4 % наступила ремиссия. Когда исследователи изучили влияние мультисенсорной терапии и ЭСТ на всех участников исследования — как на тех, кто прошёл часть лечения, так и на тех, кто прошёл полный курс, — они обнаружили, что у 46,6 % наблюдалось значительное снижение симптомов депрессии, а у 31,5 % наступила полная ремиссия.

Додано: Пон 20 жов, 2025 08:24 Любовные переживания, свойственны молодым людям в первые месяцы романтических отношений, оказывают на организм влияние подобно опиоидным препаратам или кокаину, значительно притупляя физическую боль



"Страстное чувство всепоглощающей любви существенно сказывается на состоянии духа, настроении людей, что в итоге приводит к изменениям в восприятии боли. За этот эффект отвечают древние с эволюционной точки зрения структуры головного мозга, функционирующие с участием дофамина - нейромедиатора, отвечающего за настроение, удовольствие и мотивацию человека", - сказал один из авторов участников исследования профессор Шон Маки.



"Нам удалось показать, что мысли о любимом человеке активизируют область мозга, отвечающую за снижение боли в случае принятие анальгетиков, приятные ощущения от употребления кокаина или радостные эмоции от выигрыша крупной суммы в лотерею", - добавил его коллега Артур Аарон.



"Мы распространили объявления по кампусу Стэнфордского университета и в течение нескольких часов нашли 15 добровольцев, находившихся, по их словам, в первой, наиболее яркой и эйфорической стадии романтических отношений со своими возлюбленными", - добавил Маки.





В ходе эксперимента восьми девушкам и семи молодым людям предстояло смотреть на принесенные с собой фотографии возлюбленных, а также красивых знакомых друзей и подруг. При этом к их ладони был прикреплен термостимулятор, вызывающий ощутимую боль при нагревании. В ходе просмотра снимков и одновременного нагрева термостимулятора ученые проводили сканирование активности головного мозга добровольцев, передает РИА Новости.



Ученые оценивали болеутоляющий эффект от просмотра фотографий с любимыми людьми по степени нагрева термостимулятора, при которой боль становилась нестерпимой. При этом в ходе контрольного эксперимента ученые сравнили болеутоляющий эффект от чувства любви со снижением болевых ощущений, вызываемых отвлечением сознания человека. Например, ученые просили подопечных думать о видах спорта, в которых не используются мячи, пока шел нагрев термостимулятора.



Оказалось, что чувство сильной влюбленности и отвлечение мыслей от ощущения боли в одинаковой степени позволяют снизить эти болевые ощущения. Как показало сканирование головного мозга, нейронные механизмы этих двух эффектов совершенно различны.



"Отвлечение задействует области головного мозга, отвечающие за сознание, тогда как чувство любви связано с активацией так называемых центров удовольствия - более примитивных структур мозга, блокирующих болевые ощущения на уровне спинного мозга так же, как опиоидные анальгетики", - прокомментировал работу анестезиолог Джарред Янгер, также соавтор публикации.





Магнитно-судорожная терапия (МСТ) = мультисенсорная терапия?

То переклад збоїть чи щось пропущено?

