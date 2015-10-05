Форуми / Все про гроші: інші

https://smallpdf.com/ru/file#s=e0368c28 ... 665474c6a1

Wirująświatła

Повідомлень: 30825 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2526 раз. Подякували: 3508 раз.



Цей звіт структуровано в такий спосіб.

• Розділ 2 дає оцінку рівня сформованості читацької, математичної та природничонаукової грамотності 15-річних українських підлітків станом на 2022 р. та

в динаміці (між циклами 2018 р. та 2022 р.), зокрема на тлі досягнень учнівства

з країн ОЕСР та референтних країн.

• Розділ 3 присвячено аналізу результатів, пов’язаних з добробутом учнів

(задоволеністю життям), очікуваннями на майбутнє та ставленням до закладу

освіти. Окрім середніх результатів, у цьому розділі йдеться також про результати,

пов’язані із соціально-економічними показниками, нерівністю між різними

групами учнів і тим, якою мірою домашні ресурси та родинне середовище можуть

впливати на результати навчання



У розділі 4 обговорено те, якою мірою ресурси, інвестовані в освіту, зокрема

матеріальні, людські та часові, сприяють досягненню учнями високих результатів, і наскільки заклад освіти та клімат у ньому сприяють рівності в досягненні

кожним учнем успіху в навчанні.

• У розділі 5 узагальнено основні здобутки українського 15-річного учнівства й

означено проблеми в галузі вітчизняної освіти, які оприявнило дослідження

PISA-2022. На підставі цього в розділі запропоновано варіанти потенційних

політичних рішень у коротко- та довгостроковій перспективі, що можуть

сприяти підвищенню якості вітчизняної освіти в галузі математики, читання та

природничо-наукових дисциплін і забезпеченню справедливості та рівності

в нашій освіті.



по этому документу можно сравнить знания украинских учеников с учениками других стран

близько 80 країн та економіксвіту взяли участь у дослідженні PISA-2022. Україна вперше долучилася до цього міжнародного порівняльного дослідження у 2018 році.























Хоча нахил прямої регресії для України є пологішим, ніж для деяких референтних країн, усе ж можна стверджувати, що в нашій країні учні з малозабезпечених верств населення мають значно менші можливості досягти базового рівня успішності з математики, ніж інші учні. На рис. 2.11 порівнюються шанси не досягти базового рівня успішності з математики (тобто рівня 2 за шкалою PISA) 25% учнів з найнижчим соціально-економічним статусом в Україні і референтних країнах і рештою 75% учнів з відповідних країн. Українські учні з найнижчим соціально-економічним статусом, на відміну від інших 75% своїх однолітків, у 2,8 раза частіше показують результати з математики нижчі за базовий рівень 2. У референтних країнах, зокрема Болгарії та Словацькій Республіці, шанси учнів з неблагополучних сімей не досягти базового рівня успішності з математики вищі, ніж в Україні, натомість в учнів з Грузії, Польщі та Естонії ці шанси нижчі.



там 400 страниц (большая часть документа описание методологии как проводились оценки)



Лікар тримає зонд і проводить ним по животу матері. УЗД хвилі передаються в живіт. Усередині черевної порожнини вони відбиваються від поверхні плода. Ці відбиті хвилі зонд знов уловлює й передає на апарат, який може створити зображення Щоб сформувати зображення, апарату необхідно розрахувати відстань між плодом і зондом. Ультразвукові хвилі рухаються черевною порожниною зі швидкістю 1540 м/с. Що має вимірювати апарат, щоб він міг обчислити відстань?





ПРИКЛАД № 10:Лікар тримає зонд і проводить ним по животу матері. УЗД хвилі передаються в живіт. Усередині черевної порожнини вони відбиваються від поверхні плода. Ці відбиті хвилі зонд знов уловлює й передає на апарат, який може створити зображення Щоб сформувати зображення, апарату необхідно розрахувати відстань між плодом і зондом. Ультразвукові хвилі рухаються черевною порожниною зі швидкістю 1540 м/с. Що має вимірювати апарат, щоб він міг обчислити відстань?



ну и конечно результаты

Порівняння результатів з математиками між країнами / економіками







https://smallpdf.com/ru/file#s=569fafb6 ... b708a3b1d3



а это задачка для наших олимпийских чемпионов

ЛАД 2 Повідомлень: 36959 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5371 раз. Подякували: 4868 раз.



















Wirująświatła

"Чи чуєте Ви голоси?" alibob Повідомлень: 737 З нами з: 31.01.18 Подякував: 169 раз. Подякували: 83 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 жов, 2025 02:01 Health Behaviour in School-aged Children (часть 1) ANALYTICAL REPORT

based on the results of surveys of Ukrainian adolescents

in 2022/2023“Health Behaviour in School-aged Children”

within the framework of WHO international project

“Health Behaviour in School-aged Children” (HBSC)



Почти три четверти подростков чувствуют себя одинокими. 26% респондентов заявили, что никогда не чувствуют себя одинокими, в то время как пятая часть (21%) чувствовали себя одинокими большую часть времени или все время в течение последнего года. Девочки чаще, чем мальчики, чувствуют себя одинокими — каждая четвертая девочка (25%) чувствует себя одинокой большую часть времени или всегда, в то время как среди мальчиков это каждый шестой (17%). Напротив, треть мальчиков (33%) никогда не чувствуют себя одинокими, по сравнению с 20% девочек. Возрастные различия аналогичны результатам по хорошему настроению и положительным эмоциям — с возрастом доля респондентов, которые не чувствуют себя одинокими, уменьшается, а доля тех, кто чувствует себя одиноким, увеличивается (табл. 1.1.2).



Здоровье и настроение. Среди важных показателей благополучия и настроения подростков результаты HBSC позволяют оценить настроение за последний месяц, две недели и неделю, а также рассмотреть чувства одиночества, уныния и субъективную оценку способности респондентов решать проблемы. Настроение за последние две недели Менее половины опрошенных подростков испытывали положительные эмоции, спокойствие, бодрость, активность и полноту жизни «большую часть времени» или «все время» в течение последних двух недель (табл. 1.1.1). За последние две недели девочки испытывали положительные эмоции гораздо реже, чем мальчики.



Как и в предыдущих волнах, доля респондентов, испытывающих положительные эмоции, неуклонно снижается с возрастом по всем пяти показателям – среди 11-летних доля респондентов, которые чувствуют себя хорошо по крайней мере большую часть времени, в полтора раза выше, чем среди 17-летних.





получить ссылку на картинку для форума



Самоэффективность Что касается субъективной оценки способности решать проблемы, то здесь практически нет различий между разными возрастными группами, как и в ответах о чувстве одиночества или положительных эмоциях. 61% респондентов утверждают, что они часто или очень часто находят решение проблемы, если приложить достаточно усилий. Столько же (60%) респондентов считают, что им часто или очень часто удается сделать то, что они решили.



14% респондентов демонстрируют неуверенность в своей способности решать проблемы (сумма ответов «никогда» и «редко») и 13% — в своей способности делать то, что они запланировали (табл. 1.1.3). Разница между мальчиками и девочками по этим показателям минимальна.



Чувство печали и безнадежности в последние 12 месяцев Почти треть респондентов (31%) в течение двух и более недель ежедневно испытывали такую печаль или безнадежность, что перестали заниматься своими обычными делами. Это чувство гораздо чаще встречается у девочек (37%), чем у мальчиков (25%). Как и в предыдущих волнах опроса, доля молодых людей, испытывавших такие чувства печали в течение последних 12 месяцев, увеличивается с возрастом — с 22% среди 11-летних до 40% среди 17-летних (табл. 1.1.4).



Распространенность чувств печали и безнадежности всегда имела гендерные и возрастные особенности (увеличение с возрастом, распространенность среди девочек), и в текущей волне эти особенности также присутствуют, но сейчас речь идет об общем увеличении распространенности таких эмоций, как печаль и безнадежность, среди всех респондентов по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения. В предыдущей «довоенной» волне (2018 г.) этот показатель составлял 26 %, в том числе 31 % для девочек и 21 % для мальчиков (рис. 1.1.2)







Уровень печали и безнадежности значительно различается между студентами, которые находятся в Украине, и теми, кто из-за войны оказался за границей. Необычная, незнакомая обстановка и разлука с близкими людьми способствуют распространению таких чувств. Например, в то время как 29% студентов, которые в настоящее время проживают в своих родных городах, чувствуют себя грустными и безнадежными, 37% (среди тех, кто находится за границей и планирует вернуться) и 46% (среди тех, кто находится за границей и не планирует возвращаться) чувствуют себя так.



Следует также обратить внимание на распространенность этого показателя среди подростков, которые были вынуждены жить в другом месте в Украине. Среди них этот показатель составляет 38%, что значительно выше, чем среди тех, кто продолжает жить в своем населенном пункте (табл. 1.1.5).







Устойчивость В последние годы актуальностью приобрела проблема устойчивости молодых украинцев, их способности противостоять различным вызовам, связанным с войной, выдерживать стрессовые ситуации без снижения своей обычной активности. В условиях стресса усиливается тревога, неуверенность в себе и неверие в лучшее будущее. Подросткам важно уметь адаптироваться к разрушительным изменениям и неопределенности, неблагоприятным новостям, быть устойчивыми и продуктивными, научиться сохранять оптимизм и веру несмотря на невзгоды.



Таким образом, резисентность становится необходимой компетенцией для каждого молодого человека. Исследование показало, что украинские подростки демонстрируют достаточно высокий уровень устойчивости и способны успешно противостоять вызовам военного времени.



С одной стороны, по сравнению с довоенным периодом, доля респондентов, которые чувствовали, что не могут контролировать важные вещи в своей жизни в течение последнего месяца, немного увеличилась. В 2018 году соответствующий показатель составлял 38% (сумма ответов «иногда», «достаточно часто» и «очень часто») и в 2023 году стал равным 43%. Это можно квалифицировать как признание респондентами того, что количество трудностей в их жизни объективно увеличилось (табл. 1.1.6).



С другой стороны, по сравнению с довоенным периодом увеличилась доля респондентов, которые «часто» (сумма ответов «довольно часто» и «очень часто») чувствовали...



• уверенность в своей способности справляться с личными проблемами (2018 г. – 50 %, 2023 г. – 57 %);

• что все происходит так, как они хотят (2018 г. – 34 %, 2023 г. – 38 %).



Результаты исследования демонстрируют положительную динамику показателей, характеризующих тревожность (рис. 1.1.3). В частности, значительно сократилось число респондентов, которые «иногда» или «часто» ... в течение последних 12 месяцев:



• беспокоились о вещах, которые обычно их не беспокоят (2018 г. – 49 %, 2023 г. – 33 %),

• чувствовали, что все, что они делают, вызывает напряжение (2018 г. – 45%, 2023 г. – 33%),

• испытывали трудности с концентрацией внимания на том, что делали (2018 г. – 59%, 2023 г. – 47%).







Удовлетворенность жизнью Удовлетворенность жизнью является чрезвычайно субъективным показателем, поэтому для ее оценки используется шкала в виде воображаемой лестницы, где самая высокая ступень («10») означает лучшую из возможных жизней, а самая низкая («0») — худшую из возможных. Респондентам было предложено оценить, на какой ступени они находятся в настоящее время.





В целом, две трети (65%) учащихся оценили свою жизнь как «наилучшую из возможных» (7–10 ступеней), 30% поместили себя в середину (4–6 ступеней), а 5% оценили свою жизнь как «наихудшую из возможных» (0–3 ступени).



Гендерные и возрастные характеристики такие же, как и для вышеуказанных показателей положительных эмоций и чувств печали, т. е. удовлетворенность жизнью выше среди мальчиков, чем среди девочек, и с увеличением возраста уровень удовлетворенности снижается (табл. 1.2.1).



До 2022 года подавляющее большинство подростков чувствовали себя счастливыми («очень счастливыми» или «счастливыми»). Полномасштабное вторжение России в Украину стало испытанием для миллионов украинцев, в том числе детей и подростков, и источником стресса и страданий.



Помимо прочего, война привела к ухудшению психологического здоровья населения Украины. Доля молодых людей, которые чувствуют себя в какой-то мере счастливыми, значительно снизилась: с 83% (2018) до 47% (2023). В то же время доля респондентов, которые чувствуют себя и счастливыми, и несчастливыми, значительно выросла (рис. 1.2.3).



Опрос, проведенный в 2023 году, помог выявить, какие обстоятельства, связанные с войной и боевыми действиями, могут быть источником стресса и беспокойства для подростков (рис. 1.2.4). Оказалось, что многим респондентам пришлось пережить события, которые оказали определенное негативное влияние на психоэмоциональное состояние молодого человека.



Значительная часть респондентов указала, что:





• их семья испытывала экономические трудности (63%);



• их близкий родственник или друг участвовал в боевых действиях (59%);



• они лично слышали или видели боевые действия (55%);



• их близкий родственник или друг был ранен (35%);



• они лично видели раненых или убитых людей (31%);



• их близкий родственник или друг был убит (21%).





Поддержка семьи Поддержка семьи в данном исследовании изучалась с помощью таких показателей, как легкость обсуждения важных проблем, поддержка семьи и время, проводимое с членами семьи.



Обсуждение важных вопросов Легкость обсуждения важных вопросов измерялась с помощью ответа на следующий вопрос: «Насколько легко вам говорить с следующими людьми о вещах, которые вас действительно беспокоят?». Согласно таблице 1.3.1, самым легким собеседником является мать, как для мальчиков, так и для девочек: 85% ответили, что им «легко» или «очень легко» говорить с матерью о темах, которые их действительно волнуют.



Отец по-прежнему остается предпочтительным собеседником в большей степени для мальчиков (82%), чем для девочек (69%). Легкость обсуждения важных вопросов снижается в отношении отчимов и мачех — около двух третей респондентов, у которых есть отчим или мачеха, сообщили, что им «легко» или «очень легко» говорить с ними на важные темы.



В 2023 году этот показатель также измерялся для бабушек и дедушек: 77% респондентов считают «легким» или «очень легким» разговаривать со своим дедушкой на темы, которые их действительно волнуют, а 80% респондентов сказали, что им «легко» или «очень легко» разговаривать со своей бабушкой.



Для всех этих альтернатив (за исключением мачехи) мы наблюдаем устойчивую тенденцию к снижению доли тех, кто считает, что с возрастом становится легче говорить на важные темы: для 11-летних участников этот показатель самый высокий, для 17-летних — самый низкий (четкой линейной зависимости от возраста не наблюдается).



Во все годы проведения мониторинговых опросов фиксировались схожие особенности. В каждом случае подавляющее большинство опрошенных подростков (более 70%) соглашаются с тезисом, что в семье...



• им стараются помочь;



• им готовы помочь в принятии решений;



• они получают необходимую моральную (эмоциональную) помощь и поддержку;



• они могут обсуждать свои проблемы.



Если сравнить показатели согласия с определенными оценочными характеристиками довоенных 2018 и 2023 годов, можно наблюдать небольшое снижение значения показателей (во всех случаях). Например, в 2018 году 87% подростков согласились с утверждением «Я получаю необходимую моральную (эмоциональную) помощь и поддержку от своей семьи», тогда как в 2023 году этот показатель составил 80%.



Это снижение является значительным, но не критическим. Можно предположить, что эта негативная тенденция частично обусловлена эмоциональным выгоранием после двух лет войны.



Из-за постоянного стресса и напряжения люди чувствуют себя физически и эмоционально истощенными. Эмоциональное выгорание может негативно повлиять на многие сферы жизни, в том числе на семейные отношения. Родители начинают уделять меньше внимания своим детям и более сдержанно реагировать на их просьбы. И дети это замечают.



Проведение времени с семьей, совместные семейные занятия Мы изучили частоту совместного времяпрепровождения в семье в связи с различными видами деятельности (просмотр телевизора, игры, прием пищи, прогулки, развлечения, посещение друзей или родственников, спорт, беседы).



Всего было использовано девять показателей (табл. 1.3.3). Распределение ответов показывает, что, как и ранее, наиболее распространенными семейными занятиями являются еда, разговоры и просмотр телевизора или видео — подавляющее большинство респондентов утверждают, что это происходит раз в неделю или чаще.



Две трети респондентов заявили, что они ходят на семейные прогулки раз в неделю или чаще. Как и ранее, частота совместных семейных занятий уменьшается с возрастом респондентов.



Разница в совместных семейных занятиях между мальчиками и девочками не только не уменьшилась, но даже углубилась.



Если в предыдущем опросе наблюдалась значительная разница в таких занятиях, как компьютерные игры, посещение развлекательных заведений и занятия спортом (которые гораздо чаще встречаются среди мальчиков), то теперь во всех видах деятельности (за исключением совместных обедов) девочки проводят вместе гораздо меньше времени, чем мальчики. Как и ранее, нет ни одного вида деятельности, которым чаще занимаются вместе с девочками, чем с мальчиками.



Родительский контроль В украинской семье мать имеет абсолютный приоритет в воспитании детей и контроле над этим процессом.



Она выполняет традиционную роль опекуна в украинской культуре. Небрежность или отсутствие контроля с ее стороны в отношении детей является крайне редким и необычным явлением.



Определенная часть подростков (13%) заявляют, что по каким-то причинам не видят своих отцов. В этом случае они полностью полагаются на мать или других близких людей в вопросах воспитания.



2% респондентов сказали, что у них нет матери или они не видят ее по каким-то причинам.



В данном исследовании уровень родительского контроля анализировался путем оценки знаний родителей о друзьях своих детей, их расходах, о том, куда они ходят после школы и вечером, о их досуге и деятельности в Интернете.



Всего было использовано шесть показателей. Анализ ответов показывает, что Интернет традиционно является наименее контролируемым пространством как матерями, так и отцами. Новые технологии затрудняют родительский контроль, но родители, особенно матери, сохраняют некоторое влияние на традиционные виды деятельности (табл. 1.4.1).



Матери почти в два раза чаще знают о друзьях своих детей, чем отцы (71% и 41% соответственно), и они знают немного больше о друзьях своих дочерей, чем о друзьях своих сыновей, поскольку девочки более открыты в этом вопросе. Отцы, с другой стороны, хотя и не спрашивают, с кем общаются и дружат их дети, знают немного больше о друзьях своих сыновей, чем о друзьях своих дочерей.



Родители меньше контролируют то, как дети тратят свои карманные деньги. Согласно опросу, более трети матерей (36%) и почти половина отцов (46%) не имеют представления о том, как их дети тратят свои деньги.



Матери гораздо лучше осведомлены о том, как их дети проводят время после школы, чем отцы.



Например, 80% опрошенных подростков сказали, что матери много знают о деятельности своих детей после школы, в то время как 50% респондентов сказали то же самое о своих отцах. В то же время матери знают немного больше о досуге своих дочерей, чем о досуге своих сыновей.



Это может быть связано с тем, что матери не всегда могут контролировать мальчиков, поскольку они более независимы и самостоятельны, чем девочки.



В связи с этим матери иногда пытаются делегировать воспитательные и контролирующие функции в отношении своих сыновей отцам. Отцы берут на себя эти обязанности в ограниченной степени, но проявляют несколько больший интерес и внимание к своим сыновьям, чем к дочерям. Отцы лучше матерей знают, с кем общаются и дружат их сыновья, где и как они проводят время после школы, как тратят свои деньги и т. д. (табл. 1.4.2).



Успіх

Повідомлень: 8757 З нами з: 18.03.21 Подякував: 296 раз. Подякували: 1011 раз.



🟢Оказалось, что даже у ИИ может развиться «брейнрот» – когда интеллект деградирует из-за быстрого и мусорного контента;

🟢Для эксперимента модели вроде Llama3 и Qwen2.5 несколько недель обучали на виральных твитах, мемах и коротких постах из интернета. Уже через пару недель у нейросетей заметно упали способности к логике и пониманию длинных текстов – примерно на 20-40%;

🟢Они стали чаще терять важные детали в рассуждениях и проявлять тёмные черты вроде нарциссизма и психопатии;

🟢Когда исследователи попытались «очистить» ИИ, переобучив его на нормальных данных, часть когнитивных функций восстановилась, но не полностью – следы деградации остались;



Учёные отметили, что всё это очень похоже на то, как быстрый контент влияет на людей.







Wirująświatła

Повідомлень: 30825 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2526 раз. Подякували: 3508 раз.

