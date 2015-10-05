RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 793794795796
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 18:47

Вооруженным дисковыми шлифовальными машинами грабителям понадобилось всего семь минут, чтобы проникнуть в знаменитый на весь мир Лувр в Париже и вынести оттуда целую коллекцию королевских ожерелий, диадем и серег.

Они оставили нетронутым находящийся неподалеку 140-каратный бриллиант «Регент», бросили корону с более чем 1000 бриллиантов и скрылись, бросив желтый жилет со следами ДНК, дав надежду пристыженным политикам и полиции на то, что серьезная ошибка в обеспечении безопасности не приведет к непоправимым потерям.
............
По данным парижского прокурора Лоры Бекко, около 9:30 утра в воскресенье двое преступников припарковали мебельный подъемник и привели его в движение. Вместе с двумя сообщниками они забрались в окно первого этажа и в 9:34 проникли в галерею «Аполлон», угрожая охранникам и прорезав две витрины.

«Мы потерпели неудачу», — заявил министр юстиции Жеральд Дарманен в эфире радио France Inter, признав, что ограбление создает «плачевный имидж Франции».

Бенджамин Камбулив, представитель профсоюза «Альтернативная полиция», заявил, что безопасность Лувра должна полагаться на видеонаблюдение и патрулирование снаружи музея, однако никто не заметил, как в воскресенье, когда не было запланировано работ, прибыл лифт для мебели.

Тем не менее, Камбуливс также видит надежду в непрофессионализме грабителей, в частности в том, что во время побега они уронили корону императрицы Евгении, украшенную 1354 бриллиантами и 56 изумрудами.
........
«Либо это заказ от коллекционера, и в этом случае, если мы идентифицируем этого коллекционера и спонсора, мы найдём украшения в хорошем состоянии», — сказала она в воскресном интервью телеканалу BFM TV. «Или, как мы уже не раз видели, это заказ от людей, которые идентифицировали украшения только по камням, жемчугу и редким металлам, из которых они сделаны».
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-20/a-7-minute-louvre-heist-with-an-elevator-and-a-dropped-crown?srnd=homepage-europe. Там есть фото украденного.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36921
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 19:25

Миллиардер-девелопер Джон Кациматидис призвал Кертиса Сливу , кандидата от республиканцев на пост мэра Нью-Йорка, выйти из гонки, поскольку на основателя Guardian Angels нарастает давление с требованием облегчить Эндрю Куомо борьбу с фаворитом Зохраном Мамдани .
........Опрос Fox News, опубликованный на прошлой неделе, показывает, что Мамдани набирает 49% голосов зарегистрированных избирателей, в то время как Куомо набирает 28%, а Слива — всего 13%. Polymarket оценивает вероятность победы Мамдани в ноябре в 93%.
........Кациматидис также владеет сетью продуктовых магазинов Gristedes в Нью-Йорке и активно критиковал Мамдани — демократического социалиста — и его программу, включая предложение о создании городских продуктовых магазинов.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-20/catsimatidis-joins-ackman-in-urging-sliwa-to-end-nyc-mayoral-bid?srnd=homepage-europe
rjkz, не подскажете, что это такое?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36921
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 793794795796
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 9959
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.